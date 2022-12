Meghan recuerda su primer encuentro con Guillermo y Kate: 'La formalidad exterior se trasladaba al interior y me sorprendió'

Los duques de Sussex han compartido su intimidad en la serie documental que acaba de estrenar Netflix. Han mostrado su casa de Montecito, en California; su día a día con sus dos hijos, Archie y Lilibet; sus primeras fotos juntos y detalles de su relación con ciertos miembros de la Familia Real británica, como las princesas Beatriz y Eugenia de York, con quienes mantienen una estrecha amistad. Pero Meghan Markle, de 41 años, también ha contado varias anécdotas de Isabel II y el duque de Edimburgo. Ha recordado con humor y de manera muy gráfica la reverencia que le hizo a la Reina cuando la conoció. Asímismo, ha revelado que se sintió muy bien acogida en su primera Navidad con los Windsor y que se sentó al lado del duque de Edimburgo durante la comida. Sin embargo, las declaraciones que más interés han suscitado han sido las dedicadas a sus cuñados, el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

"Tiene gracia ahora que lo recuerdo porque ahora sé mucho y me alegra no haberlo sabido entonces por que pude ser yo misma, sin tanta preparación", ha dicho la que fuera actriz de Suits antes de abordar su primer encuentro con los príncipes de Gales. "Incluso cuando Guillermo y Kate vinieron a casa y la conocí por primera vez yo llevaba unos vaqueros rotos e iba descalza", ha recordado entre risas mientras se emitía esta foto en la que Meghan aparece totalmente relajada y sonriente en la cocina. "Soy muy de abrazos, siempre doy abrazos y no sabía que eso era muy raro para muchos británicos", ha prosegido.

Meghan ha reflexionado sobre lo ocurrido aquel día con Guillermo y Kate. "Supongo que entendí muy rápido que la formalidad exterior se trasladaba al interior. Parecía que había una forma de ser hacia fuera, pero que luego cerrabas la puerta y... ¡Uf, qué bien! ¡Vale, ya podemos relajarnos! Pero esa formalidad va también por dentro y me sorpendió", ha reconocido con cierto pesar.

La relación de Kate y Meghan en el punto de mira

Cabe recordar que el nombre de la princesa de Gales ya salió a relucir en la explosiva entrevista que Harry y Meghan concedieron a Oprah Winfrey. La duquesa de Sussex reveló entonces que no fue ella la que hizo llorar a Kate cuando se encontraba ultimando los preparativos de su boda con el príncipe Harry, sino "todo lo contrario". "Unos días antes de la boda, ella (Kate) estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé que, sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme". Después, "me envió flores y una nota disculpándose. Hizo lo que yo misma hubiera hecho si supiera que he hecho daño a alguien: asumir la responsabilidad".

Cuando meses después la prensa británica contaba la historia al revés, para Meghan fue una sorpresa ver que en la Familia Real nadie lo desmentía. "Si me amas, no tienes por qué odiarla a ella. Y si la amas a ella, no tienes por qué odiarme a mí. Quieren una narrativa en la que haya una heroína y una villana", dijo, añadiendo que no fue una "confrontación", que no sería "justo" para Kate entrar en detalles y que fue "difícil de superar" que la culparan por algo que no hizo. "Estoy hablando de cosas sin importancia, pero creo que la narrativa de que hice llorar a Kate fue el comienzo del asesinato de un personaje real. Y ellos sabían que no era verdad. Comencé a entender que no solo no me iban a proteger, sino que incluso estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia", concluyó.

