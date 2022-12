'The Sun' ha tenido que retirar la columna y pedir disculpas tras acumular un número histórico de quejas El último ataque a Meghan Markle

Todo o nada ha cambiado desde que los duques de Sussex salieron de la Familia Real británica en marzo de 2020. Harry y Meghan tienen ahora una vida distinta en los Estados Unidos, la vida que querían, mientras la monarquía británica afronta el mayor cambio en siete décadas con la llegada de Carlos III a la Corona tras el fallecimiento de Isabel II. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado. La pareja denunció en varias ocasiones sentirse el blanco de ataques de un sector muy concreto de la prensa británica, incluso demandó a algunas editoriales y cabeceras. Los duques de Sussex explicaron -también en el reciente documental que han estrenado en Netflix- cómo se convirtieron, según ellos, en el objetivo de ataques de odio, violencia, racismo y misoginia. The Sun, tras la emisión de ese documental, publicó una columna que ha sido retirada y por la que se han tenido que disculpar.

VER GALERÍA

Fue el periodista Jeremy Clarkson el que proclamó en una columna de opinión, que ya no está disponible en su página web, frases como la siguiente: "Por la noche no puedo dormir mientras me acuesto rechinando los dientes y soñando con el día en que ella [Markle] desfile sin ropa por las calles de todos los pueblos de Reino Unido, mientras las multitudes le gritan ‘¡Vergüenza!’ y le arrojan montones de excrementos", haciendo referencia a la escena en la que Cersei Lannister en Juego de Tronos recorría las calles de Desembarco del Rey desnuda mientras era insultada, golpeada y vilipendiada por la ciudadanía después de haber sido condenada a una violenta humillación pública por sus pecados.

¿Por qué el documental de los duques de Sussex reabre la guerra con Guillermo y Kate?

Se descubre la identidad del padrino de Lilibet y su peculiar historia con los Sussex

¿Qué pasó en la cumbre de Sandringham? El príncipe Harry habla de gritos de su hermano y mentiras de su padre

El periodista -que tiene a sus espaldas una larga lista de polémicas- aseguraba que todos los que tienen su edad piensan exactamente como él, haciendo alusión a que solo son algunos jóvenes los que dan algún tipo de credibilidad a la historia que cuenta Meghan. "La odio. No como odio a Nicola Sturgeon [primera ministra escocesa y líder nacionalista] o Rose West [condenada en 1995 por torturar, violar y asesinar al menos una decena de jóvenes en su casa de Gloucester en compañía de su marido]. La odio con cada célula", escribía Jeremy Clarkson, que según publica la BBC (cadena que en 2015 no renovó su contrato después de un "ataque físico" a uno de los productores de su programa) ha hecho en el pasado comentarios racistas y deliberadamente provocadores, como conducir en Argentina con un vehículo cuyas placas parecían hacer referencia a la Guerra de las Malvinas que enfrentó a británicos y argentinos, un episodio que hiere a Argentina sobre un conflicto que ni olvida ni perdona.

VER GALERÍA

'Las disculpas son solo un truco publicitario'

Aunque Clarkson considere que todos piensan como él, su columna ha provocado el mayor número de quejas de la historia al organismo que regula la industria de la prensa en el Reino Unido (IPSO), con casi 20.000 peticiones para que se retire lo publicado y se pidan disculpas. Personalidades británicas, políticos de distinto signo y ciudadanos han escrito a Victoria Newton, directora de The Sun, pidiendo que se tomen las medidas necesarias contra la persona que firmó esas palabras. De momento, el artículo se retiró, el tabloide recordó que las opiniones de los columnistas son propias y lamentó lo sucedido. "Las opiniones de los columnistas son propias, pero como editores, sabemos que la libertad de expresión conlleva una responsabilidad", se puede leer en la página web del citado medio británico. Mientras, a través de Twitter, Jeremy Clarkson publicó un mensaje en el reconocía haber hecho una "torpe referencia a Juego de Tronos" y que estaba "horrorizado de haber causado tanto daño". Dicho lo cual, los duques de Sussex no se tragan las disculpas y a través de un portavoz declaran que no las aceptan porque son "solo un truco publicitario".

Todos los episodios disponibles aquí.