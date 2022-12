La contundente declaración de Harry en el nuevo tráiler de su documental: 'Mentían para proteger a mi hermano'

Netflix ha sacado a la luz un nuevo tráiler del documental Enrique y Meghan en el que los duques de Sussex cuenta su historia y su verdad. En estas nuevas imágenes, que son un avance de la segunda parte de la serie que se emitirá este jueves, se muestra cómo vivieron ellos el abandono de la Familia Real y las dificultades que tuvieron durante esa transición y por qué se marcharon del Reino Unido.

Este es el segundo teaser que se ha compartido y que es una sinopsis de los tres últimos episodios que se podrán ver esta misma semana en la plataforma digital. En el primero, publicado hace tan solo unos días, se desvelaban detalles inéditos de su boda.

Los tres últimos episodios prometen no dejar indiferente a nadie pues abarcan el tema principal de toda su historia: su paso atrás como miembros de la realeza. "No sé cómo habríamos acabado si no nos hubiésemos apartado", cuenta Harry. Además, Meghan incide en que tras abandonar sus obligaciones en la realeza británica sintieron un gran desprotección: "Nos quitaron la seguridad. Todos sabían dónde estábamos", asegura Meghan.

Además se despeja la incógnita de quién fue el que decidió vivir en el extranjero: "Me dije, tenemos que salir", relata Harry para verle a continuación, sentado en la cabina de un avión, en uno de sus videodiarios en lo que llama "el vuelo de la libertad".

Los duques de Sussex van más allá y aseguran que la presión mediática que vivieron se debió a un "bombardeo institucional". "No me echaron a los lobos, me metieron en la boca del lobo", dice Meghan. En lo que prometen ser los capítulos más polémicos y que a buen seguro caerán como una bomba en el Palacio de Buckingham, Harry asegura categórico: "Mentían para proteger a mi hermano".

Tras su marcha y su ruptura de lazos con la monarquía británica fue entonces cuando tuvieron la oportunidad de crear la vida que siempre quisieron, su propio hogar con su familia. "Siempre he pensado que merecía la pena luchar", sentencia Harry a modo de conlusión del tráiler.

