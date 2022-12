¿Por qué el documental de los duques de Sussex reabre la guerra con Guillermo y Kate?

Aunque el gran villano del documental que los duques de Sussex han estrenado con Netflix no es exactamente la Familia Real británica, ellos también han recibido algunos disparos que indican que la "guerra" se ha reabierto. Esta serie de seis capítulos es la prueba de que la tregua que se dieron en el Castillo de Windsor tras la muerte de Isabel II fue solo un espejismo y que las relaciones entre las dos parejas -Harry y Meghan, Guillermo y Kate- parecen irreparables. A continuación, detallamos todas las veces que los duques de Sussex han apuntado directamente o a través de aquellos que colaboran en su documental a los príncipes de Gales, a la institución monárquica o al sistema británico.

Se cuestiona el sentido y futuro de la monarquía británica

"Ahora estamos en una generación muy distinta, a medida que lleguen las nuevas generaciones puede que la gente empiece a cuestionarla; y digo esto con absoluta adoración por la Familia Real, las personas con las que trabajo", afirma James Holt, director ejecutivo de la fundación de los duques de Sussex y portavoz de palacio entre el 2017 y el 2019. "Cuando lo pones bajo presión y dices que hay una familia ungida por Dios y por la sangre para gobernar este país y otros países del mundo, es una conversación difícil. Así que para que sobreviva tiene que modernizarse, pero necesita un tremendo apoyo popular", añade el experto en comunicación. Cuestionar el sentido y el futuro de la monarquía es cuestionar el papel del príncipe Guillermo y de su descendencia, un ataque frontal a una institución que acaba de vivir un momento delicado: un relevo generacional en la Corona.

Se analiza la popularidad de la Familia Real y los mecanismos que usan para conseguirla

En el documental se analiza que la Familia Real suele tener una popularidad entre el sesenta y el ochenta por ciento, lo que es bastante alto si se compara con las personas que representan al Estado por elección democrática: los políticos. La popularidad es clave para la supervivencia de la institución y por eso el flujo de información es constante. El príncipe Harry en esta documental cuenta que hay un "juego sucio" en esa lucha por la popularidad. "Tengo treinta años de experiencia observando tras el telón cómo funciona el sistema y cómo se gestiona, hay constantes reuniones sobre favores, invitar a la prensa, es un juego sucio. Se filtran cosas, pero también se inventan historias, si un equipo quiere eliminar una historia negativa sobre alguien, negocia y ofrece una historia sobre otra persona y así las oficinas acaban unas contra otras", cuenta el hijo pequeño de Carlos III que quiere demostrar que las luchas de poder se remontan a la era del complicado matrimonio de sus padres y que la Familia Real funciona como una empresa que dificulta las relaciones humanas entre los miembros que la componen.

Harry acusa a Guillermo de entrar en el "juego sucio" y romperle el corazón

"Guillermo y yo vimos lo que pasó en la oficina de nuestro padre y acordamos que jamás permitiríamos que pasara en la nuestra", cuenta Harry sin terminar de aterrizar lo qué pasó, pero todo apunta a que se refiera a la época en la que entre Carlos y Diana de Gales las filtraciones y los ataques soterrados eran constantes. "Prefiero mil veces que me destrocen en la prensa que continuar con ese juego o ese negocio de mercadeo, ver cómo la oficina de mi hermano hacía todo lo que prometimos que no haríamos nunca, eso me partió el corazón", afirma Harry confirmando lo que contaron en su día varios periodistas británicos en el podcast de la BBC sobre los príncipes y la prensa, que las filtraciones negativas sobre los Sussex venían del entorno de los Cambridge y viceversa. James Holt, que ahora trabaja para los Sussex pero que trabajaba antes en el palacio confirma esta teoría en el documental: "Cuando algunas personas de la institución que rodean a la familia empezaron a ver que esa nueva pareja podía desestabilizar la dinámica de poder, lo dijeran abiertamente o no, su objetivo fue meterlos en una caja o hacerlos irrelevantes".

La afirmación de que Guillermo "gritó" y su equipo mintió para protegerle

En el documental Harry describe cómo fue la Cumbre de Sandringham: "Fue desgarrador ver a mi hermano gritándome y a mi padre diciendo cosas que no eran verdad y mi abuela ahí callada asimilando todo, pero hay que entender que desde la perspectiva familiar hay una forma de hacer las cosas y su mayor responsabilidad es la institución. Si la gente que rodea a la familia le dice que esa propuesta no, o que esos dos hagan esto o lo otro será visto como un ataque a la institución, seguirá el consejo que le den. Fue muy duro". El duque de Sussex cuenta que al terminar la reunión la prensa había publicado que Guillermo había echado de la Familia Real a Harry y a Meghan, unas informaciones que fueron seguidas de un comunicado, supuestamente conjunto de los hijos de Carlos III, en el que negaban la noticia y calificaban la información de falsa y "potencialmente dañina". En la serie de Netflix, Harry asegura que esa declaración conjunta fue falsa: "Fue increíble, nadie me preguntó, nadie me pidió permiso para poner mi nombre en ese comunicado. Cuando llamé a Meghan y se lo conté rompió a llorar a mares porque en cuestión de horas no les importó mentir para proteger a mi hermano, sin embargo, jamás estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros".

