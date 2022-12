Harry y Meghan abren una ventana a su intimidad en el primer capítulo de su documental

Netflix ha estrenado por todo lo alto la docuserie del príncipe Harry y Meghan Markle con la emisión de su primer episodio. Un primer avance el universo de los duques de Sussex de casi una hora de duración en el que se puede ver su vida diaria, su intimidad, la cotidaneidad de su hogar en Montecito (California), donde viven con Archie y Lilibet, sus dos hijos, en el que también han desvelado cómo se conocieron. Un acercamiento como nunca habíamos visto en la pareja en la que ellos son los propios narradores de su historia y donde se ven los acontecimientos históricos del Reino Unido y de la Familia Real británica desde el prisma de las personas que los han vivido. Una especie de The Crown, también de Netflix, hecho sin guión y realizado desde los sentimientos de sus protagonistas.

Todo empieza el día en que se firma su salida de la Familia Real británica

En la introducción se ve al príncipe Harry en el aeropuerto londinense de Heaththrow mientras Meghan, con una toalla en el pelo, aparece en Vancouver (Canadá) en el año 2020, justo cuando finalizaron las negociaciones con la Familia Real británica para poder desvincularse de sus deberes institucionales. Llama la atención que ya entonces, mucho antes de saber qué ocurriría con ellos, ya se hicieron videodiarios, por recomendación de un amigo, con los que quisieron documentar su salida y la transición hasta convertirse en personas libres que pudieran ser financieramente independientes y libres de sus deberes y obilgaciones en la Corona.

Es la primera vez que podemos conocer de primera mano y sin filtros como vivieron ellos su desvinculación de la Corona británica para lograr su ansiada libertad y las reflexiones que hacen al respecto. "Es muy duro mirar atrás ahora y decir qué diablos ha pasado. Cómo hemos acabado aquí", cuenta Harry. En otra secuencia se muestra a Meghan, con una tolla en la cabeza, que por aquellas estaba en Canadá haciéndose un autovídeo con su móvil donde se sincera y dice: "No sé ni por donde empezar(...) Yo solo quiero que se acabe todo esto".

Además, se informa al lector que la documentación de la serie se acabó de recopilar en el verano de 2022, justo unas semanas antes del fallecimiento de Isabel II. El episodio también se abre con el descargo de responsabilidad de que se había pedido a los miembros de la Familia Real británica que participaran en la serie, pero se negaron

Conocemos su mansión de Montecito, pero tabién Nottingham Cottage, su casa de Canadá...

Siempre celosos de su intimidad, en este primer episodio se ve a la pareja en lo que es su día a día, disfrutando de su espectacular mansión de Montecito, viendo corretear a su hijo Archie, 3 años, o dando un paseo en cochecito con Lilibet, de uno. Llaman la atención los impresionantes jardines "muy bonitos" en boca de Archie de la propiedad, así como paseos en coche o a Meghan dando de comer a las gallinas que tienen en casa.

También se aprecian increíbles estancias de la vivienda principal con grandes ventales y momento íntimos de la familia como el primer cumpleaños de Archie al que no faltó Doria Ragland, la madre de Meghan.

Pero no solo esta impresionante mansión, sino también otras casas que han ocupado desde que se conocieron como Nottingham Cottage

Una historia de amor que empezó en las redes

En este primer episodio, Netflix refleja cómo fue el encuentro de Meghan y Harry y el inicio de su historia de amor. En esos momentos, Meghan quería disfutar de sus libertad y su soltería y para nada, según su versión, ansiaba tener una pareja. "Nos conocimos por Instagram", cuenta ella. El Príncipe vio un vídeo de Meghan y este escribió a la amiga que lo había compartido. "No le busqué en Google, pero sí vi su cuenta con fotos de África", cuenta Meghan que explica que intercambiaron sus teléfonos en 2016.

Quedaron en un establecimiento de Londres y estuvieron hablando durante más de una hora. El flechazo y la conexión fue tal que al día siguiente quedaron a cenar en el mismo restaurante. Fue allí donde se hicieron su primera foto. Harry quedó prendado de una mujer "maravillosa" que era "natural y relajada".

A pesar de solo haberse visto dos veces, el hijo menor del rey Carlos ya pensó que Meghan podría ser la definitiva. Así lo cuenta el polista Nacho Figueras, uno de los mejores amigos del duque de Sussex: "Me dijo que había conocido a una chica y que podía ser la elegida".

Lo suyo arrancó en la distancia, pero gracias a las tecnologías -hablaban durante horas por Face Time donde Meghan tiene guardado a Harry en su móvil como Haz- tenían la sensación de conocerse perfectamente. "Meghan es muy similar a mi madre, tiene una gran ternura y compasión".

El viaje a Botsuana que lo cambió todo

África siempre tuvo un lugar especial en el corazón de Harry. Visitaba el continente con bastante frecuencia y durante periodos largos de tiempo. De hehco asegura en la docuserie que "tengo allí una segunda familia". Después de haberse visto solo dos veces en persona, el Príncipe invitó a Meghan a Botsuana durante cinco días. Fue un viaje de todo o nada. Iban a estar solos, las 24 horas del día, viviendo en una tienda de campaña y fue la mejor decisión. Su primer viaje se produjo entre baches, mientras iban dentro de un vehículo. Una estancia que "fue perfecto y normal porque pudimos ser nosotros mismos.

