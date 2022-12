¿Por qué el príncipe Harry cree que Meghan Markle necesitaba protección especial?

No es fácil pasar a formar parte de la familia real británica. Eso lo sabe bien desde el duque de Edimburgo a la actual princesa de Gales. Y la historia ha demostrado que aún es más complicado si eres mujer. El príncipe Harry también lo sabía, pero lo veía con menor grado de resignación. "Era casi como un rito de iniciación", explica, con una diferencia clave para él que, sin embargo, asegura que nadie quiso tener en cuenta: la raza.

Harry y Meghan dejan ver su vida diaria en el primer episodio de su documental de Netflix

"Algunos miembros de la familia decían: 'mi mujer también tuvo que pasar por eso, ¿por qué iban a tratar a tu novia de forma diferente?'. La diferencia aquí era el factor de la raza", dice Harry en el segundo capítulo del documental. No es la primera vez que los duques de Sussex denuncian que, especialmente al principio de su relación, determinados medios hicieses especial hincapié en que Meghan Markle era una mujer birracial, lo que les llevaba a hacer elucubraciones, en ocasiones erróneas, sobre su origen o modo de vida. Para ellos está situación podía entrañar un riesgro extra para ella, pero la respuesta de Buckingham no fue la que esperaban.

La casa real británica, prácticamente por norma, no responde a los comentarios vertidos en la prensa sobre ningún miembro y hacen del 'No comments', su filosofía. "La directriz de Palacio era 'no digas nada'. Pero lo que la gente tiene que entender es que en lo que respecta a la familia, todo lo que ella estaba pasando, ellos también lo habían pasado", cuenta el duque de Sussex convencido de que Meghan, que asegura que nunca sintió que se diera tanta relevancia a su origen como en Reino Unido, merecía una excepción a la norma.

La relación del príncipe Harry con los medios de comunicación siempre fue tortuoso. Desde pequeño le incomodaban los flashes, pero tras el trágico fallecimiento de su madre, la cuestión se volvió mucho más seria para él. No puede evitar hacer paralelismos entre la recordada Diana de Gales y Meghan Markle, que asegura que se parecen en su empatía y cercanía con los demás. También ve parecido el escrutinio al que ambas han sido sometidas como esposas de un miembro de la familia real. Si algo le obsesiona es que no quiere que la historia se repita.

En sus primeros encuentros, Harry y Meghan recurrían a disfraces para pasar desapercibidos, una circunstancia que llegaron a tomarse con humor, pero al Príncipe le pesaba esa sensación de estar escondidos constantemente, de necesitar protegerse. "No es la base más sana para una relación", dice en el documental. El duque de Sussex en ningún momento deja de tener presente "el dolor y el sufrimiento de las mujeres que se casan dentro de esta institución", y estaba "aterrado" cuando vio que su relación con Meghan daba el paso decisivo.