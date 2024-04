El Palacio de Buckingham, Meghan Markle y la curiosa 'guerra' de la mermelada

¡La polémica está servida! El último movimiento del Palacio de Buckingham en redes sociales está causando un enorme revuelo, pero ¿qué ha pasado? Este miércoles, la cuenta de Instagram de su tienda oficial de regalos, Buckingham Palace Shop, compartió un vídeo para promocionar su mermelada de fresa, pero lo curioso es que lo han hecho pocos días días después de que Meghan Markle lanzara su propia línea de mermeladas con su marca American Riviera Orchard. Ahora lo que todos se preguntan es ¿ha sido casualidad o se trata de un movimiento perfectamente calculado?

"Nuestra mermelada está hecha usando solo las mejores fresas y es deliciosa, servida de cualquier manera. Aquí os mostramos algunas de nuestras favoritas: en un bollo, en un croissant, sobre una tostada... ¿Cómo te gusta disfrutar de tu mermelada de fresa?" ¡Cuéntanos en comentarios!", es el mensaje que publicó la tienda del Palacio de Buckingham.

Rápidamente, las redes se convirtieron en un hervidero de comentarios. "¡Qué sutiles!", "¿El Palacio ha troleado a Meghan?", "El imperio contraataca", "Buena jugada de su equipo de redes sociales", "¡Es divertidísimo! Me encanta la guerra real de mermeladas", "Me parece justo que Buckingham esté haciendo lo mismo que hizo ella, pero de manera más icónica" o "La guerra del Insta-mermelada ha comenzado", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Eso sí, el post ha provocado un debate entre sus seguidores, ya que hay otros que han dicho: "Alucino", "¿Era necesario?", "No sé por qué la familia real se mete en esto", "No creo que los 'Markles' estén contentos", "El Palacio lleva años vendiendo mermeladas y otros productos, no creo que lo hayan hecho por eso", "Querrán competir con ella?", "No me ha gustado este movimiento que han hecho", "Hay muchas formas de promocionar un producto"...

Durante estas últimas semanas, la exactriz ha mandado las primeras 50 mermeladas de fresa de su nueva firma, que gira en torno al lifestyle, el hogar, la gastronomía, las mascotas y el autocuidado. Meghan ha elegido a 50 amigos para que fueran los primeros en probarlas y ha recibido un gran apoyo por su parte. Entre ellos se encuentran la diseñadora de moda Tracy Robbins y su íntima amiga Delfina Blaquier, esposa de la estrella del polo Nacho Figueras, además de Kris Jenner, madre de las Kardashian, que no ha dudado en darle las gracias por el regalo.

Está previsto que Meghan presente oficialmente su nueva marca a finales de esta primavera. Una fuente cercana contó a People que lleva más de un año trabajando en American Riviera Orchard y que reflejará todo lo más le gusta a ella: "familia, cocina, entretenimiento y decoración del hogar". La Duquesa "está entusiasmada con su último emprendimiento personal" porque, según la citada fuente: "Es algo que ha querido hacer desde hace mucho tiempo. Está emocionada de compartir su estilo y las cosas que ama".