El divertidísimo cumpleaños de Kris Jenner en el que los invitados tenían que ir disfrazados de ella

Krish Jenner celebraba este sábado su 68° cumpleaños rodeada de todas las Kardashian. Una fiesta espectacular y de lo más original, en la que el requisito imprescindible era ir disfrazada con algun look de la cumpleañera. Por ejemplo, Kourtney decidió vestir como su madre en el videoclip Thank u, next. En cambio, Kylie rescataba un vestido negro de lentejuelas que Krish lucío hace diez años. Todos los invitados cantaron micrófono en mano durante toda la noche y disfrutaron como nunca en una velada familiar divertidísima y llena de momentos irrepetibles. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

