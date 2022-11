La última 'victoria' de Kim Kardashian frente a su exmarido, Kanye West

Kim Kardashian estuvo casada con Kanye West de 2014 a 2021. El fin de su matrimonio provocó un enorme revuelo mediático que todavía hoy sigue dando titulares, ya que tanto la celebrity como el rapero suelen protagonizar intercambios de mensajes bastante duros. El último fue hace solo unos días, a raíz de los comentarios antisemitas del artista que le han pasado factura a todos los niveles. Y es que diversas marcas con las que Kanye colaboraba han decidido dar por terminado su contrato. Es el caso de Adidas, GAP... y, una de las más importantes para él, Balenciaga.

West solía vestir habitualmente de Balenciaga, sin embargo, ya nunca más volveremos a verle con su ropa y complementos. La que sigue vistiendo de la marca es su exmujer, que esta semana ha paseado por las calles de Nueva York luciendo un estilismo que parece tener un mensaje oculto.

Kim Kardashian acudió al Zero Bond, el exclusivo club privado al que pertenecen importantes empresarios, políticos y celebrities, luciendo un look firmado por Balenciaga con unos ajustados leggings de color negro y un llamativo abrigo XXL de color rojo, además de un bolso de pelo que llevaba una etiqueta con el nombre de la firma. Antes de entrar en el local, Kim se giró hacia los fotógrafos e hizo el gesto de 'victoria' con su mano derecha, protagonizando una imagen que ha sido muy comentada.

Parece que la protagonista de Keeping Up With The Kardashians ha querido reivindicar su triunfo, también a través de su forma de vestir. La hermana de Kendall y Kylie Jenner completó su outfit con unas gafas tipo máscara que se han convertido en sus favoritas. En concreto, se trata del modelo 'Mask Butterfly' con patillas y montura de nailon inyectado de Balenciaga (355 euros).

- Kanye West pide perdón a Kim Kardashian

Zero Bond se encuentra en el distrito NoHo de Manhattan y está ubicado en un edificio construido en 1874, donde dispone de 6.000 metros cuadrados. El club mantiene en secreto la identidad de sus más de mil socios pero se sabe que, además de Kim Kardashian, también forman parte Elon Musk o Eric Schmidt, que pagan una cuota anual de nada más y nada menos que 3.000 euros.

"Felizmente soltera"

Así se encuentra Kim Kardashian en estos momentos. Lo dijo hace unas semanas en su visita al programa The Late Late Show de James Corden, donde bromeó diciendo cómo se imagina a su futura pareja. "Quiero estar un poco tranquila. Creo que necesito tiempo para mí, terminar de estudiar...", comenzó diciendo la hermana de Khloe y Kourtney Kardashian, que rompió con Pete Davidson este verano. También dijo que, para encontrar a su próximo amor, tiene que "ir por otros caminos".

"Claramente no está funcionando lo que estoy haciendo...", afirmó sobre el fracaso de sus últimas parejas. La empresaria bromeó diciendo que "tal vez tenga que ir a un hospital y conocer a un médico" o a un bufete de abogados. "Creo que será científico, bioquímico, médico, abogado... Eso es lo que visualizo en el futuro", aseguró.