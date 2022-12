¿Guillermo o Harry? El premonitorio vídeo de Meghan Markle

Loading the player...

Harry y Meghan están contando su historia de amor en el documental de Netflix, al tiempo que explican los motivos por los que decidieron abandonar la Casa Real británica en marzo de 2020, una ruptura histórica que analizamos en el podcast de ¡HOLA! Harry y Meghan: jaque a la Reina. De momento se han estrenado los tres primero episodios y la entrevista que se hace a los duques de Sussex arranca precisamente con un vídeo que grabó HELLO! Canadá en octubre de 2015, cuando Meghan vivía en Toronto rodando Suits y no había conocido al príncipe Harry. Se trata de un cuestionario rápido en el que le preguntan a Meghan, entre otras cosas, si se queda con el príncipe Guillermo o el príncipe Harry. Su respuesta, para Harry, es la prueba de lo poco que ella sabía de la monarquía británica. Dale al play y no te lo pierdas.