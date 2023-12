El príncipe Harry explica por qué Archie y Lilibet Diana no pueden 'sentirse como en casa' en Reino Unido El duque de Sussex ha llevado a los tribunales al Gobierno británico

El príncipe Harry tiene varios frentes legales abiertos en Reino Unido. Además del juicio contra los tabloides británicos, también ha puesto en manos de la justicia la decisión del Gobierno británico de quitarle el equipo de seguridad e impedirle pagar personalmente la protección policial cuando esté en su país natal. Quiere impugnar al Ministerio del Interior y el caso se ha tratado este jueves en el Tribunal Superior de Londres, donde el hijo menor de Carlos III no ha estado presente pero sí ha participado mediante una carta enviada a su abogado en la que habla del miedo que siente cuando pisa su país natal y de cómo afecta esto a sus pequeños, Archie Harrison y Lilibet Diana.

El quinto en la línea de sucesión al trono británico (por detrás de su hermano y sus tres sobrinos), considera que esta circunstancia impide a sus hijos "sentirse como en casa" en el Reino Unido si "no es posible mantenerlos seguros". Tras dar un paso atrás en sus obligaciones reales y mudarse a Estados Unidos, Harry de Inglaterra cuenta con guardaespaldas privados, pero considera que estos profesionales no tienen las herramientas ni la información a la que podía acceder el equipo que le protegía cuando era un miembro senior de la realeza.

"El Reino Unido es mi hogar. El Reino Unido es fundamental para la herencia de mis hijos y es un lugar donde quiero que se sientan como en casa tanto como donde viven en este momento en los EE. UU. Eso no puede suceder si no es posible mantenerlos seguros cuando están en suelo del Reino Unido. No puedo poner a mi esposa en peligro de esa manera y, dadas mis experiencias en la vida, soy reacio a ponerme en peligro innecesariamente también", ha escrito el duque de Sussex en una carta que ha leído en la sala su letrado, Shaheed Fatima KC.

En febrero de 2018, cuando se llevó a cabo la primera audiencia preliminar para que se restablezca su protección policial cuando se encuentre en el Reino Unido, el príncipe Harry argumentaba esta falta de seguridad como el motivo principal de que sus viajes familiares al que "es, y siempre será" su hogar no sean frecuentes. Insistía, además, en que otras personas que han dejado un cargo público y tienen riesgo de amenaza reciben protección policial sin coste alguno.

Sus últimos viajes a Reino Unido

La última vez que el hijo del Rey viajó a Londres con Meghan Markle y los niños fue en junio de 2022 para celebrar el Jubileo de Platino de Isabel II. Mientras que Archie Harrison nació en la ciudad del Támesis, para su hermana Lilibet fue su primera y única vez en territorio británico. Curiosamente este viaje coincidió con su primer cumpleaños, que celebró en Frogmore Cottage. En septiembre de ese mismo año estuvo con su esposa en el funeral de Isabel II y en mayo de este 2023 pisó su país natal por unas horas y en solitario para acudir a la coronación de su padre, Carlos III, en la abadía de Westminster.

