Así se presentan el príncipe Harry y Meghan Markle en su nueva web con la que desafían a la Familia Real

El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de anunciar un importante cambio con el que desafían a la Familia Real británica y que se produce en un momento difícil para la monarquía después de que conociera que el rey Carlos tiene cáncer, lo que le ha llevado a cancelar su agenda de actos oficiales, y de que Kate Middleton fuera operada de una cirugía abdominal que la tendrá alejada de la vida pública hasta después de Semana Santa.

Los duques de Sussex han lanzado una nueva web, Sussex.com, que quiere ser una “ventanilla única” para todas sus actividades y desde la que se puede acceder a todos los proyectos que tienen: su oficina, su fundación Archewell y su productora Archewell Productions. Ni rastro de Archewell Audio, su proyecto dedicado a podcast y que no acabó de despegar como se esperaba después de que Spotify rescindiera el contrato con Meghan por “escasa productividad”.

Además, y aquí viene una de las novedades, es que enlazan a su antigua y controvertida web, sussexroyal.com, la que tenían cuando estaban recién casados y aún eran miembros activos de la Familia Real británica. Un mensaje advierte que ese site se estableció en 2020 y que contempla su trabajo antes de su mudanza a Estados Unidos.

En esta nueva web se encuentran las biografías de los Duques y toda la información sobre sus iniciativas benéficas y filantrópicas, así como de su productora, en las que todavía no hay casi contenido, y un apartado dedicado a noticias con todas las actualizaciones y acciones que han llevado a cabo. La última, la aparición estrella de Harry en Las Vegas (Estados Unidos) en una gala de la NFL.

El nuevo cambio de imagen y de marca de los Sussex se produjo este lunes por la noche y se interpreta como una acción arriesgada al cambiar su antigua web, Archewell.com, por Sussex.com, un nombre mucho más vinculado a la realeza y en la que se incluye el escudo real. Uno de los muchos puntos que se trataron para articular su marcha de Reino Unido y de la monarquía fue precisamente delimitar cuáles eran los términos con los que podían y no podían comercializar. Una de sus reivindicaciones era ser financieramente independientes para poder ganar su propio dinero, algo que dentro de la institución no podían hacer. Esto implicó que no podían usar la marcaSussex Royal, especialmente la última palabra, porque ya no son miembros de la realeza. Aunque no la usan en su nueva plataforma on line, es cierto que sí utilizan su título real de Duques que les otorgó Isabel II, lo que ha levantado ciertas ampollas, aunque ellos siguen siendo duques de Sussex aunque ya no representen al monarca británico.

En la nueva web, el príncipe Harry se presenta como un veterano militar, humanitario, defensor de la salud mental y activista medioambiental que ha dedicado su vida adulta a promover causas que le apasionan y que promueven cambios permanentes en personas y lugares. En su semblanza, se apunta a que es el autor más vendido del New York Times por su libro En la sombra, “una memoria de su vida contada con compasión, vulnerabilidad y honestidad inquebrantable”. Por su parte, Meghan es descrita como feminista y defensora de los derechos humanos y la equidad de género, que ha sido nombrada una de las mujeres más inlfuyentes dle mundo en rankings que incluyen las personas de la revista Time.

