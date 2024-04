Ha presidido 18 actos oficiales en el último mes Camilla, de reina inesperada a principal activo de los Windsor durante la crisis que no deja de crecer Su última aparición pública ha sido este miércoles en la hípica, una cita a la que no ha acudido el príncipe de Gales, pero sí muchos otros miembros de la familia

Con una media sonrisa, gesto cordial y un aura de serenidad -sentida o no-, parece que nada ha cambiado en la reina Camilla que este miércoles se rodeaba de los Windsor en las carreras de caballos de Cheltenham. No estaba el príncipe de Gales, con el que parecía formar un tándem perfecto en el Día de la Commonwealth, pero sí otros miembros de la familia como la leal e incombustible princesa Ana, o Zara Tindall y Eugenia de York, con sus respectivos maridos, que sin ser miembros senior de la casa real, siempre las encuentras remando a favor. Parece que nada ha cambiado, decíamos, salvo que todo ha cambiado para la reina consorte.

Carlos III comenzó su reinado poniendo en práctica su plan estrella: una monarquía reducida. Si bien es cierto que las circunstancias tampoco le dejaban mucho más margen para ampliarla, nunca sospechó que los problemas de salud la dejarían bajo mínimos. Para Camilla ya era un reto el de llevar el peso de la agenda real con el Monarca tratándose de un cáncer, la princesa de Gales recuperándose en casa de una cirugía abdolminal, y el príncipe Guillermo, con sus actividades a medio gas ante la convalecencia de su mujer, pero a esto hay que añadir la primera gran crisis institucional del reinado de Carlos III que ha puesto a los Gales en el punto de mira en su peor momento.

Con todo esto, la reina Camilla, que lleva 18 compromisos oficiales desde que el Rey anunció su diagnóstico y ha vuelto a tomar las riendas tras la polémica que rodea a Kate Middleton, se ha convertido en el principal bastión de la monarquía. Y quién lo iba a decir. La mujer que más tiempo estuvo en la diana de la opinión pública durante aquellos convulsos años 90 en los que el matrimonio del entonces príncipe Carlos hizo aguas definitivamene y terminaron con el terrible epílogo que supuso la muerte de Diana de Gales, es ahora la cara visible de esa casa real que tantos años se resistió a admitirla.

De innombrable a reina consorte

Fue Isabel II la que después de propiciar una incoporación muy paulatina, que costó a Carlos de Inglaterra sudor, lágrimas y un fino trabajo de expertos en relaciones públicos, acabó por "coronar" a su nuera, que estoicamente aceptó en cada momento la posición que le era concedida. Su perseverancia y lealtad acabó siendo premiada, pero entre medias hubo un verdadero camino de espinas. Rechazada de plano por la opinión pública, fue una odisea para el entonces príncipe de Gales lograr que su madre apareciera públicamente en un acto con ella (en la práctica eso suponía dar su beneplácito a la relación). El siguiente paso fue conseguir su autorización para casarse con ella, un permiso que llegó con un pero: no sería princesa de Gales por respeto a la memoria de Diana. Así fue como, poco a poco, pasó de innombrable a reina consorte, como determinó Isabel II que sería su título premiando así tantos años de "leal servicio".

Contra todo pronóstico el destino le tenía preparado un papel secundario al lado del rey Carlos, pero las desafortunadas circunstancias la han acabado por dar un protagonismo en solitario que lleva con el mismo estoicismo y la misma aparente serenidad que ha mostrado siempre. El primer gran acto de la realeza que presidió fue el del funeral por el primer aniversario del fallecimiento de Constantino de Grecia. Poco despues, se tomó unos días de descanso que levantaron cierta polvareda por el momento convulso en el que se producía y la posibilidad de que su salud quizás se haya visto también afectada. Su rápida reincorporación acabó con las especulaciones, pero sobre todo otra polémica mucho mayor opacó esas pequeñas vacaciones.

La gran crisis de los príncipes de Gales

Para los príncipes de Gales, la que viven es su primera gran crisis institucional. Siempre en la cotas más altas de popularidad, su credibilidad ha quedado ahora en entredicho. Todo comenzó cuando el Palacio de Kesington queriendo acallar la teorías conspiranoicas sobre el estado y el paradero de Kate Middleton, que se recupera en casa de una cirugía abdominal de la que no se saben más detalles y que la mantendrá de baja hasta después de Semana Santa, difundieran una fotografía de la Princesa con sus hijos con motivo del día de la madre. Supuestamente fue tomada por el príncipe Guillermo a principios de la pasada semana, pero varias agencias de noticias internacionales, como Getty, AFP, Reuters y Associated Press, la retiraron de sus catálogos alegando una “inconsistencia en la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte”, es decir, sospechaban que había sido manipulada. Kate Middleton en un controvertido comunicado emitidio a través de sus redes sociales admitió haberla retocado ya que le gusta experimentar con la edición "como muchos fotógrafos aficionados".

La imagen original nunca se publicó pese al clamor popular y la bola de nieve sigue creciendo. La fotografía de los Príncipes en un coche saliendo de Windsor que salió a la luz este lunes, no sirvió para aplacar las especulaciones. Todo lo contrario. En el momento en el que se captó esa foto, el heredero acudía a la abadía de Westminster donde se unió a la reina Camilla en el Día de la Commonwealth, uno de los actos más importantes para la monarquía británica, y después encadenó otro evento relacionado con los Premios Earthshot, que reconocen las iniciativas más respetuosas con el medio ambiente. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en público, aunque se sabe que asistió ayer al funeral de Thomas Kingston, marido de lady Gabriella, que falleció el 25 de febrero.

La reina Camilla, después de presidir los actos de la Commonwealth, acudió al día siguiente una recepción en Buckingham con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la que se unió Matilde los belgas en una jornada reivindicativa y también lúdica ya que incluía talleres con adolescentes. Este miércoles, el festival hípico de Cheltenham la ha reunido con sus hijos Tom Parker-Bowles y Laura Lopes y también con otros miembros de la familia real que mostraron su mejor cara en medio de la polémica.

