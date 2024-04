Meghan Markle reaparece para apoyar a una de sus mejores amigas

Nadie puede negar que Meghan Markle irradia felicidad. Cada vez que aparece en público, la duquesa de Sussex se muestra divertida, espontánea... y no puede borrar la sonrisa de su rostro. Mudarse a California con el príncipe Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet, no fue una decisión fácil pero está claro que ha sido lo mejor tanto para ella como para su familia. Ahora ha reaparecido en el mundo virtual y lo ha hecho por un buen motivo, rodeada de amigas y feliz.

La Duquesa ha querido apoyar a una de sus mejores amigas, Kelly McKee Zajfen, que en 2022 tuvo que enfrentarse a la muerte repentina de su hijo Georgie a los 9 años, en el lanzamiento de la nueva camiseta solidaria de 'Alliance of Moms', la organización benéfica que cofundó en 2014 para "defender los derechos de las jóvenes embarazadas o que tienen hijos en hogares de acogida para que puedan construir un futuro para sus familias". 'Alliance of Moms' es una organización "de mamás para mamás" y Meghan ha querido sumarse a este proyecto.

La esposa del príncipe Harry ha ejercido de modelo de excepción posando con esta camiseta blanca con letras rojas en la que puede leerse la frase: "Love like a mother (Ama como una madre)". Tiene un precio de 35 euros y los beneficios irán destinados a servicios esenciales, atención médica y educación.

"Cuando hablamos de las personas que nos animan con fuerza y amor cuando más lo necesitamos, pienso en ellas dos ❤️ Me inspiráis. Gracias por seguir apoyando 'Alliance of Moms', por apoyar esta campaña y a nuestra jóvenes", es el cariñoso mensaje que Kelly ha dedicado a sus dos amigas.

Y es que además de Meghan, en las imágenes también vemos a la actriz Abigal Spencer, que fue compañera de la Duquesa en la serie de televisión Suits. Las tres aparecen de lo más cómplices y sonrientes sentadas en el césped, descalzas, con pantalones vaqueros y luciendo orgullosas sus camisetas solidarias.

Meghan le ha "devuelto" el favor a su amiga Kelly McKee Zajfen, quien hace unos días compartió en sus redes sociales esta foto del regalo que había recibido por parte de la Duquesa. "¡Ohhhhh! Esto es solo una muestra de lo que está por venir. Estoy muy orgullosa de ti, M", escribió mostrando una bonita cesta llena de limones y flores en la que podía verse la mermelada de American Riviera Orchard, la marca creada por la propia Meghan Markle.

Durante estas últimas semanas, la exactriz ha mandado las primeras 50 mermeladas de su nueva firma, que gira en torno al lifestyle, el hogar, el universo gastro, las mascotas y el autocuidado. Meghan ha elegido a 50 amigos para que fueran los primeros en probarlas y ha recibido un gran apoyo por su parte. Además de Kelly, también ha enviado cestas a la diseñadora de moda Tracy Robbins y a Delfina Blaquier, esposa de la estrella del polo Nacho Figueras, con los que hace unos días les vimos de lo más felices,

"La mermelada de fresa me hace feliz. Y yo ❤️ tu mermelada @americanrivieraorchard", publicó la empresaria argentina, mientras que la diseñadora escribió: "¡Gracias por esta deliciosa cesta! Me encantó, así que no estoy segura de que vaya a compartirla con nadie ¡Gracias M! Mis desayunos, almuerzos y cenas se han vuelto un poco más dulces".

Está previsto que Meghan presente oficialmente su nueva marca a finales de esta primavera. Una fuente cercana contó a People recientemente que American Riviera Orchard reflejará todo lo más le gusta a ella: "familia, cocina, entretenimiento y decoración del hogar". La Duquesa "está entusiasmada con su último emprendimiento personal" porque, según la citada fuente: "Es algo que ha querido hacer desde hace mucho tiempo. Está emocionada de compartir su estilo y las cosas que ama".