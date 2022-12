Se abre un nueva era en la guerra que mantienen con la Casa Real británica Las diez incógnitas que no aclara el documental de los duques de Sussex ¿Qué ocurre con sus títulos? ¿Están invitados a la Coronación de Carlos III? ¿Cómo era la relación entre los hermanos antes de este conflicto?

El documental que los duques de Sussex han estrenado en Netflix profundiza en la historia que ya conocíamos: su noviazgo clandestino, la llegada de ella a la Casa Real, el inicio de las desavenencias con la Familia Real británica y el preciso momento en el que todo saltó por los aires. Harry y Meghan analizan los tiempos de su salida histórica y cuentan cómo, siempre según su versión porque los Windsor siguen dando la callada por respuesta, su éxito generó celos y provocó una campaña de hostigamiento que terminó con la caída de la pareja para después resurgir de sus cenizas lejos del Reino Unido y encontrar la forma de vida que anhelaban para ellos y sus hijos. Este documental confirma que fue un problema de jerarquía, de popularidad, de racismo, de marketing, de dinero y un choque cultural. Sin embargo, hay una serie de incógnitas que no se han aclarado.

¿Quién es el Windsor que preguntó por el color de la piel de Archie?

Harry ya lo dijo en la entrevista de Oprah Winfrey: 'Nunca lo contaré'; y parece que es un hombre de palabra. Además sabe que el tema del racismo dentro de la Familia Real generó un escándalo a la vez que desplazó el resto de temas de los que ellos querían hablar. En este nuevo documental Harry habla "como padre de hijos mestizos", también critica el racismo dentro de los medios de comunicación y el propio documental hace una revisión sobre el sentido y raíces de la Commonwealth, sin embargo, del tema del racismo dentro de los Windsor no se habla.

¿Qué le dijo Guillermo a Harry tras la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey?

En público el príncipe Guillermo estalló y dijo: 'No somos una familia racista', mientras el Palacio de Buckingham emitía un medido comunicado en el que parecían sorprendidos al descubrir lo díficil que fue para los Sussex la vida de palacio y afirmando que "los recuerdos pueden variar". Sin embargo, el documental de Netflix muestra que al día siguiente el príncipe Guillermo le envió un mensaje a Harry, la cara de Harry es de preocupación y la de Meghan es de sorpresa pero ese contenido no se desvela.

¿Cómo era la relación de Guillermo y Harry antes de este conflicto?

Sabemos lo que nos han contado que antes eran uña y carne y que ahora hay una guerra abierta, pero por el camino hay lagunas. A media que Harry va profundizando en su vida se va desmontando la idea de los hermanos inseparables que se cuidaron el uno al otro tras la muerte de Diana de Gales. Harry cuenta que se sintió solo, que terminó refugiándose en las drogas y el alcohol y que fue en África y en el Ejército británico donde encontró una familia, una red de apoyo y un propósito en la vida. Entonces, ¿dónde estaba Guillermo? Él era tres años mayor y vivía fuera de casa, primero en Eton y luego en Escocia, donde conoció a Kate y encontró en los Middleton un nuevo círculo. En este documental, Harry deja claro que le dolió la forma en la que su hermano actuó en todo este conflicto pero es una incógnita cómo era su relación antes; aunque es llamativo que Harry cuente que la primera persona de la Familia Real a la que conoció Meghan fue a Isabel II, algo que viene a poner duda qué entre los hermanos existiera esa relación de complicidad que nos hicieron creer durante años.

¿Hizo Kate de mediadora entre los dos hermanos?

Gracias a las filtraciones que denuncia el príncipe Harry en el documental se trasladó la idea de que Kate había intentado mediar entre los dos hermanos, sobre todo, durante el funeral del duque de Edimburgo, pero los duques de Sussex en ningún momento lo mencionan, puede ser porque no les interese o porque no existió tal mediación. El príncipe Harry habla de los problemas que tuvo con su padre y su hermano, pero a Kate no la menciona, mientras que Meghan -que en ocasiones anteriores sí ha mostrado que nunca tuvo buena sintonía con la princesa de Gales- se limita a señalar que "la formalidad exterior también era interior". Definitivamente tienen formas distintas de ser y sobre todo intereses que nada tienen que ver.

