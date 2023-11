Retiran el nuevo libro sobre el príncipe Harry y Meghan Markle en los Países Bajos por identificar a los que hicieron comentarios racistas

Lleva un día en la calle y el nuevo libro sobre el príncipe Harry, Meghan Markle y la Familia Real británica ya es foco de la polémica y no por las ‘bombas’ de su contenido sino porque ha tenido que ser retirado de los estantes de las librerías de Países Bajos. La versión neerlandesa de Endgame, escrito por Omid Scobie, un periodista y escritor muy cercano a los duques de Sussex, nombra a los miembros de los Windsor que fueron tildados de racistas por preguntar sobre cómo sería el color de piel de Archie, el hijo mayor de la pareja.

VER GALERÍA

Xander Uitgevers, la editorial que ha publicado la versión traducida al holandés, asegura en su web que se han visto “obligados a retirar temporalmente de la venta el libro al producirse un error en la edición neerlandesa y se está haciendo una corrección a la traducción”. Por su parte, el autor ha dicho a la televisión de Países Bajos que “el libro está disponible en varios idiomas y desafortunadamente no hablo holandés, así que no he visto la copia con mis propios ojos, pero si ha habido algún error de traducción, estoy seguro que el editor lo tiene bajo control. Yo escribí y edité la versión en inglés y nunca se ha producido una versión que tenga nombres”. Se desconoce si se trató de una mala traducción, si se incluyó intencionadamente o simplemente fue un importante error de publicación.

- La intrahistoria del posado de Harry y Meghan tras su compromiso: lo que hoy sabemos y hace seis años no

- Los duques de Sussex están en Canadá, donde creció su historia de amor y se refugiaron tras su huida de Reino Unido

- Los duques de Sussex estarían dispuestos a pasar la Navidad en Reino Unido con la Familia Real británica

VER GALERÍA

En el ejemplar se afirma que Meghan Markle y el rey Carlos intercambiaron cartas a raíz de la entrevista que los Sussex dieron a Oprah Winfrey donde dijeron que hubo discusiones sobre el color de piel de Archie, aunque no dieron nombres concretos. Al parecer, en esas supuestas cartas se revela la identidad de dos personas que, según Meghan, transmitieron “preocupaciones” sobre cómo sería su hijo. En esa entrevista no dieron ningún nombre, aunque Scobie asegura ahora que las identidades fueron reveladas en esas misivas entre el Rey y su nuera.

- Ruegos no atendidos y mensajes sin contestar: así vivió el príncipe Harry la muerte de su abuela

- El plan de Meghan Markle con una de sus grandes amigas: esta es su pandilla de Montecito

VER GALERÍA

Sin embargo, el escritor no ha querido revelar esos nombres porque “las leyes del Reino Unido me impiden informar sobre quiénes eran” y, por otro lado, querría evitar una posible querella en caso de que identificara a estos miembros de los Windsor. “Sabemos por fuentes que Carlos estaba horrorizado de que Meghan se sintiera así. Esas conversaciones existieron y él quería, como representante de la Familia, tener esa conversación con ella. Y es por eso que creo que han podido avanzar con algún tipo de línea de comunicación después, aunque es posible que no estén de acuerdo al respecto”.

Loading the player...

Haz click para ver el documental “Harry y Meghan, terremoto en la casa Windsor”. En enero de 2020 el príncipe Harry y su esposa, Meghan, deciden dar un paso atrás como miembros “senior” de la Casa Real británica y tras vivir unos meses en Canadá se mudan a Los Ángeles, donde residen en una gran mansión junto a sus hijos. Aunque querían alejarse del foco mediático, en marzo de 2021 concedieron una entrevista a Oprah que dió la vuelta al mundo. ¿A qué se dedican ahora los duques de Sussex? ¿Cómo consiguen mantener su alto nivel de vida? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¡No te lo pierdas!