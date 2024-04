La otra foto de Kate Middleton que vuelve a estar de plena actualidad

La presión sobre los príncipes de Gales no deja de crecer. La prensa británica clama para que se cuente la verdad sobre el estado de salud de Kate Middleton después de que la princesa de Gales pidiera disculpas por haber editado una imagen en la que aparecía con sus tres hijos y que cuatro agencias internacionales de noticias eliminaron porque estaba manipulada. El escándalo es tal que el heredero al trono y su mujer se han enfrentado a la mayor crisis institucional y de credibilidad desde que se casaron. Además, los británicos se sienten defraudados por la pareja real y en especial por Kate, a la que siempre han considerado como la ‘joya de la Corona’ y ha gozado de una gran popularidad. Ahora, todos sus movimientos pasados se están analizando y por eso ha vuelto a la actualidad otra imagen del matrimonio con sus tres hijos que se publicó hace tres meses.

La felicitación con la que la familia Gales ilustró su felicitación de la pasada Navidad también dio mucho que hablar entonces. Sin embargo, no se produjo en un momento como el actual, porque entonces la Princesa no había sido operada ni estaba convaleciente. El retrato en blanco y negro fue realizado por Josh Shinner. Se comentó que a la mano izquierda del príncipe Luis le faltaba el dedo corazón. Otros usuarios recalcaron que no aparecía la pierna izquierda del príncipe Guillermo y uno de los pies de Kate tampoco se veía. Sin embargo, desde el Palacio de Kensington nunca se dijo que la foto había sido editada.

Estos retoques que en diciembre pasaron como anécdotas cobran un nuevo significado por si estas prácticas se han estado llevando a cabo en las imágenes que se han difundido. La diferencia con las imágenes del pasado es que la foto de Kate con sus niños en el Día de la Madre se consideraba casi como una prueba de vida para una Princesa que está haciendo una misteriosa recuperación que genera preocupación, intranquilidad y ha desatado todo tipo de especulaciones y teorías conspiranoicas.

Al día siguiente de que se publicara la polémica imagen y dadas las presiones, la princesa de Gales entonó el mea culpa y pidió perdón. “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos hayan tenido un feliz Día de la Madre. C”. Horas después, los príncipes de Gales se dejaron ver saliendo juntos en un coche de los terrenos del Castillo de Windsor, donde tienen su residencia.

