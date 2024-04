La primera gran crisis institucional del príncipe Guillermo y Kate Middleton

La polémica por la foto que Kate Middleton manipuló ha sumido al Reino Unido en una gran crisis de desconfianza hacia los príncipes de Gales. Aunque la Princesa pidió disculpas por editar una imagen en la que aparecía con sus tres hijos y que realizó el príncipe Guillermo, la bola de nieve no ha hecho más que crecer. Desde que ingresó en el hospital para someterse a una operación abdominal, los medios de comunicación y la opinión pública del país habían respetado el deseo de la Princesa de tener una convalecencia tranquila y con la máxima privacidad, pero sus últimos movimientos han desencadenado una crisis de credibilidad como no se recuerda y las preguntas no dejan de producirse mientras el desconcierto y la confusión es máxima en un momento especialmente delicado para la monarquía inglesa que tiene a su monarca retirado por cáncer y a la esposa del heredero recuperándose de una operación de la que no se sabe casi nada.

Kate Middleton, la joya de la Corona, uno de los miembros de los Windsor con mayor popularidad que nunca había dado un paso en falso, se ha enfrentado a sus peores 36 horas desde que entró a formar parte de la Familia Real. El hecho de que cuatro agencias internacionales de noticias retiraran la imagen con la que quiso enmarcar el Día de la Madre en Reino Unido por considerar que había sido editada, la hizo lanzar un comunicado en el que admitía esos retoques y por los que pedía disculpas. No fue suficiente y ya por la tarde se dejó ver junto a su marido saliendo en coche de los terrenos del Castillo de Windsor. Tampoco fue suficiente. En las imágenes, apenas se la aprecia y ya son muchas las voces que exigen más transparencia y quieren que el Palacio de Kensington, que ya se ha negado, saque a la luz la foto original antes de haber sido manipulada para comprobar cómo está Kate.

También el príncipe Guillermo se ha visto cuestionado por tanto secretismo y silencio. En un primer momento, se aplaudió que cancelara su agenda para estar junto a su esposa. Una vez que la Princesa recibió el alta, el heredero al trono ha participado en muy pocos actos y la sonada ausencia en el funeral de su padrino, el rey Constantino de Grecia, también están provocando una gran desconfianza hacia su figura. No obstamte, cabe la posibilidad de que esta desaparición del primero en la línea de sucesión obedezca a órdenes de más arriba para no eclipsar los actos de la reina Camilla.

Transparencia es lo que pide la ciudadanía británica a gritos en una controversia que ha abierto informativos y ha acaparado titulares. Ha sido un punto de inflexión para los medios de Reino Unido que ahora sí se hacen todas las preguntas abiertamente y quieren respuestas. Hace unos días, los tabloides decidieron no publicar la primera imagen de Kate desde que pasó por el quirófano en la que aparecía en el asiento del copiloto de un 4x4 de la marca Audi que conducía a su madre y que vio la luz en medio estadounidense TMZ, ahora consideran que no todo vale para respetar la privacidad de la Princesa y exigen hechos. Desde ahora Kate ya no es la protegida de la prensa. El problema es que esta crisis llega en un momento pésimo. Carlos III está afectado por cáncer, con la reina Camilla, de 76 años, agotada por tener que presidir tantos actos en solitario a su edad, con el príncipe Guillermo a medio gas, y con Kate Middleton, ausente y envuelta en el misterio. A todo esto se suma que la Casa Real está mermada tras la marcha del príncipe Harry y Meghan Markle y por expreso deseo del Rey, quien siempre deseó una monarquía reducida que ahora se ha visto obligada a echar mano de miembros de segundo nivel para representar al soberano.

La pregunta que sigue sin respuesta

Lo que antes eran especulaciones y teorías conspiranoicas, que desde Palacio intentaron acallar, ahora son todo un clamor público mientras la gran pregunta queda sin contestación: ¿Qué le pasa realmente a Kate Middleton? Resulta aún más llamativa esta estrategia comunicativa tan opaca cuando el jefe del Estado ha dado muestras de una mayor transparencia, poco habitual entre los monarcas británicos, sobre sus recientes enfermedades. De hecho, se le ha visto entrar y salir del hospital por su propio pie, dejándose retratar por los fotógrafos, atendiendo sus compromisos en Palacio y disfrutando de su tiempo de ocio durante el fin de semana. De Kate solo se sabe que fue operada de una cirugía abdominal, que estuvo 13 días ingresada y que desde entonces se recupera en su casa de Windsor.

Así las cosas, articulistas británicos ponen ya en duda hasta que fuera la Princesa la que escribió el mensaje de perdón y afean que se esté preocupando a los ciudadanos que están muy intranquilos por la salud de una de las figuras públicas más queridas. La sociedad británica se siente engañada por la primera institución del Estado en un mundo donde cada vez es más difícil encontrar veracidad debido a las fake news y la inteligencia artificial. También sorprende que el equipo de comunicación de Palacio y los asesores, que nunca dejan nada al azar y que cuidan al máximo todas las imágenes, hayan pasado algo así.

El caoes cada vez es mayor y la princesa Kate está “muy triste” por todo lo que ha ocurrido. Su deseo era que la foto fuera “lo mejor posible”, según ha dicho una fuente de Palacio a The Telegraph, pero ya es demasiado tarde y todo se ha puesto en duda. En un principio está previsto que la mujer del príncipe Guillermo retome su agenda oficial tras la Semana Santa.

