Los duques de Sussex estarían dispuestos a pasar la Navidad en Reino Unido con la Familia Real británica

Falta un mes para Navidad y las familias reales empiezan a hacer sus planes para las fechas más entrañables del año. Los duques de Sussex no son una excepción y parece que sí aceptarían una invitación para pasar las fechas más entrañables del año con el resto de la Familia Real británica en Sandringham, la finca en Reino Unido donde el monarca acostumbra a estar los últimos días de diciembre.

VER GALERÍA

Aunque aún no habrían recibido ninguna invitación formal, tal y como informa el Daily Mail y The Times, la reciente conversación en la que los Sussex y sus hijos hablaron con el Rey para felicitar por su 75º cumpleaños, una edad que cumplió el pasado 14 de noviembre, habría sido un punto de inflexión en la difícil relación que mantienen. Este cambio de actitud vendría porque el soberano británico querría pasar más tiempo con sus nietos, lo que podría llevar a que Carlos III volviera a tener contacto telefónico con su hijo menor. Un extremo que no ha sido ni confirmado ni desmentido por el Palacio de Buckingham ya que no comentan aspectos privados del Rey.

- El plan de Meghan Markle con una de sus grandes amigas: esta es su pandilla de Montecito

- Los duques de Sussex se adelantan al Día del Recuerdo de la Casa Real británica con su acto más emotivo

- El plan de los duques de Sussex en Las Vegas: disfrutan del concierto de Katy Perry tras volar en avión privado

La última vez que Harry y Meghan pasaron la Navidad en Sandringham fue en 2018 y de cara a una futura estancia necesitarían más protección así como una invitación formal para poder alojarse en la residencia real.

A pesar de estas buenas intenciones y de este supuesto acercamiento, lo cierto es que no todos los miembros de los Windsor verían con buenos ojos que los Sussex pasaran con ellos estas fiestas. Algunas fuentes, según señala el rotativo británico, apuntan a que si Harry y Meghan acudieran a Sandringham, los príncipes de Gales podrían pasar la Navidad con la familia Middleton así que quizá se baraje Año Nuevo, en lugar de Navidad, para que los Sussex visiten al Rey en Balmoral (Escocia) que es cuando el príncipe Guillermo y Kate Middleton están en su casa de campo de Anmer Hall (Norfolk).

VER GALERÍA

- La educación de los hijos de los duques de Sussex, diferente a la de los príncipes George, Charlotte y Louis

- Meghan Markle, ¿nuevo fichaje de las Kardashian? Las pistas de su acercamiento

Hace unos días, la prensa británica publicó extractos de Endgame, el libro que verá la luz la próxima semana de Omid Scobie, un periodista cercano a los Sussex, donde se cuenta cómo vivió Harry los últimos instantes de vida de Isabel II y que “Guillermo lo ignoró” cuando le escribió varios mensajes y este no los respondió. El heredero al trono considera a su hermano un “desertor” y “no hay vuelta atrás” en su trato inexistente.