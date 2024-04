La victoria judicial de Meghan Markle sobre su hermana Samantha: origen y cronología del conflicto La duquesa de Sussex no tendrá que ir a juicio ni tampoco pagar una indemnización

Mientras todas las miradas están puestas en el Reino Unido, donde se está produciendo la primera gran crisis institucional de los príncipes de Gales, al otro lado del mundo llegan buenas noticias para los duques de Sussex. La justicia ha dado la razón a Meghan Markle en medio de la batalla legal con su hermana Samantha, quien la demandó por difamación tras la entrevista del matrimonio con Oprah Winfrey y la posterior emisión del documental sobre su vida en Netflix además de reclamarle 75.000 dólares (unos 69.000 euros). Repasamos a continuación las claves del enfrentamiento entre las hijas de Thomas Markle y las fechas claves del conflicto.

VER GALERÍA

-La sobrina de Meghan Markle cuenta entre lágrimas por qué no pudo ser invitada a la boda real

-La emotiva visita de los duques de Sussex a una familia de Texas afectada por el tiroteo masivo en una escuela

La nuera de Carlos III no tendrá que encontrarse con su hermana en los tribunales de Tampa (Florida) el próximo mes de noviembre ya que la demanda de Samantha Markle ha sido desestimada y no hay opción de volver a presentarla. ¿El motivo? La jueza Charlene Edwards Honeywell considera que la acusación "no pudo identificar ninguna declaración que pudiera respaldar un reclamo por difamación". Sostiene además que los comentarios que hizo Meghan en las citadas apariciones televisivas son "sustancialmente ciertos".

VER GALERÍA

Meghan no solo habló de la Familia Real británica en su polémica entrevista con Oprah Winfrey, sino también de la suya propia y de los capítulos más desconocidos de su vida. Hubo declaraciones que hicieron sentir "humillación, vergüenza y odio a escala mundial" a su hermana, tal y como esta sostiene. Del relato, Samantha ha destacado en su demanda cuando la Duquesa dijo que había crecido como hija única y cuando contó que se había cambiado el apellido de casada, Rasmussen, por el apellido Markle cuando se hizo pública la historia de amor con el nieto de Isabel II.

-El príncipe Guillermo hace tándem con la reina Camilla mientras capea la polémica que afecta a su esposa

VER GALERÍA

Samantha también incluía en su demanda una frase pronunciada por Harry de Inglaterra en el documental de Netflix sobre ella y sus intervenciones en los medios. "Quizás lo más preocupante de todo esto es la cantidad de periodistas británicos que interactúan y amplifican el odio y las mentiras". Cabe recordar que el quinto en la línea sucesoria al trono británico tiene su propia cruzada con los tabloides de Reino Unido. Demandó a la editorial Mirror Group Newspapers (editora de The Mirror, The Sunday Mirror y The People) por piratería telefónica y ha ganado. El Tribunal Supremo falló a su favor en diciembre y condenó al medio a darle una indemnización económica de 163.000 euros.

VER GALERÍA

En los documentos legales, Samantha también abordaba la polémica que hubo con su padre escasos días antes de la boda de los Sussex, celebrada en mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Sostiene que esa situación provocó que Meghan iniciara "una campaña de desprestigio y una avalancha de historias distorsionadas" y alega que eso ha repercutido directamente en su vida. En su libro de memorias, El diario de la hermana de la princesa Pushy, relata además que Meghan sugirió a su padre que rompiera la relación con los hijos de su primer matrimonio, a lo que este se negó.

VER GALERÍA

-Los pasos de Meghan Markle para restaurar su imagen en Reino Unido, ¿prepara su vuelta?

Cronología del conflicto de las Markle.

-En marzo de 2022, Samantha Markle demanda a la duquesa de Sussex por difamación. Considera que su hermana pequeña se ha inventado una historia de "pobreza y riqueza" que describe a su familia de forma inexacta y negativa. Expone que siempre tuvieron una relación "muy cercana y maravillosa" cuando crecieron en Los Ángeles y que todo cambió cuando Meghan comenzó a hacerse popular gracias a la serie Suits porque a raíz de entonces "ya no tenía tiempo" para ella y dejó de visitarla en 2016.

Según su versión, Meghan se volvió "hostil" con toda la familia paterna cuando conoció al príncipe Harry. Además, Samantha detalla el día de 2017 que llamó a su hermana y esta "colgó el teléfono inmediatamente" al escuchar su voz. Volvió a marcar su número pero no logró contactar con ella y a día de hoy, sostiene, no ha recibido esa llamada de vuelta. En la demanda aseguraba también que la duquesa de Sussex "ha intentado difamar a Samantha y a otros miembros de la familia".

-En mayo de 2022, el equipo legal de Meghan Markle asegura que las afirmaciones de Samantha son "demostrablemente falsas". Añaden sus abogados que los comentarios de su representada son "opiniones no denunciables". Ese mismo mes Thomas Markle fue ingresado en California por un derrame cerebral.

-En junio de 2022, el tribunal de Tampa desestima inicialmente la petición de desestimación que solicitaban los abogados de los Sussex, quienes responden a esta negativa presentando una nueva moción en la que alegan que hay falsedades en la demanda. Además argumentan de nuevo que los comentarios que hace Meghan sobre su educación son solo opiniones. En ese momento el matrimonio se encontraba en Reino Unido celebrando el Jubileo de Platino de Isabel II, una de las primeras imágenes junto a los Windsor tras renunciar dos años antes a sus obligaciones reales.

-En febrero de 2023, los abogados de Samantha solicitan al juez una declaración bajo juramento de los Sussex y de otras personas de sus respectivos entornos como el exsecretario de comunicaciones del matrimonio, Jason Knauf; el empresario tecnológico Cristopher Bouzy, que apareció en el documental de Harry y Meghan; el padre de las Markle, Thomas; y también de Ashleigh, la hija de la demandante. Mientras, el equipo de los Duques pide que se retrase la presentación de pruebas.

-En marzo de 2003, la jueza Charlene Edwards Honeywell desestima la demanda y dictamina que es imposible determinar si los comentarios de Meghan eran falsos.

-En abril de 2023 llega la respuesta de Samantha Markle en forma de demanda modificada

-En noviembre de 2023, la citada magistrada fija la fecha para un juicio civil entre las hermanas: noviembre de 2024. Mientras, la última moción de Meghan para desestimar el caso está pendiente.

-En marzo de 2024 el caso ha llegado a su fin al desestimarse la demanda por difamación de Samantha Markle contra la duquesa de Sussex

Escucha el primer episodio del podcast de ¡HOLA! 'Harry y Meghan: jaque a la Reina. Todos los episodios disponibles aquí.

Loading the player...

Haz click para ver el documental “Harry y Meghan, terremoto en la casa Windsor”. En enero de 2020 el príncipe Harry y su esposa, Meghan, deciden dar un paso atrás como miembros “senior” de la Casa Real británica y tras vivir unos meses en Canadá se mudan a Los Ángeles, donde residen en una gran mansión junto a sus hijos. Aunque querían alejarse del foco mediático, en marzo de 2021 concedieron una entrevista a Oprah que dió la vuelta al mundo. ¿A qué se dedican ahora los duques de Sussex? ¿Cómo consiguen mantener su alto nivel de vida? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¡No te lo pierdas!