Las memorias blindadas del príncipe Harry y su estrategia de promoción

No habrá adelantos, extractos, ni ningún tipo de pista sobre su contenido hasta el mismo 10 de enero que el libro estará disponible en las librerías. El príncipe Harry lanza al mercado su biografía, bajo el título En la sombra, de modo que llegará a la vez a los Estados Unidos y a Europa, a periodistas y a consumidores, evitando así que se difundan previamente posibles bombazos o temas polémicos. Una estrategia de lanzamiento similar a la que acaban de seguir con el estreno de su reciente documental en Netflix, en el que tampoco se dio la opción de un pase previo para la prensa y se estrenó a la vez en todo el mundo. A menos que haya algún tipo de filtración, el único contenido que se conocerá con antelación será el que decida revelar el propio duque de Sussex en las dos entrevistas que tiene programadas hasta la fecha, una para el mercado estadounidense y otra para el británico con periodistas seleccionados. ¿Quiénes son los elegidos y por qué?

Favor con favor se paga

Según The Times, el duque de Sussex se sentará con el periodista de la ITV Tom Bradby, un corresponsal de realeza de largo recorrido al que otros medios acusaron de imparcialidad por mostrar opiniones más cercanas y favorables a Harry y a Meghan que a la familia Windsor. Durante años Tom Bradby fue un periodista cercano a Harry y también al príncipe Guillermo, hasta el punto de que fue el escogido para la entrevista que Guillermo y Kate dieron con motivo de su compromiso. Sin embargo, esa relación de confianza con el ahora príncipe de Gales se rompió -según admitió el propio periodista- debido a la forma en la que cubrió e informó de la salida de Harry y Meghan de la Casa Real británica, a los que, en medio de un mar embravecido y mientras se multiplicaban los titulares violentos, dedicó buena suerte en su búsqueda de la libertad. Es más, fue Tom Bradby el que deslizó la idea de que era posible que los duques de Sussex se marcharan debido a que la institución les había adelantado que su papel perdería peso en el futuro. Una teoría que tiene sentido por la importancia de la jerarquía institucional que rige dentro de la familia, pero que no se ha confirmado y de la que los duques de Sussex tampoco han hablado hasta el momento.

Hay un refrán popular que dice "favor con favor se paga" y el príncipe Harry le está dando a Tom Bradby una entrevista que los medios ya califican como una de las primicias más potentes del año en el Reino Unido. Un gesto con un enorme significado después de que su relación con el presente y el futuro de la institución haya quedado tocada precisamente por acercarse demasiado Harry. Tampoco hay que olvidar que el periodista y el príncipe Harry tenían una relación cercana -según Express, el contacto se ha mantenido desde los Estados Unidos-, debido a que él era uno de los que acompañaba a Harry en sus viajes. No hay que olvidar que fue Tom Bradby el que publicó la primera entrevista polémica de toda esta historia, la que Harry y Meghan concedieron durante su viaje a Sudáfrica y en la que dejaron ver que no eran felices dentro de la Familia Real y Harry confirmó que se estaba distanciando con su hermano. Esta entrevista, titulada An African journey, no gustó ni a la Casa Real ni a la familia ni a los sectores de la opinión pública más críticos con la pareja, y fue el detonante para que se tomaran esas seis semanas de reflexión en Canadá, donde comenzaron a tramar su ruptura histórica con la institución.

El amigo americano

La otra entrevista que el príncipe Harry dará dos días antes del lanzamiento del libro servirá de promoción en los Estados Unidos y -según Daily Mail- será para la cadena de televisión CBS, la misma que emitió la entrevista que Harry y Meghan dieron a Oprah Winfrey en marzo de 2021. El elegido en esta ocasión es Anderson Cooper, un periodista especializado en política que es hijo de Gloria Vanderbilt, hay que recordar que la familia Vanderbilt fue una de las más poderosas durante la Edad de Oro del capitalismo (1950-1973), su apellido está vinculado al desarrollo de la industria en Nueva York y durante un tiempo estuvieron entre los más ricos del mundo. Anderson Cooper, neoyorquino de 55 años, que estudió en la Universidad de Yale y ha sido premiado hasta en veinte ocasiones por su trabajo periodístico en coberturas informativas que hizo en el tsunami del Índico, en el huracán Katrina, en el terremoto de Haití o las violaciones en el Congo como arma de guerra, conduce actualmente un programa que se llama 60 minutos -que se emite los domingos en horario de máxima audiencia- y es el que eligen los líderes políticos nacionales e internacionales, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden o el francés Emmanuel Macron.

¿Qué tiene en común con el príncipe Harry? Al margen de las posibles conexiones con una cadena que es afín a la pareja y que tiene estrellas como Gayle King -del círculo de Meghan-, a simple vista hay algunas coincidencias. Anderson Cooper está especialmente sensibilizado con la Salud Mental desde que su hermano mayor se suicidó con 23 años, además cubrió la guerra de Afganistán, donde sirvió el príncipe Harry cuando formaba parte del Ejército británico. Por otro lado, en enero de 2020, cuando detonó la ruptura entre los Sussex y la Casa Real, Anderson Cooper entrevistó a Afua Hirsch, la escritora británica especializada en asuntos sociales que acaba de participar en el documental de Harry y Meghan en Netflix. Hirsch fue crítica con la monarquía británica entonces y ahora, nunca dudó que el problema de la pareja fue una cuestión de racismo. En este reciente documental explora además aspectos históricos sobre cómo la esclavitud financió el Imperio británico, un tema por el que también se ha interesado Cooper que investigó la historia del Clotilda, el último barco conocido que transportó esclavos de África a América y que se hundió en el fondo de un rio de Alabama con el fin de borrar sus huellas de un comercio que, aunque había sido ilegalizado en 1807 siguió en marcha hasta 1860.

