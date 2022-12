Las estrictas reglas de protocolo que Meghan Markle tuvo que aprender antes de conocer a la Reina

Mientras el príncipe Harry y Meghan Markle siguen de plena actualidad por la polémica serie documental sobre su vida que se estrenaba esta semana, ahora hemos conocido nuevos detalles que afectan directamente al pasado reciente de la duquesa de Sussex en lo que respecta a su relación con la Familia Real británica. Unas curiosas revelaciones a cerca de cómo, al parecer, la nuera de Carlos III se formó concienzudamente hace años antes de conocer a Isabel II.

La actriz se apuntó a dar clases de protocolo en el lugar donde vivían por entonces, Pasadena (EE.UU.), antes de su mudanza a Reino Unido junto al hermano menor de Guillermo de Inglaterra. La protagonista de Suits se citó con el experto Edmund Fry, un londinense que reside en Norteamérica y dirige el salón de té Rose Tree Cottage en la citada ciudad californiana, tal y como revela el Daily Mail.

Pensando en el que sería su primer encuentro con la monarca, Meghan hizo todo tipo de preguntas sobre cómo debía comportarse y actuar frente a ella. "¿Sostengo la taza así? ¿Está bien si dejo la cuchara de esta forma? ¿Pido más té si se me acaba? ¿Para qué es el plato?..." eran algunas de las cuestiones que formulaba la intérprete para no perder ni un detalle y empaparse por completo sobre qué era o no lo correcto. Incluso, quiso saber cómo debía ocupar su asiento delante de la soberana y estar de la forma más cómoda posible.

Precisamente, en su biopic para Netflix del que ya hemos visto los tres primeros capítulos, la actriz recuerda en un momento dado cómo fue el conocer por primera vez en persona a Isabel II en octubre de 2017. "Estábamos en el coche e íbamos a Royal Lodge a almorzar, y él me dijo: '¡Oh!, mi abuela está aquí y va a venir después de la misa. Sabes cómo hacer una reverencia, ¿verdad?' Y entonces pensé que era una broma", cuenta la Duquesa. Sin embargo, al final, "no hubo tanta formalidad realmente cuando la conocí", apostillaba.

"Nos sentamos allí, charlamos y fue encantador", rememoraba sobre una situación donde todo fue más "fácil", dijo, de lo que esperaba en un principio. "La Reina siempre fue maravillosa conmigo", sentenciaba la mujer del príncipe Harry. Su esposo también ha dado detalles de cómo se desarrolló aquella escena, apuntando que la monarca "fue el primer miembro adulto de la familia que conoció Meghan", señalaba.

"No tenía idea de cómo funcionaba la cosa (dice en alusión a su esposa) y resultó un poco impactante para ella", añadía el hijo menor del rey Carlos. El pasado septiembre, tras el fallecimiento de Isabel II, la duquesa de Sussex dedicaba unas palabras de cariño y admiración hacia la soberana: "Ciertamente, en términos de liderazgo femenino, es el ejemplo más brillante", manifestaba. "Siento una profunda gratitud por haber podido conocerla y pasar tiempo a su lado", aseveró.

