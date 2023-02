El príncipe Harry y su entrevista en la televisión británica: las revelaciones más impactantes sobre la Familia Real

El príncipe Harry concitaba este domingo todas las miradas en Reino Unido y buena parte del mundo, tras la emisión de la esperada entrevista que concedía para la cadena ITV y se ha emitido a las nueve de la noche (a las 22:00 horas en España). El duque de Sussex se enfrentaba a las preguntas del periodista Tom Bradby sobre su vida y la relación con la Familia Real británica para un programa especial que se grabó cinco días antes de la Navidad en California (EE.UU.), donde reside con su mujer y sus hijos.

Tal y como nos había avanzado durante la semana, el hijo menor de Carlos III ha realizado impactantes declaraciones sobre su familia que, como es evidente, abren aún más si cabe la brecha con los Windsor después de su polémico documental en Netflix. Esta vez ha sido una charla de más de una hora de duración, que se enmarca dentro de la promoción que el protagonista está realizando con motivo del lanzamiento de su libro autobiográfico, titulado En la sombra (Spare).

Explica el motivo por el que lanza sus memorias

Para empezar, sobre la razón que le ha llevado a publicar sus memorias con tan solo 38 años, el hermano de Guillermo de Inglaterra asegura que "sentí que era un buen momento para poder contar yo mismo mi propia historia y me siento muy agradecido por ello", ha indicado. En este sentido, lamenta que hasta ahora habían sido "otras personas diferentes, con giros y distorsiones intencionadas" los que hablaban siempre de él, señala.

De hecho, el Príncipe añade que "si todavía formara parte de la institución (monárquica), no creo me hubieran dado esta oportunidad" de publicar el libro, apunta. Una obra que saldrá a la venta oficialmente este martes 10 de enero en Europa y Estados Unidos, pero que por error salió a la luz el pasado jueves en nuestro país y ha provocado ya un sinfín de titulares sobre su contenido.

Asegura que no quiere hacer daño a su padre ni a su hermano con esta biografía

Harry de Inglaterra ha afirmado durante la entrevista que "amo a mi padre, a mi hermano, a mi familia y siempre lo haré", manifestaba de forma tajante. "Nada de lo que he dicho en este libro o de otra manera ha sido con la intención de hacerles daño o lastimarlos", añadía confiando en que la gente que le crea "de verdad", apostillaba.

Denuncia el Príncipe que "son muchos años de mentiras sobre mí y mi familia", asevera en referencia a lo que han sufrido él y su esposa, Meghan Markle, junto a sus dos hijos. Cree que esto viene motivado en buena parte por "la relación entre ciertos miembros" de los Windsor y "la prensa sensacionalista", personas que "han decidido meterse en la cama con el diablo para lavar su imagen", afirma sin llegar a dar nombres.

Desea reconciliarse con el Rey y el príncipe de Gales, pero "no los reconozco"

El duque de Sussex insiste en que quiere arreglar las cosas con su padre y su hermano, si bien actualmente dice que no los reconoce en su comportamiento. "Creo que probablemente haya muchas personas que, después de ver el documental y leer el libro, dirán: '¿cómo podrías perdonar a tu familia después lo que te han hecho?'", argumenta el Príncipe.

"La gente ya me ha dicho eso. Y yo les respondí: 'El perdón es una opción más que posible porque me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano'", se ha sincerado. Sin embargo, explica que "de momento no los reconozco y es muy probable que ellos no me reconozcan a mí", agregaba.

Sea como fuere, expresaba que "estoy sentado hoy aquí frente a vosotros pidiendo una familia y no una institución", ha clamado. "Entiendo lo difícil que puede resultar para ellos el poder separar ambas cosas, pero para mí tiene que haber esa distinción después de todo lo que he presenciado y experimentado a lo largo de los años", pedía.

Recuerda la trágica muerte de su madre y espera "que la historia no se repita"

Si hay algo que ha marcado la vida de Harry de Inglaterra eso el fallecimiento de Diana de Gales aquel fatídico 31 de agosto de 1997 en París. El dramático recuerdo de aquello ha llegado cuando se escuchaba al entrevistado leer un extracto de su biografía, donde rememora cómo su padre le dio la noticia cuando él tenía solo doce años. "Se sentó en el borde de la cama, puso una mano en mi rodilla y me dijo: 'Mi querido muchacho, mamá ha tenido un accidente de coche'".

"Y yo pensé: '¿Pero ella está bien, ¿sí?'... Tengo nítidamente en la cabeza cómo ese pensamiento pasó por mi mente y esperar pacientemente a que papá confirmara que mamá estaba viva, pero no fue así". A continuación, "empecé a suplicar en silencio a mi padre y a Dios: 'No, no, no'"... Fue entonces cuando Carlos de Inglaterra les contó lo sucedido: "Ha habido complicaciones. Vuestra madre resultó gravemente herida y fue llevada al hospital".

Dice el Duque que la voz de su progenitor "era suave y parecía que estaba en shock", cuando les confirmó que Lady Di "tenía un fuerte golpe en la cabeza". A la pregunta del periodista de si su padre mencionó a los paparazzi, Harry cuenta que "no lo creo. No puedo jurarlo, pero probablemente no. Eran un problema para mamá y para todos, pero no era necesario decirlo", subraya. "Volví a pensar entonces que estaba con graves lesiones pero acabaría curándose e iríamos a verla esa mismo día, aunque no pudo ser", concluye con gran tristeza.

Por todo aquel suceso tan demoledor que supuso un verdadero trauma para la familia y la Corona británica, el príncipe Harry se ha mostrado rotundo: "No quiero que la historia se repita. No quiero ser un padre viudo. Y de verdad no quiero que mis hijos tengan una vida sin una madre o un padre", sentenciaba durante su aparición televisiva.