Se muestra un mensaje del príncipe Guillermo

Aunque no se cuenta lo que dice Guillermo en ese mensaje, se da a entender que es grave. Es el mensaje que Harry recibe en su móvil al día siguiente de su entrevista con Oprah Winfrey. En público Guillermo espetó: "No somos una familia racista", pero de momento no se sabe qué escribió a su hermano en privado.

Se pone el foco en Kate en varias ocasiones

Aunque en este documental a Kate, la nueva princesa de Gales y futura reina consorte, se le nombra en menos ocasiones que durante la entrevista con Oprah Winfrey, sí que se pone el foco sobre ella en algunas ocasiones. Para empezar cuando Meghan explica que "la formalidad externa se traduce al interior", una forma de dar a entender que la recibieron con frialdad, mientras ella misma se retrata como una persona más cercana y accesible. "Incluso cuando Guillermo y Kate vinieron a casa y la conocí por primera vez, yo llevaba unos vaqueros rotos e iba descalza. Soy muy de abrazos siempre doy abrazos y no sabía que eso era raro para muchos británicos", cuenta la duquesa de Sussex. Por otro lado, la imagen de Kate sale en momentos clave como cuando se analizan los titulares publicados sobre que la enorme popularidad de Harry y Meghan era un problema a largo plazo para Guillermo y Kate. "El tema es que cuando alguien que viene de fuera y que debería ser una segundona te roba los focos o hace el trabajo mejor que la persona que ha nacido para hacerlo, eso molesta, altera el equilibro", dice el príncipe Harry seguido por una imagen de la princesa de Gales en un acto en solitario seguida por una del rey Carlos III.

Difunden la entrevista que Diana de Gales concedió a la BBC en 1995

El príncipe Guillermo pidió que no se reprodujera más la entrevista que su madre concedió al programa Panorama de la BBC en 1995 después de que quedara demostrado que había sido obtenida a través de metodos ilegales. Según Guillermo, hubo un nexo causal entre el modo en el que se consiguió la entrevista y el contenido, es decir, las palabras de Diana de Gales. Siempre pensamos que el príncipe Harry no estaba del todo de acuerdo con esta afirmación, ya que él matizó tras el contundente comunicado de su hermano, que aunque los métodos fueran ilegales su madre era una mujer sincera. Ahora, el documental de Netflix confirma nuestras sospechas, ya que hay fragmentos de esa entrevista salpicados por varios episodio, se concede veracidad al relato de Diana de Gales y a la situación que atravesaba, algo totalmente opuesto a lo que hizo el príncipe Guillermo y la monarquía británica. "Creo que había vivido la experiencia de cómo sufría con esa vida y se sentía obligada a hablar de ello, sobre todo en la entrevista de Panorama, ahora sabemos que la engañaron para que concediera esa entrevista, pero al mismo tiempo contó la verdad de su experiencia", dice Harry en el episodio uno de este documental.

Su nueva posición con respecto a la Commonwealth

La Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth) es vista en el Reino Unido como uno de los grandes logros del reinado de Isabel II, que heredó un imperio que fue perdiendo territorios a medida que las colonias se fueron haciendo países independientes y su objetivo es la cooperación en el ámbito político y económico. Durante el tiempo que los duques de Sussex estuvieron dentro de la Familia Real defendieron esa organización, es más, cuando presentaron su proyecto de salida de la Casa Real matizaron que les gustaría seguir teniendo los cargos por los que eran embajadores de la Commonwealth. Sin embargo, en el documental se cuestiona el papel de esa organización, a la vez que se analiza al Reino Unido y a la Familia Real en la historia; no lo hacen directamente Harry y Meghan pero sí las figuras que colaboran en el documental.

"La Commonwealth se sigue describiendo como un club de amigos que comparten valores comunes, ese lenguaje me resulta problemático, a veces llamó a la Commonwealth Imperio 2.0. porque eso es lo que es", dice Afua Hirsch, periodista y escritora británica experta en asuntos sociales. "Las personas negras de la Commonwealth están en unas condiciones igual de malas que hace cincuenta o cien años", añade Kehinde Andrews, profesor de Estudios Afroamericanos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Birmingham. "La raíz de esa pobreza se debe a la extracción de su riqueza por otros, aquellos británicos que extrajeron esa riqueza siguen siendo ricos en las nuevas generaciones. Hay una clara relación económica, sin embargo, la narrativa actual en Gran Bretaña es que es historia pasada, que no tiene sentido mirar atrás", cuenta Afua Hirsch.

