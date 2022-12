Así recuerda Meghan Markle su Navidad en Sandringham, donde volverán a reunirse gran parte de los Windsor

"Recuerdo perfectamente las primeras navidades en Sandringham. Llamé a mi madre y me preguntó cómo iba todo y yo le dije: 'Ay Dios, es maravilloso'". Así comienza Meghan Markle su descripción de la primera Navidad con la Familia Real británica en el documental que acaba de estrenar con Netflix. La duquesa de Sussex se refiere a las fiestas de 2017, entonces se acababa de comprometer con el príncipe Harry y, según ella, no había descubierto todo lo que implicaba entrar en la monarquía británica y vivía en una burbuja que en cuestión de dos años explotaría para convertir ese recuerdo en el "fantasma de las navidades pasadas". Igual que el protagonista de la obra de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, Meghan Markle fue cambiando su forma de pensar, solo que a la inversa, ella pasó de la felicidad a la frustración.

Hay que recordar que la presencia de Meghan en el Castillo de Sandringham, donde tradicionalmente Isabel II reunía a todos su hijos, nietos y bisnietos y donde el rey Carlos III hará lo mismo este año, fue una excepción. Nadie celebraba una Navidad con la soberana sin haber pasado por el altar, fue así para todas las novias, pero con Meghan, a petición de su nieto Harry, hizo una excepción. La situación era diferente, la familia de ella se encontraba en los Estados Unido y además no tenían tiempo que perder ya que Meghan tenía que integrarse en Casa Real antes de la primavera, cuando estaba programada la boda real.

"Era una gran familia como siempre había querido, había un movimiento constante, energía y diversión", cuenta Meghan rememorando ese momento en el que todavía ella era la gran novedad de la monarquía británica y no había comenzado a recibir los ataques que la pareja denunció que vinieron después de la boda real. "En la cena me sentaron con el abuelo de Harry -cuenta Meghan recordando al fallecido duque de Edimburgo- y me pareció maravilloso. Le dije ha sido genial, hemos hablado de esto y de aquello; y Harry me dijo: 'Está medio sordo, no ha oído nada'. Y yo: 'Ah, pues a mí me ha parecido que ha ido bien". Durante esos días Harry concedió una entrevista de radio en al que admitió que había tenido que explicarle a Meghan muchas de las tradiciones: "Además tengo una de las familias más numerosas que conozco. Cada familia es mundo, pero Meghan lo ha hecho de maravilla integrándose, supongo que es la familia que nunca tuvo".

"Al entrar en esta familia sabía que había un protocolo sobre cómo hacer las cosas. ¿Te acuerdas de la película Princesa por sorpresa con Anne Hathaway? No te dan una clase en la que alguien te dice siéntate así, cruza las piernas así, usa este tenedor, no hagas esto, haz una reverencia, ponte este sombrero... eso no pasa", recuerda Meghan Markle mientras en el documental se muestran algunas de las críticas -a cuenta de su reverencia o la forma de su sombrero- que recibió durante su primera misa en la iglesia de Santa María Magdalena el día de Navidad. "Tuve que aprender un montón incluido el himno nacional, lo busqué en Google y me senté a practicar a practicar a practicar. Fue un bautismo de fuego", recuerda Meghan Markle, a la vez que Harry señala que con su mujer la prensa se puso muy exigente en torno al protocolo.

Hay que recordar que Meghan solo pasó dos navidades con la familia Windsor, las del año 2017 y 2018, cuando acudió embarazada de Archie. Después, según los duques de Sussex, la situación se volvió insostenible y tras el viaje que la familia hizo a Sudáfrica en septiembre de 2019, pidieron una tregua de seis semanas y esa Navidad siguiente la pasaron los tres solos en Canadá, meditando sus opciones y trazando el plan para dar un paso atrás en la monarquía británica. Por su parte, la familia Windsor tiene la intención de retomar las tradiciones de Isabel II y mostrar unidad en Sandringham recuperando unas costumbres que se vieron alteradas por las restricciones del Covid y los problemas de movilidad de Isabel II. Eso sin olvidar, que será la primera Navidad sin ella, un momento para recordar y sentar las bases de una nueva era con un nuevo soberano.