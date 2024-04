Polémica por el regreso a la vida pública de Kate Middleton

Cuando la tranquilidad parecía que había llegado tras publicarse la primera foto de Kate Middleton desde que se sometió a una operación abdominal, la polémica ha saltado a raíz de la fecha y el acto en el que iba a reaparecer. El Ministerio de Defensa, que dijo en un primer momento que la princesa de Gales asistiría al desfile militar del Trooping the Colour, que conmemorará el 8 de junio el cumpleaños oficial del rey Carlos III, ha dado ahora marcha atrás y asegura que sus funcionarios “se apresuraron” al confirmar su presencia, ya que no se había consultado ni tenía la aprobación de Palacio.

El Ejército eliminará de su página web la información de que la Princesa acudiría a la parada, una noticia que causó un gran impacto, pues sería su primer evento público desde que fue intervenida quirúrgicamente, el pasado 16 de enero. La nuera del monarca tiene la agenda suspendida desde entonces y la última vez que se la vio en público fue el 25 de diciembre de 2023 durante la misa de Navidad en Sandringham.

A la vez que el Ministerio anunció la presencia de Kate Middleton, sacó las entradas on line para el Trooping the Colour, que se agotaron rápidamente. Además de miembro de primer nivel de la realeza británica, la esposa del príncipe Guillermo es coronel de la Guardia Irlandesa, un regimiento que tendrá un papel protagonista este año. La controversia viene porque la noticia se publicó en su web antes de que contara con el visto bueno del Palacio de Kensington, lo que significa que su presencia no ha sido aprobada oficialmente, lo que ha provocado confusión y desilusión entre los británicos y visitantes que ya habían hecho planes para ver in situ el desfile.

El Ministerio de Defensa también anunció que el rey Carlos haría una aparición oficial la semana siguiente al Trooping the Colour, es decir, el 15 de junio. Hay que recordar que el 5 de febrero se anunció que el monarca, de 75 años, había sido diagnosticado de cáncer. No obstante, la planificación de futuros compromisos puede sufrir cambios según se acerca la fecha y dependiendo de cómo se encuentre su salud. El soberano británico está participando en un número muy limitado de compromisos en persona, en los que no hay grandes multitudes, por consejo médico.

Cuando el Palacio de Kensington informó de la intervención de la Princesa, también aseguró que por recomendación de los facultativos estaría de baja hasta después de Semana Santa. Tras trece días ingresada en The London Clinic, recibió el alta hospitalaria y se encuentra recuperándose en su coqueta casa rosa de Adelaide Cottage, muy cerca del Castillo de Windsor. Recientemente, fue fotografiada muy cerca de la fortaleza en el asiento del copiloto de un vehículo 4x4 de la marca Audi que conducía su madre Carole Middleton.