"En cambio allí estaba una mujer que se parecía a la mayoría de las personas en la Commonwealth: Meghan representaba algo. Había una esperanza de que tal vez esa fuera una forma de tener las conversaciones difíciles que se aparcan tantas veces", dice el doctor en historia y profesor de la Historia Pública de la Universidad de Manchester, David Olugosa. "¿Quién hubiera imaginado que Gran Bretaña tendría una princesa negra? Fue la conclusión de una historia que era tan improbable como asombrosa [...] El compromiso de Harry y Meghan parecía el día en el que la Familia Real se ponía al día con el resto de Gran Bretaña", añade Olugosa que junto a Afua Hirsch analizan en el tercer episodio cómo la esclavitud financiada por los reyes desde Isabel I hasta su abolición en 1830 fue el sostén del Imperio británico.

Ataque a todo un sistema y un negocio nacional

No es de extrañar que, tras el estreno de este documental, la prensa británica –que se ha visto muy cuestionada por Harry y Meghan- encubren a la Familia Real y les alaben en todas las portadas. Los duques de Sussex no solo han cuestionado a la familia, también han cuestionado a todo un sistema. No hay que olvidar que la Familia Real es la imagen de marca del Reino Unido, son un reclamo turístico, por lo que este ataque va más allá y se toma como una ofensa al negocio nacional que es la monarquía, sus personajes, sus palacios y sus ceremonias.

Jason Knauf, el hombre de Guillermo en la sombra

Jason Knauf es una de las figuras más controvertidas y misteriosas de toda esta historia. Durante siete años trabajó en el equipo del Palacio de Kensington y la Royal Foundation, esto significa que trabajó para Guillermo y Kate pero que también para Harry y Meghan, durante el tiempo que compartieron oficina. La prensa británica cuenta que fue la persona que presentó las acusaciones de acoso contra Meghan al departamento de recursos humanos del palacio en octubre de 2018, una información que no se filtró a la prensa hasta marzo de 2020, cuando lo publicó The Times, añadiendo que Harry había tratado de frenar esta acusación. Éste fue el primer indicio de que Jason Knauf no estaba en el bando de los duques de Sussex, porque a estas alturas ya nadie duda de que hubo bandos. En la documental queda claro cuando se cuenta la historia de la famosa carta que Meghan Markle escribió a su padre y que terminó publicada en el Daily Mail, por lo que la duquesa abrió un litigio que duró más de dos años, pero terminó ganando.

Jenny Afia, la abogada de Meghan, explica el caso y el papel de Jason Knauf: "Cuando íbamos a ir al Tribunal de Apelación, un alto miembro del equipo del príncipe Guillermo quiso declarar como testigo sin estar requerido, por desgracia es imposible que hubiera podido hacerlo sin la autorización de sus jefes". La declaración de Knauf no favoreció precisamente a Meghan ya que vino a decir que ella era consciente de que todo lo que había escrito era susceptible de filtrarse, algo lógico por otro lado viendo las continuas indiscreciones de Thomas Markle. El documental de Netflix muestra el momento en el que los duques de Sussex se enteran de la declaración de Jason Knauf, entonces se produce este diálogo:

­-No te preocupes, ya lo arreglaremos- dice Harry a Meghan.

-Pero, ¿cómo? Es tu hermano y no voy a decir nada de él, pero es evidente que esta todo…-contesta Meghan sin terminar la frase.

-Lo más asqueroso es que intentan taparlo, es decir hablan de Jason como el ex ayudante de Harry y Meghan en vez de…-entonces Harry es interrumpido por una amiga de Meghan que está presenciando la escena e intenta entenderla.

- A eso me refiero, porque hablamos de él como el ex ayudante de Meghan y no como el que trabaja para tu hermano-le pregunta a Harry la amiga de Meghan.

-Lo sé, por eso ahora vivo en otro país, porque los equipos de comunicación compiten entre ellos, pero ese es el contrato que hay.

Al final del documental se añade sobre negro un mensaje del representante legal de Jason Knauff ante la alegación de que Knauf hizo una declaración voluntaria: "Los duques de Sussex y Associated Newspapers (la editorial demanda por Meghan) se lo pidieron. Él presento las pruebas y se mantuvo neutral". Los abogados de la duquesa de Sussex contestaron: "Ni la duquesa ni su equipo pidieron declaraciones al Sr. Knauf. Tampoco creemos en su neutralidad, pues la declaración se produjo cuando trabajaba para los duques de Cambridge".

Todos los episodios disponibles aquí.