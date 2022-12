El capítulo final de los duques de Sussex está por llegar: Harry dará una entrevista como antesala a sus memorias

El príncipe Harry y Meghan Markle aún tienen guardado un as bajo la manga. Tras la emisión del documental de Netflix en el que contaban su historia de amor, cómo se gestó su marcha de la Familia Real británica, los momentos duros que vivieron en Reino Unido a la vez que lanzaban dardos hacia la institución que encabeza Carlos III, aún hay más. El 'capítulo' final de esta docuserie será una entrevista de televisión que el príncipe Harry va a conceder antes del lanzamiento de sus memorias, que prometen ser otra ‘bomba’ para el Palacio de Buckingham.

El libro Spare (En la Sombra, en castellano) saldrá a la venta el 10 de enero de 2023 y promete convertirse en un best seller. Para promocionar este lanzamiento editorial Harry concederá una entrevista al periodista de ITV Tom Bradby, el mismo que hizo el documental Harry and Meghan: An African Adventure, sobre la gira de los Sussex por África donde Meghan Markle reconoció por primera vez en público la presión mediática que había sufrido tras su maternidad.

La nueva aparición de Harry en la televisión se podrá ver el 8 de enero, dos días antes de que vea la luz su proyecto editorial, en el programa 60 Minutos de Mr Cooper en la cadena de televisión estadounidense CBS. Se trata de un espacio por el que ya han pasado personalidades como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, o Emmanuel Macron, presidente de Francia y en horario de máxima audiencia.

Se espera que la biografía de Harry, escrita por JR Moehringer sea aún más incendiaria que la docuserie de Netflix, algo para lo que ya se habría preparado Palacio. Aunque aún no se ha desvelado el contenido del libro se cree que estará centrado en su educación para ser miembro de primer nivel de 'La Firma', como también se conoce a la Familia Real Británica.

La relación de Harry y de su hermano Guillermo con el periodista se remonta a la década de los años noventa. De hecho fue el encargado de realizar en 2010 la primera entrevista oficial de los ahora príncipes de Gales tras el anuncio de su compromiso.

Tom Bradby también sale en el documental de los Sussex. Meghan habla de cómo supuso un punto de inflexión cuando el comunicador la preguntó por cómo estaba ella emocionalmente. "Gracias por preguntar, porque no mucha gente me ha preguntado si estoy bien", dijo la Duquesa. "Supongo que, como estaba tan cansada, estaba realmente agradecida de que alguien me preguntara algo como si fuera un ser humano".

Las esperadas memorias de Harry han sufrido un retraso de tres meses en ver la luz, debido al fallecimiento de Isabel II, que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre. El Príncipe hará donaciones a organizaciones benéficas con los ingresos de Sapare. Ha donado casi un millón y medio de euros a Sentebale, la organización que fundó con el príncipe Seeiso que apoya a niños y jóvenes vulnerables de Lesoto y Botsuana afectados por el Sida. También entregará casi 350.000 euros a WellChild, de la que ha sido patrocinador real durante quince años, y que lucha porque los niños y jóvenes con problemas de salud complicados puedan ser atendidos en casa en lugar del hospital.