Una divertida fiesta de Halloween

Antes del anuncio de su compromiso, en 2018, la pareja, que había disfrutado de cierto anonimato ya que aunque Meghan vivía en Canadá viajaba a Reino Unido cada dos semanas para ver a Harry, la pareja disfrutó de una fiesta de Halloween en la que también estuvo la princesa Eugenia, una de las grandes amigas de la pareja y el único miembro de los Windsor que ha visitado a la pareja en Estados Unidos. Aún Meghan Markle era una desconocida con lo que podía viajar en vuelos comerciales sin temor a ser descubierta.

El recuerdo de Diana, muy presente

En otra parte del capítulo se ven imágenes del nacimiento de Harry, en 1984, y una retrospectiva de la princesa Diana. "Mi infancia estuvo llena de felicidad y aventuras", cuanta Harry a la vez que lamenta "no tener muchos recuerdos de mi madre, es como si lo hubiera bloqueado, pero siempre me acuerdo de su sonrisa descarada. Me decía que si hacía algo malo que no me pillaran". Harry asegura que la rememora siempre "rodeada de paparazzi" como en los veranos que pasaron en Mallorca junto a la Familia Real española.

En otra de las secuencias se ve a Meghan con uno de sus hijos en abrazos mirando una fotografía en blanco y negro de "la abuela Diana", con la que muestran que el recuerdo de la malograda Princesa sigue estando muy presente en el día a día de la familia.

El Rey y su heredero, preparados para responder

Aunque en todo el mundo la expectación ha sido máxima y se esperan unas audiencias millonarias, el Daily Mail apunta a que los príncipes de Gales no lo habrían visto. Eso sí, tanto el rey Carlos III como el príncipe Guillermo están preparados para emitir una “rápida y sólida” respuesta tras la emisión de los primeros episodios.

La Familia Real británica está en guardia para abordar cualquier acusación infundada que se vea en la docuserie, aunque es probable que no desmientan o comenten cada uno de los aspectos sobre la historia que los Sussex. Lo que aún no se sabe es si se producirán declaraciones este mismo jueves o se esperarán hasta dentro de una semana, cuando se emitan el resto de capítulos del documental. Hay ciertas voces de la sociedad británica que incluso habrían pedido que fueran despojado su título de duques.

Por su parte, las cadenas de televisión británicas han anunciado que no tolerarán el uso de imágenes “engañosas” en el documental. En los tráilers se pusieron fotográmas de archivo que parecían mostrar a los duques de Sussex rodeados de fotógrafos, pero en realidad eran de ocasiones pasadas. Sobre esto, el exeditor de la BBC y Channel 4, Peter Grimsdale, dijo que los abogados ya habrían intervenido antes de que se publicaran estos teasers.

Reciben un premio de lo más controvertido

Un día antes de este estreno, Harry y Meghan hicieron una aparición estelar en Nueva York para recoger el premio Ripple of Hope, otorgado por la organización benéfica Robert F. Kennedy. Un reconocimiento no exento de polémica ya que se les otorgó por su denuncia pública contra el racismo que, según ellos, existe en el seno de la Casa Real británica. “Pocos tendrían el coraje de cuestionar a sus familiares sobre la estructura de poder que mantienen, y esto es lo que han hecho Meghan Markle y el príncipe Harry”. “La monarquía es la institución más antigua de la historia de Reino Unido y les dijeron que lo estaban haciendo mal. Es algo heroico que ha abierto una brecha”, explicaba Kerry Kennedy, hija del fallecido senador estadounidense y organizadora del evento.

La emisión de Enrique y Meghan, el nombre en castellano con el que la plataforma digital ha bautizado este explosivo proyecto en castellano ha generado un gran revuelo desde que hace justo una semana salieran a la luz las primeras y sorprendentes imágenes de este esperado documental.

Netflix ha dividido esta producción audiovisual en dos partes. La primera, que ha llamado Volumen I,abarca los tres primeros episodios y la segunda, Volúmen II, abarcará los capítulos 4, 5 y 6, que se estrenarán el 15 de diciembre.

Un tráiler de un minuto de duración revolucionó la actualidad y puso el foco en los duques de Sussex. Toda una “declaración de guerra”, según la prensa británica y que supondría el fin de la tregua que se vivió durante el Jubileo de Platino de Isabel II y su funeral.

La emisión de este primer vídeo promocional se hizo coincidir con un importante viaje del príncipe Guillermo y Kate Middleton a Boston (Estados Unidos) para entregar el premio ambiental Earthshot, uno de los eventos más importantes en la agenda de los príncipes de Gales. Desde entonces no se ha hablado de otra cosa, Harry y Meghan han vuelto a estar en el centro mediático, acaparando titulares, opacando y eclipsando el viaje del heredero al trono y su esposa.

Este trabajo de Netflix está dirigido por la directora de cine Liz Garbus, por la que Meghan siempre ha sentido una gran admiración, desde su época de actriz en la serie Suits. Se trata de una cineasta de ideas liberales que ha hecho documentales feministas sobre las figuras de Marilyn Monroe y Nina Simone, entre otros, nominada dos veces al Oscar y ganadora de dos premios Grammy. Sobre la directora, Meghan contó en octubre a la revista Variety que había sido muy agradable “confiar tu historia a alguien cuyo trabajo admiras”. Sobre el equipo, dijo que: “Es increíble estar cerca de tanta energía creativa y ver cómo la gente trabaja y compara sus puntos de vista”.