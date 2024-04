Así es el tío de Kate Middleton que ha entrado en el 'Gran Hermano VIP' de Reino Unido

Está siendo una etapa complicada para la Familia Real británica, marcada por la enfermedad de Carlos III, las vacaciones de la reina Camilla por cansancio y la recuperación de Kate Middleton, que ha sido fotografiada por primera vez esta misma smeana tras someterse en enero a una cirugía abdominal. Ahora llega una nueva preocupación con el paso al frente de Gary Goldsmith, el polémico tío de la princesa de Gales que participa en Celebrity Big Brother, la edición británica de GH VIP.

Con 58 años, Gary es el hermano menor de Carole Middleton y tenía 15 años cuando ella se casó con Michael Middleton. Es por tanto, tío de la princesa de Gales así como de Pippa y James Middleton. A pesar de ser un exitoso hombre de negocios gracias a la empresa de selección de personal informático llamada Computer Futures que vendió en 2005 por 275 millones de libras (algo más de 320 millones de euros), su vida está marcada por los escándalos: desde el incidente doméstico con su cuarta esposa por el que fue arrestado a sus comprometidas imágenes de fiesta en Ibiza (tiene una casa en la isla pitiusa) pasando por sus críticas públicas a los duques de Sussex tras sus controvertidas palabras en la entrevista de Oprah Winfrey y en su documental de Netflix.

Goldsmith ha estado casado en cuatro ocasiones. Su primera mujer fue Miranda Foote, ejecutiva de ventas con la que contrajo matrimonio en 1993 con Kate Middleton y su hermana Pippa ejerciendo como damas de honor y su sobrino James como paje. En 1997 pronunció por segunda vez el "sí, quiero", en esa ocasión a Luan, con la que tuvo a su única hija, Tallulah. Su tercera esposa fue Julia Leake y finalmente llegó a su vida su cuarta mujer, Julie-Ann Brown, con la que protagonizó en 2017 un sonado incidente al ser arrestado ebrio durante una discusión conyugal frente a su casa, en el centro de Londres. Se declaró culpable, pagó una multa de 5.000 libras (casi 6.000 euros) y fue condenado a ingresar en rehabilitación por alcoholismo.

Sus palabras sobre Kate Middleton y el día que fue anfitrión de los Príncipes en Ibiza

Gary Goldsmith siempre se ha deshecho en halagos con la princesa de Gales, a la que definía en HELLO! como una mujer "segura de sí misma, inteligente y afectuosa", una persona "que trabaja muy duro en todo y es brillante en lo que se proponga". El empresario conoció al príncipe Guillermo durante una cena familiar cuando aún era pareja de su sobrina y pensó que hacían una gran pareja y se les veía muy bien juntos. Cuando acudió a su boda, celebrada el 29 de abril de 2011, dijo era un cuento de hadas: "Venimos de una familia muy humilde. Mi padre era pintor y decorador, mi madre era empleada contable y su nieta mayor estaba en la Abadía de Westminster a punto de casarse con el futuro rey de este país".

Según su testimonio, también cedió a los Middleton su casa de Ibiza, llamada Maison de la Bang Bang, para disfrutar de unos días de descanso a los que se unió Guillermo de Inglaterra. Como anfitrión, organizó para la familia la visita a una isla cercana en barco, jornadas en alta mar, baños de barro, una velada en la discoteca Pachá, el príncipe de Gales ejerciendo como improvisado DJ... También comentaba que su sobrina se refugió en esta residencia balear situada en Cala Jondal en solitario durante la pausa que hubo en su romance con el heredero al trono.

Con ocho hectáreas, piscina, sauna, pista de tenis y barbacoa, entre otras comodidades, ha recibido además la visita de otros rostros conocidos como Kate Moss y Naomi Campbell y ha estado en alquiler por 15.000 euros semanales. Precisamente durante una de sus estancias en la isla balear en 2009 fue fotografiado con sustancias ilegales, lo que supuso un gran escándalo.

La postura de la familia a su entrada en el reality

Según revela The Sun, Carole Middleton no está de acuerdo con la participación de su hermano en el reality y consideran que la princesa de Gales no necesita estrés en plena convalecencia. Desde el entorno de Goldsmith insisten en que solo tiene buenas palabras para su sobrina y "no haría nada que avergonzara a Kate o Guillermo, en quienes piensa mucho". No se descarta, eso sí, que hable sobre el príncipe Harry y Meghan Markle durante el concurso,

Así es el GH VIP de Reino Unido

La versión británica de GH VIP arrancó el lunes, se emite por primera vez en el canal ITV después de diez años de emisión y vuelve a la partilla casi seis años después de la última edición. El concurso tiene a Will Best y AJ Odudu como presentadores y destaca por tener una duración de tan solo 19 días, lo que supone la más corta de la historia del formato. Gary Goldsmith, que en estos primeros días de concurso ya ha hablado sobre los duques de Sussex, comparte esta experiencia con la presentadora Sharon Osbourne, el actor Bradley Riches, de la serie adolescente Heartstopper (Netflix); el intérprete Colson Smith; la actriz y modelo Ekin-Su Cülcüloğlu y la presentadora Fern Britton, entre otros.