La única Windsor que ha salido en el documental del príncipe Harry y Meghan Markle

El documental del príncipe Harry y de Meghan Markle para Netflix ha hecho correr ríos de tinta. Han hablado sin tapujos y de forma clara sobre cómo se sintieron dentro de la Familia Real británica, cuando aún tenían deberes institucionales y las difíciles negociaciones -con gritos incluidos- a las que tuvieron que enfrentarse para conseguir su ansiada libertad. Los Sussex han formado una nueva familia, lejos de Palacio, pero con ellos ha permanecido siempre una Windsor: la princesa Eugenia de York que fue testigo del inicio de su historia de amor y ha sido el único familiar de Carlos III que les ha ido a ver a California.

La Princesa ha compartido grandes momentos de su niñez con su primo. Ya de adultos han mantenido esos lazos que se extienden también a la pricnesa Beatriz y a la hermana de ambas, Sara Ferguson. En el primer episodio, Harry y Meghan recuerdan una divertida fiesta de disfraces de Halloween a la que acudieron cuando su relación sentimental todavía era un secreto y solo unos pocos, incluida Eugenia, sabían que estaban juntos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- Los príncipes de Gales y los duques de Sussex, dos estilos muy distintos también eligiendo niñera

- Carlos III invita a Harry y a Meghan a su coronación, mientras ellos quieren una disculpa de Palacio

En esas imágenes se ve que Meghan también congenió muy bien con la hija del príncipe Andrés y se vistieron con gorros, gafas y pañuelos para pasar lo más inadvertidos posibles. De hecho, fue la familia York la que dio su plácet a la duquesa de Sussex tras realizar la primera reverencia a Isabel II, lo que da muestras de sus estrechos vínculos.

VER GALERÍA

También hay imágenes en el documental, que se hicieron públicas en su momento de cuando Eugenia de York acudió con Harry a la Superbowl. Se dejaron ver en público en el estadio disfrutando de un plan típicamente americano.

VER GALERÍA

En el último episodio del documental Enrique y Meghan, donde se recopilan algunas de las imágenes con las que los Sussex quieren resumir su actual vida en California y quiénes son sus apoyos, aparece también la princesa Eugenia correteando con Archie por la playa. A pesar de la escisión, la hermana de la princesa Beatriz se ha convertido en el único nexo familiar que le queda a Harry y Meghan con los Windsor.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!