Meghan Markle lanza su propia web: los detalles de su proyecto más personal

Cuando los duques de Sussex renunciaron a sus obligaciones reales en 2019 manifestaron su intención de tener las riendas de su vida en todos los aspectos, también en el profesional. Desde entonces han diseñado su propia agenda, incluyendo el lanzamiento de la biografía del príncipe Harry, su documental de Netflix y los pódcast de Meghan, quien ahora ha dado un paso más. La nuera de Carlos III ha lanzado un proyecto personal llamado American Riviera Orchard cuya carta de presentación ha sido una web y una cuenta en Instagram que da algunas pistas del nuevo capítulo que ha iniciado. Las analizamos a continuación.

La cuenta, que escasos minutos después de crearse acumulaba ya cerca de 200.000 seguidores (y siguen aumentando), incluye un total de nueve fotos que conforman una misma imagen: una página en blanco con el escudo de los Sussex como logotipo, debajo el nombre del proyecto en letras doradas y finalmente la sede, Montecito. Como vídeo efímero se ve un conjunto de fragmentos que comienzan con Meghan cogiendo unas flores, una escena en la que aparece entre fogones y una tercera imagen de la esposa de Harry de Inglaterra con un vestido de gala. Suena de fondo I wish you love, de Nancy Wilson.

Hay una pista clave que pasa desapercibida. En la web invitan a suscribirse y si lo haces recibes el siguiente mensaje: "Sí, me encantaría ser el primero en conocer los productos, la disponibilidad y las actualizaciones de American Riviera Orchard". Sumado a que en el vídeo Meghan aparece cocinando y a que la traducción del nombre es Huerta de la Riviera Americana, todo apunta a que el universo del hogar es el eje sobre el que gira esta nueva empresa, en la que se espera que vendan utensilios de cocina, menaje del hogar, libros de recetas y también productos de proximidad.

"Es una marca de cocina y estilo de vida que coincidirá con el lanzamiento de un nuevo programa de cocina para Netflix", aseguran desde Daily Mail, añadiendo que Meghan elaborará y venderá sus propios productos, como mermeladas. Este concepto de negocio podría considerarse una versión renovada de The Tig, el blog de lifestyle que creó hace justo una década y que cerró tres años después, al comprometerse con el nieto de Isabel II. Los rumores sobre una nueva oportunidad a este espacio que tan buena acogida tuvo han sido constantes y ahora podrían hacerse realidad, aunque con un nuevo formato y en un nuevo 'hogar'.

El nombre que la duquesa de Sussex ha elegido para este proyecto supone un guiño a la vida que lleva en California con Harry y los pequeños Archie Harrison y Lilibet Diana. No en vano, Santa Bárbara, ciudad californiana de la costa oeste en la que se encuentra su casa, es conocida popularmente como la Riviera americana.

La situación de la Familia Real

El lanzamiento llega en un momento lleno de significado. Esta misma semana Meghan recibía una buena noticia: la demanda que interpuso contra ella su hermana Samantha ha sido desestimada y por tanto no habrá juicio. Este mismo jueves, casi de forma simultánea a la publicación del nuevo negocio, estaba previsto que su esposo participara por videollamada en la entrega de premios Diana Legacy Award. El acto que continúa con el legado de la princesa Diana ha contado con la presencia del príncipe Guillermo, pero se ha adelantado que los hermanos no coincidirían y que la imagen de Harry no se proyecaría mientras que el heredero al trono estuviera en el escenario.

En Reino Unido todas las miradas están puestas en los príncipes de Gales y la crisis institucional que atraviesan a raíz de la publicación de una imagen editada de Kate Middleton con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Este movimiento ha hecho que crezca el halo de misterio que rodea la recuperación de la esposa Guillermo de Inglaterra, que surjan nuevas teorías conspiranoicas sobre el motivo por el que tuvo que pasar por el quirófano en enero y que la opinión pública se movilice pidiendo respuestas a la Corona.

