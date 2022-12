La madre de Meghan Markle, Doria Ragland, habla por primera vez: 'Los últimos cinco años han sido difíciles'

El segundo episodio de la docuserie Enrique y Meghan de Netflix se centra en la infancia de la duquesa de Sussex en Los Ángeles contado en primera persona por su madre, Doria Ragland. Además se muestran imágenes inéditas de la infancia de Meghan y un recorrido madre e hija en coche por el vecindario en el que se crió de niña.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Es la primera vez que escuchamos hablar a la suegra del príncipe Harry y lo hace con contundencia para defender a su hija y explicar su versión de los hechos. El capítulo arranca con unas declaraciones de Doria donde dice la siguiente frase demoledora: "Los últimos cinco años han sido difíciles". La madre de Meghan ha sido un apoyo constante y fundamental a lo largo de toda su vida, pero también lo ha sido para el príncipe Harry y para sus hijos, Archie y Lilibet, que ven a su abuela materna con bastante asiduidad.

VER GALERÍA

Doria Ragland asegura que quiere contar su "experiencia como madre". "Me acuerdo que me contó que estaba saliendo con el príncipe Harry y nadie podía saberlo", recuerda entre susurros y entre sonrisas. "También me acuerdo de cuando le vi por primera vez (al Príncipe). Era el elegido".

VER GALERÍA

Sobre la infancia de la Duquesa, Doria recuerda que crió a Meghan en un entorno rodeado de mujeres. Meghan estudió entre los 2 y los 12 años en el colegio Hollywood, que ha visitado muchas décadas después. "Yo era la empollona, no era la guapa", recuerda Meghan, a la vez que rememora sus inicios en el "activismo" escribiendo una carta para que cambiaran un anuncio que consideraba sexista.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

También se menciona su día a día en el colegio y habla de cómo era la relación con su padre, Thomas Markle, con el que en la actualidad no se habla. "Después de clase veía a mi padre y a veces iba al rodaje de una serie de la que era director de iluminación", relata. "Me encantaba estar en el plató de Matrimonio con hijos", donde trabajaba su progenitor. Allí le entró el gusanillo por la actuación.

A diferencia del príncipe Harry, Meghan reconoce que sus padres "fueron buenos padres divorciados" y que fue "una niña de papá toda mi vida". El relato de aquellos días está acompañado de imágenes de vídeos caseros en lo que parece una relación padre e hija de lo más idílica. Thomas dedicaba muchas antenciones a su hija pequeña ya que sus otros dos hijos fruto de una relación anterior ya eran mayores .