¿Cómo fueron las negociaciones del Jubileo de Platino por los 70 años de Isabel II en el trono?

Harry ha hablado en este documental sobre la espinosa negociación que tuvo lugar en Sandringham para aclarar los términos de su salida de la Casa Real británica, sin embargo, cuando regresaron para el jubileo de Isabel II quedó claro que algo había cambiado. La institución aprovechó esas celebraciones para dirigir el foco únicamente a Carlos, Camilla y los duques de Cambridge, de modo que el príncipe Harry ocupó un lugar totalmente nuevo para él, no como hijo del futuro rey, sino como un nieto más de Isabel II.

¿Irán a la Coronación de Carlos III?

Esta es la pregunta del millón y de momento queda sin respuesta, ya que este documental sí narra la muerte del duque de Edimburgo, pero no llega al fallecimiento de Isabel II y el posterior relevo en la Corona. El próximo mayo el Reino Unido vivirá una celebración que no se hace desde 1953 y habrá que ver si el rey Carlos III incluye a Harry y Meghan o no.

¿Qué ocurre con los títulos?

De forma cíclica, cada vez que Harry y Meghan hace alguna declaración controvertida sobre la Familia Real británica, en el Reino Unido se abre el debate de si la Casa Real debería retirarles el título de duques de Sussex que Isabel II les concedió el día de su boda. En este documental, Harry cuenta que estaban dispuestos a renunciar al título si era un requisito para salir de la Familia Real, sin embargo, no aclara en qué condiciones se lo quedaron. Otro punto que no está claro en relación con los títulos es qué ocurre con los títulos que legítimamente pertenecen a Archie y Lilibet, el de príncipe y princesa, por ser nietos del monarca británico.

¿Qué ocurrió con su personal del palacio de Kensington y en qué quedó la investigación de acoso laboral contra Meghan?

Este tema, el del acoso laboral, salió en el Reino Unido justo cuando en Estados Unidos se publicó el adelanto de la entrevista que los Sussex habían concedido a Oprah Winfrey, nunca pareció casualidad, fue más bien un disparo de advertencia y así lo analizan en este documental, sin embargo, no se habla de si existieron o no problemas con su equipo de trabajo. Lo que sí cuenta James Holt, que trabajaba con ellos en el palacio y sigue trabajando con ellos en la actualidad, es que claramente hubo una escisión.

¿A quién pidió Meghan ayuda para tratar su salud mental?

En varias ocasiones -en el libro de Omid Scobie con el que colaboró, en la entrevista con Oprah y ahora en este documental-, Meghan Markle explica que cuando cayó en depresión pidió ayuda pero se la negaron ya que podría perjudicar a la institución, lo que no aclara es desde que oficina o a qué nivel se toman este tipo de decisiones.

¿Qué papel hubieran tenido en el reinado de Carlos III?

Uno de los periodistas que fue con ellos al viaje de África, Tom Bradby, apuntó en los albores de conflicto que una de las motivaciones de los duques de Sussex para salir de la Casa Real británica es el poco recorrido que tendrían en la institución en el futuro. Curiosamente de este tema jamás han hablado Harry y Meghan, de qué papel hubieran tenido en el reinado de Carlos III. Siguiendo los movimientos que se han hecho y en función de la jerarquía es posible que fuera un papel menguante ya que en el futuro no solo estarían detrás de Carlos y Camilla y Guillermo y Kate, también estarían detrás de los tres hijos de la pareja. De haberse quedado, es posible que terminaran con un papel muy secundario como el que tienen los condes de Wessex, otra cosa es si ellos, acostumbrados a estar en el foco se hubieran sentido cómodos con ese papel o fue otro de los factores que les hizo salir.

