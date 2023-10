Meghan Markle, ¿nuevo fichaje de las Kardashian? Las pistas de su acercamiento

La carrera profesional de Meghan Markle podría tomar un camino diferente dentro de poco. En estos meses se ha hablado mucho del posible regreso a Hollywood de la duquesa de Sussex después de ver sus últimos movimientos, sin embargo, no está claro si volveremos a verla delante de las cámaras. Lo que sí que se está especulando en las últimas horas (y podría hacerse realidad) es su fichaje por uno de los realitys más famosos de todos los tiempos: Las Kardashian.

Sí, has leído bien. Meghan podría salir próximamente en uno de los episodios del programa de Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie. Y no solo ella, sino también el propio príncipe Harry. Al parecer, Kris Jenner, la matriarca del clan, lleva un tiempo intentando convencer a Meghan para que haga un cameo en su reality y también para que trabajen juntas en alguna colaboración relacionada con el mundo de la moda.

"Aún están en las primeras conversaciones", han asegurado fuentes cercanas en unas declaraciones a la revista Bella que han corrido como la pólvora entre medios de entretenimiento británicos y estadounidenses. Pero Kris Jenner está dispuesta a esperar si finalmente consigue su objetivo, aunque sea a largo plazo: "Incluso si es sólo un cameo, es una gran victoria para ella".

"No es una coincidencia que todas las Kardashian se muevan en los mismos círculos que el nuevo círculo de Meghan. Es fácil que las dos familias se unan, pero Kris no quiere presionar demasiado", añaden haciendo referencia a los actos públicos a los que la Duquesa ha acudido últimamente. Los Sussex han coincidido con las Kardashian en varias ocasiones, la última fue el pasado mes de septiembre cuando acudieron al impresionante show que organizó Beyoncé para celebrar su cumpleaños. Meghan se codeó con las famosas hermanas y también con otras estrellas como la actriz Kerry Washington y la cantante Kelly Rowland.

Además, hay que recordar que en agosto, Doria Ragland, madre de Meghan, acudió a una fiesta benéfica en Los Ángeles donde protagonizó este momentazo con Kim Kardashian y Kris Jenner. Junto a otros rostros conocidos, quisieron aportar su granito de arena en el quinto aniversario de la asociación sin ánimo de lucro This Is About Humanity, que ayuda a niños que han sido separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Quién sabe si en ese momento empezó a planearse todo?

