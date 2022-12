Los príncipes de Gales y los duques de Sussex, dos estilos muy distintos también eligiendo niñera

La docuserie que han estrenado Harry y Meghan en Netflix ha reabierto la guerra con la Familia Real británica a la vez que deja en el aire algunas incógnitas que quizá desvele la biografía del príncipe Harry que se entrena el próximo 10 de enero a nivel mundial. Si bien la historia de amor y la ruptura con la monarquía británica es algo que ya conocíamos, los duques de Sussex sí han mostrado mucha intimidad, imágenes nunca vista y aspectos cotidianos de su vida. Así es cómo se ha desvelado una figura desconocida hasta ahora, la de Lorren Khumalo, niñera de Archie, una enfermera que trabajó en la Servicio Nacional de Salud de origen africano, un perfil que nada tiene que ver con la 'nanny' más famosa de palacio, la española María Teresa Turrión Borrallo formada en la tradición británica.

VER GALERÍA

En el cuarto episodio del documental se narra la boda de Harry y Meghan y también la llegada del primer hijo Archie, que nació el 6 de mayo de 2019 en el Hospital de Portland, un asunto que trajo polémica porque, aunque había sido el hospital escogido por el príncipe Andrés y Sarah Ferguson para el nacimiento de sus dos hijas, no era el que habían escogido Carlos y Diana de Gales, ni tampoco Guillermo y Kate, que habían tenido a sus hijos y posado en las escalerillas del Hospital St. Mary’s. Meghan explicó en el documental que era el hospital en el que trabaja su ginecóloga y que eso le daba confianza, después narraron la llegada de Archie a casa y como el primer mes estuvieron acompañados por Doria Ragland, la madre de Meghan. Fue cuando ella regresó a Los Ángeles cuando la pareja tomó la decisión de contratar a una niñera y le ofrecieron el puesto a Lorren Khumalo, una enfermera que durante casi cuatro años trabajó en ese mismo hospital de Portland en la unidad de neonatología.

"Recibí una llamada y me dijeron el príncipe Harry y Meghan quieren verla y hablar de cuidar a Archie y yo dije: 'un momento tengo que sentarme'. Recuerdo que estaba muy lejos, creo que me pusieron una multa, cuando llegue a Frogmore Cottage vi a un tío alto y pelirrojo que andaba descalzo, yo me había comprado unos zapatos nuevos. De repente todo lo que pensaba sobre la formalidad despareció y me sentí muy a gusto", cuenta Lorren Khumalo, mientras las imágenes muestran como el pequeño Archie iba porteado a la espalda con un pañuelo de estampado africano.

En el documental se da a entender que el origen de Lorren Khumalo está en Zimbabue, esto coincide con el currículum que tiene en Linkedin, en el que figura que estudió allí hasta el instituto y luego se formó en enfermería pediátrica en la Universidad London South Bank, para después especializarse en cuidados intensivos en neonatología en la Universidad de la City de Londres. Entre los trabajos que realizó Lorren Khumalo antes de empezar a trabajar con los Sussex, destacan, entre otros trabajos, cuatro años para el Servicio Nacional de Salud como enfermera de cuidados intensivos cardiacos.

VER GALERÍA

Lorren Khumalo, que según los duques de Sussex no solo cuidó a Archie, también cuidó de Meghan, cuenta que le pilló por sorpresa el viaje que realizaron Harry y Meghan con su hijo de cuatro meses a Sudáfrica. "Al poco de empezar tuvimos que prepararnos para un viaje y me dije: ¿Qué meto en la maleta para un príncipe?", explica la niñera. La que sí tiene experiencia haciendo maletas de príncipes y princesas es María Teresa Turrión Borrallo, que llegó a la casa de los príncipes de Gales cuando el príncipe George tenía meses y también acompañó a la familia en el primer viaje que hicieron con el pequeño a Nueva Zelanda y Australia.

VER GALERÍA

Natural de Palencia, María Teresa Turrión Borrallo se formó en la prestigiosa escuela Norland College, que tiene 130 años de experiencia y asegura que proporciona la "niñera perfecta", lo que recuerda a la película de Mary Poppins que afirmaba ser "prácticamente perfecta en todo".. Actualmente la escuela ofrece un programa de estudios de tres años, más uno de prácticas con el que se obtiene el diploma de Educación y Cuidado a la Primera Infancia. Solo la matrícula cuesta más de 20.000 euros, cada curso en torno a los 7.000 euros y después hay que sumar uniformes, materiales o gastos para viajes de formación, aunque al terminar te aseguran que la empleabilidad está garantizada por el propio servicio de contratación de niñeras que tiene la escuela. Su enseñanza se basa en muchas disciplinas, incluidas la psicología, la neurociencia, la salud infantil, la filosofía, las ciencias sociales y la educación.

¿Por qué lleva uniforme en la boda de Pippa? El significado del traje de la niñera española de George y Charlotte

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En distintos eventos familiares de los príncipes de Gales, hemos visto a María Teresa Turrión Borrallo vestida de calle o con el uniforme de la escuela, que tiene el aire retro propio del centro de formación que es una referencia para la aristocracia, las autoridades y las celebrities británicas. La prensa del país le atribuye a ella que los hijos de los Cambridge estén aprendiendo a hablar español y se sabe que ella fue la que introdujo la moda infantil española en el armario de los pequeños Cambridge. El pasado verano, cuando los príncipes Guillermo y Kate decidieron mudarse a Windsor para que sus hijos se criaran en un entorno más verde y estar más cerca de la Reina, The Telegraph publicó que María Teresa dejaría de estar interna, pero continuaría cuidando de los niños. Una medida que también afectó a otros empleados, como el cocinero y el ama de llaves, debido a la falta de dormitorios de Adelaide Cottage, aunque se dijo que también era fruto del deseo de los padres de estar más presentes en la crianza de sus hijos y tener más más intimidad familiar.

Todos los episodios disponibles aquí.