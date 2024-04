El príncipe Harry reaparece muy sonriente en Las Vegas y da un discurso lleno de bromas, pero sin mencionar a su padre

Nadie se lo esperaba y, por eso, el público que asistió a la gala NFL Honors se quedó sin palabras al ver aparecer sobre el escenario al príncipe Harry. La 13º edición de estos premios que reconocen a los mejores jugadores de la de la temporada tuvo lugar en el Resorts World Theater de Las Vegas y Harry quiso estar presente, a pesar de que estaba recién aterrizado de su viaje exprés a Londres. A principios de esta semana, tomó un vuelo de urgencia desde California para reencontrarse con su padre en Clarende House, donde mantuvieron un encuentro de 45 minutos. El rey Carlos III ha sido diagnosticado de cáncer y su hijo no se lo pensó dos veces a la hora de cruzar el charco para verle.

Pero ya está de vuelta en suelo americano y Harry ha reaparecido en Las Vegas así de sonriente. El duque de Sussex fue el encargado de presentar el Premio Walter Payton al Hombre del Año y su discurso ha sido muy comentado no solo porque estuvo lleno de chistes y bromas, sino porque no hizo mención alguna a la salud de su padre.

"Bromas aparte, lo que hacéis dentro y fuera del campo es realmente extraordinario. Sois modelos a seguir para millones de personas. Este premio, el honor más importante que se puede recibir, tiene como objetivo servir a su comunidad, y hay un hombre en especial al que nos gustaría rendir homenaje hoy", dijo antes de pronunciar el nombre de Cameron Heyward, jugador de los Pittsburgh Steelers.

Harry y Cameron se dieron un gran abrazo y el Príncipe le dio la enhorabuena. Además, compartieron muchas risas, tal y como puede verse en las imágenes. Después de la gala, los dos posadon para las fotos oficiales de lo más simpáticos y espontáneos, mostrando además su imagen más elegante. Para esta noche de premios, el hijo pequeño de Carlos III de Inglaterra se decantó por un traje de color azul marino y corbata.

Teniendo en cuenta los días tan complicados que está viviendo su familia, el hecho de que el príncipe Harry no haya dicho una sola palabra sobre la salud de su padre, ha sido especialmente llamativo. Sin embargo, muchos piensan que su actitud positiva y bromista viene a confirmar que el rey Carlos se encuentra bien. Y es que las bromas de Harry se suman a las que hizo su hermano Guillermo hace tan solo unas horas.

El Príncipe acudió a una gala solidaria en la que estaba Tom Cruise e hizo alusión al problema de salud de su padre y su esposa. "Me gustaría aprovechar la oportunidad para decir gracias, también por los amables mensajes de apoyo a Catherine y a mi padre, especialmente en los últimos días. Significa mucho para nosotros". Pero, además, Guillermo bromeó con la situación diciendo: "He estado bastante centrado en cuestiones médicas, así que he venido a un acto de ambulancias aéreas para desconectar".