Por último, sobre este asunto tan doloroso, el hijo del rey Carlos afirma que a día de hoy todavía tiene dudas sobre cómo fueron los hechos. "Hay muchas cosas que no tienen explicación", señala, "pero me han preguntado en otras ocasiones si quiero abrir otra investigación y realmente no lo veo en este momento", finaliza.

Desvela que él y Guillermo le pidieron a su padre que no se casara con Camilla

Siguiendo con los hechos más relevantes del pasado que afectan a la Familia Real británica, el príncipe Harry ha desvelado que tanto él como su hermano le pidieron en su día a su progenitor que no se casara con su pareja, Camilla, pero que en cualquier caso ambos estaban contentos por él en el día de su boda celebrada aquel 9 de abril de 2005.

"Guillermo y yo solo queríamos que nuestro padre fuera feliz y él parecía estarlo mucho, mucho con ella", rememoraba. "Nosotros le pedimos que no se casara, pero él optó por hacerlo y esa fue su decisión", ha afirmado a la vez que ponía de relieve que su padre y la actual reina consorte "están y siguen siendo muy felices juntos".

La broma con su hermano entre tanta tristeza durante el funeral de Isabel II

Sobre la muerte de la soberana a los 96 años y los actos que tuvieron lugar el pasado septiembre para despedirla, Harry de Inglaterra revela una anécdota que vivió con el príncipe de Gales en aquellos días. Ocurrió mientras caminaban en procesión detrás del féretro de su abuela, recorrido prácticamente idéntico al que décadas atrás hicieron durante el funeral por su madre.

"Mi hermano y yo caminábamos por la misma ruta. Entonces, bromeamos y nos dijimos: al menos conocemos el camino", recordaba con humor. "Todo era muy similar. La única diferencia eran los niveles de emoción. Porque nuestra abuela había completado su vida y era un homenaje de respeto y reconocimiento por todo lo que había logrado. Sin embargo, con nuestra madre era diferente porque había fallecido demasiado joven", se ha lamentado.

Cuenta que Guillermo, Kate y Meghan no se llevaron bien desde el principio

"No creo que alguna vez esperaran que tuviera una relación con alguien como Meghan, una persona con una carrera tan exitosa", decía el entrevistado al hablar de su mujer y lo que pensaban los por entonces duques de Cambridge cuando se enteraron del romance que vivía Harry. "Había muchos prejuicios de los que yo también era culpable al principio", ha reconocido.

"Eran algunas cosas de mi hermano y mi cuñada, en cómo actuaban o se comportaban, que lamentablemente yo sentía como si esos estereotipos estuvieran causando una especie de barrera para que la acogieran (a Meghan) de verdad y le dieran la bienvenida", ha relatado.

Repreguntado por el periodista para que explicara bien a qué se refería exactamente, el Duque ha afirmado: "Bueno, actriz estadounidense, divorciada, birracial... con todo lo que eso puede significar", asegura. "Si, como muchos de mi familia, estás leyendo los tabloides y te guías por ellos, puedes acabar viviendo en esa burbuja en lugar de la vida real", señala.

Sobre si su hermano Guillermo intentó evitar su boda con Meghan Markle, Harry contesta que "nunca trató de disuadirme de casarme con ella, pero me transmitió muy pronto algunas preocupaciones al decirme: 'Esto va a ser muy difícil para ti', y a día de hoy no entiendo todavía a qué se refería exactamente. Pero bueno, ya sabes, tal vez solo predijo cuál sería la reacción de la prensa británica", aclara el Príncipe.

Sobre la relación con su hermano, ha contado por último algo mucho menos tenso e incluso simpático como es que Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton eran fans de Suits, la exitosa serie televisiva de abogados protagonizada por Meghan antes de que la duquesa de Sussex dejara la interpretación para contraer matrimonio con el hijo del actual monarca.

Aborda la polémica sobre los comentarios sobre el color de piel de su hijo Archie

En su explosiva entrevista de 2021 con Oprah Winfrey, el duque y la duquesa de Sussex revelaron que un miembro de la Familia Real británica planteó algunas "preocupaciones" sobre el color de piel de Archie, su primogénito, antes de que el bebé naciera. A este respecto, el príncipe Harry matiza que no describiría aquellos comentarios como "racistas", pero asegura: "Por lo que yo entiendo de mi propia experiencia, hay una diferencia entre el racismo y el sesgo inconsciente", ha argumentado.

"Pero, una vez que se reconoce o se le señala como individuo o institución que tiene ese sesgo inconsciente, cuentan con la oportunidad de aprender y crecer a partir de eso, para que sea una parte de la solución en lugar del problema", decía. Harry, que ha vuelto a declinar dar el nombre de la persona en cuestión que pronunció aquella frase delante de ellos, considera que los Windsor "dijeron que iban a intentar cambiar algunas cosas cuando se habla de diversidad, pero eso no ha sucedido aunque yo siempre he estado abierto para ayudar en lo que fuera", subraya.

Evita aclarar si asistirá o no a la coronación de su padre, el rey Carlos

La última pregunta de Tom Bradby ha tenido que ver con el acto de coronación de Carlos III, que tendrá el lugar el próximo 6 de mayo. Sobre este asunto, el príncipe Harry no ha dejado claro si le han invitado ya o si asistirá porque "pueden pasar muchas cosas de aquí hasta que llegue el momento", ha dicho.

"Pero bueno, la puerta siempre está abierta y la pelota está en su tejado", comentaba en referencia a que es su padre quien tendría que dar el primer paso. "Hay bastante que discutir y realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar sobre ello, porque han sucedido muchas cosas en estos últimos seis años. Y antes de eso, también", expresaba de forma rotunda para acabar la entrevista.

