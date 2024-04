¿Fue Kate Middleton la razón por la que el príncipe Guillermo no asistió al funeral del rey Constantino de Grecia? La princesa de Gales fue operada en enero y se recupera rodeada de hermetismo en su residencia de Adelaide Cottage

Un día después de la misa homenaje que se hizo por Constantino de Grecia en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, todas las miradas continúan puestas en el príncipe Guillermo. La ausencia del heredero al trono británico ha hecho surgir muchas teorías e incógnitas ya que su presencia estaba más que confirmada en el funeral por su padrino de bautismo. Incluso tenía un papel destacado en la liturgia, en la que estaba programado que se encargara de una lectura. El hecho de que cancelase in extremis ha hecho resonar la siguiente pregunta: ¿Fue Kate Midleton la razón por la que no asistió?

El príncipe Guillermo comunicó de forma personal a la Familia Real griega que no asistiría a la misa por "motivos personales". Inmediatamente creció la preocupación por el estado de salud de su esposa, la princesa de Gales, que se sometió hace prácticamente un mes y medio a una cirugía abdominal de la que el único detalle oficial que han dado es que no se trata de un problema canceroso. Actualmente Kate Middleton se recupera en su hogar, Adelaide Cottage, y no retomará su agenda oficial hasta después de la Semana Santa, previsiblemente.

En medio del hermetismo por la evolución de la princesa de Gales, de la que no han trascendido imágenes en todas estas semanas ni tampoco han hecho comentarios al respecto, saltaban las alarmas nada más conocerse que su esposo había cancelado repentinamente su agenda. Al respecto, lo único que se ha sabido es que Kate Middleton se encuentra "bien" en medio de su convalecencia, tal y como pudo saber HELLO!

Horas después de la misa por Constantino de Grecia, que falleció hace un año, desde Buckingham Palace comunicaban el fallecimiento de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, hija de los príncipes Michael de Kent. En el comunicado, además de detallar que la muerte del financiero de 45 años se produjo la tarde del domingo por causas que aún no se han esclarecido, aclaraban que esta pérdida no estaba relacionada con la ausencia del príncipe Guillermo al homenaje al último rey de los helenos.

Sigue siendo un misterio, por tanto, el motivo exacto por el que Guillermo de Inglaterra faltó a un acto tan importante para su familia. Cabe recordar que Constantino de Grecia estaba unido a los Windsor por lazos de amistad y también familiares. Tanto el monarca como Isabel II y también su esposo eran tataranietos de la reina Victoria. El duque de Edimburgo era tío segundo del rey heleno además de un buen amigo con el que solía compartir días de navegación. Cuando en el exilio se instaló en Hampstead Garden Suburb (Londres) se hizo muy cercano al rey Carlos.

