Adelaide Cottage, el coqueto hogar en el que Kate Middleton se recupera de su operación

La Princesa de Gales (42) ha recibido el alta hospitalaria tras pasar 13 días ingresada en un hospital tras someterse a una cirugía abdominal planificada que fue un éxito. Kate Middleton ya se encuentra recuperándose en su casa de Adelaide Cottage, en Windsor, una coqueta vivienda a la que se mudó junto a su marido el príncipe Guillermo y sus tres hijos los príncipes George, Charlotte y Luis en 2022.

VER GALERÍA

Esta casa situada en Windsor Home Park debe su nombre a la reina Adelaida de Sajonia- Meinngen, esposa de Guillermo IV, la primera inquilina. El edificio se levantó por el arquitecto Jeffry Wyatville en 1831 y siempre se ha caracterizado por ser de lo más encantadora. El exterior es en estuco de color rosa claro y adornos en el tejado. En origen tenía una sala de retiro para la Reina y una sala de pajes, así como muebles antiguos y una sala en la que predominaba el mármol. Además, contaba con una chimenea de estilo regencia greco-egipcia. En el siglo XIX, el edificio principal tenía cuatro dormitorios y el techo principal tenía adornos, incluidos delfines dorados y cabos del antiguo yate real HMY Royal George.

- Así ha estado el príncipe Guillermo junto a Kate Middleton cada día desde su ingreso

- La verdadera razón por la que la estancia en el hospital de Kate Middleton se está llevando con tanto secreto

- Así es cómo la princesa de Gales espera trabajar durante su convalecencia

VER GALERÍA

Tras la reina Adelaida, a la reina Victoria le gustaba tomar entre sus muros el té. Otro de los huéspedes más famosos de la casa fue Peter Townsend, el que fuera el gran amor imposible de la princesa Margarita, hermana de Isabel II y, por tanto, tía abuela del príncipe Guillermo. El caballerizo del rey Jorge VI y capitán de la Real Fuerza Aérea británica vivió allí unos años con su familia, aunque el lugar no resultaba del todo cómodo, tal y como él mismo relató en Time and Chance, su autobiografía. Para el capitán, la casa era muy húmeda y “solo tenía dos radiadores y la escasa ración de carbón era insuficiente para calentarla”. El frío en invierno era tal que Townsend cuenta que los grandes ventanales del salón hacían que “a veces fuera necesario arroparse con un abrigo y una bufanda. La casa era una hielera en invierno; en verano era una delicia”. Peter y su primera esposa, Rosemary Pawle, pusieron fin a su matrimonio mientras vivían ahí.

VER GALERÍA

- Las pistas que indicaban que algo le pasaba a la princesa de Gales

- La monarquía menguante de Reino Unido, sin tres de sus principales activos durante unos días

En el año 2015, Adelaide Cottage se renovó por completo y conservó el número de habitaciones inicial. Seguramente se la dotó de los aislamientos y los sistemas de climatización para que sus próximos moradores tuvieran más confort que el capitán Townsend. Se contempló la idea que fuera destinado al príncipe Harry y Meghan Markle, pero finalmente los duques de Sussex se decantaron por el cercano Frogmore Cottage, que ya no forma parte de sus propiedades. Cuenta con cuatro habitaciones y sin espacio para que se hospeden miembros del servicio, aunque sin duda, lo que más inclinó la balanza para que los Gales se mudaran allí es la posibilidad de que sus hijos crezcan en un ambiente más rural y en plena naturaleza y no en el Palacio de Kensington, ubicado en el bullicioso Londres y convertido en un foco de atracción para los turistas. Aunque este Palacio ya no es su hogar, sigue siendo el lugar en el que está su oficina y la sede de su actividad institucional.

Loading the player...

Haz click si quieres ver “Kate, la joya de la corona británica”, un especial donde analizamos la figura de Kate Middleton a sus 40 años, convertida en uno de los miembros más importantes y queridos de la familia real británica. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales marta lozabiográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!