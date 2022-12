El príncipe Harry revela en su documental cuál ha sido 'el mayor error de su vida'

El príncipe Harry ha sacado su lado más sincero y desconocido en su documental de Netflix. A lo largo de estos tres primeros capítulos, el duque de Sussex ha reflexionado sobre algunos de los episodios más controvertidos de su adolescencia y juventud, cuando solía acaparar numerosos titulares por sus continuas salidas nocturnas y por tener un comportamiento que no se consideraba adecuado para un miembro de la familia real británica. "Sentía demasiada presión en aquella época, intentaba equilibrar la experiencia de ser un chico joven que asimilaba la pérdida de su madre sin ningún tipo de apoyo o de ayuda. No todas las noticias eran falsas, pero las exageraban y las adornaban un montón, no era justo", admitía.

Sin embargo, a pesar de que muchas de estas portadas eran meras acusaciones o imágenes sacadas de contexto, el hijo menor del rey Carlos III ha querido volver a pedir perdón públicamente por el escándalo que protagonizó en 2005, cuando tenía 20 años y acudió a una fiesta de disfraces en Londres vestido de militar y portando un brazalete rojo con una esvástica nazi bordada. "Probablemente es uno de los mayores errores de mi vida. Me sentí tan avergonzado después", declaraba con el semblante serio.

En aquel momento, tras la conmoción causada por estos retratos, el príncipe Harry lanzó un comunicado público en el que mostraba su arrepentimiento. "Lamento mucho si sorprendí o hice sentir incómodo a alguien. Fue una mala elección de vestuario y me disculpo por eso", rezaba aquella nota. De la misma manera, según informó el diario británico The Post, el actual monarca le impuso varios castigos para que reflexionase e hiciese limpieza de conciencia, desde visionar obras culturales que abordan la temática de la Segunda Guerra Mundial, como la Lista de Schindler, o un viaje al campo de exterminio de Auschwitz (Polonia) para que conociese en primera persona los horrores que allí se vivieron.

Pero, el hermano del heredero al trono de Inglaterra, quiso ir más allá y en su docuserie ha compartido detalles hasta ahora desconocidos, como su charla con un rabino de Londres, hasta su visita a un superviviente del holocausto en Berlín, conversaciones que asegura que "causaron un gran impacto", en él. "Podría haberlo ignorado y probablemente haber cometido los mismos errores una y otra vez en mi vida, pero aprendí de eso", declaraba sobre este proceso de madurez que fue tan necesario para que se diera cuenta y pudiera cambiar una actitud errada.

El próximo jueves 15 de diciembre se estrena la segunda parte de este nuevo proyecto de los duques de Sussex, que, a buen seguro, no está dejando a nadie indiferente. Después de mostrar su rutina diaria en California junto a sus hijos o los detalles de su historia de amor, Meghan y el príncipe Harry seguirán contando su propia versión de los hechos en los tres próximos capítulos.



