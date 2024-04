La broma del príncipe Guillermo: 'He estado bastante centrado en cuestiones médicas, así que he venido a un acto de ambulancias aéreas para desconectar' Ha hablado por primera vez sobre la cirugía de su mujer, Kate Middleton, y el cáncer de su padre, Carlos III, en una gala en Londres

El príncipe Guillermo ha retomado su agenda este miércoles. El heredero al trono británico ha acudido a la gala solidaria de la organización benéfica de ambulancias aéreas de Londres, un acto en el que ha coincidido con el actor Tom Cruise, con quien se ha mostrado muy cercano, charlando y riendo. No obstante, el príncipe de Gales no podía ocultar la preocupación en su rostro, y es que la familia atraviesa momentos complicados. Su mujer, Kate Middleton, que se recupera en su casa de Windsor de una cirugía abdominal, un bache de salud al que se suma la noticia de que el rey Carlos III, padre de Guillermo, padece cáncer. En su discurso en la gala, el príncipe ha hecho mención tanto a la intervención de su esposa como a la enfermedad de su padre. Eso sí, lo ha hecho demostrando que tiene un magnífico sentido del humor, incluyendo una broma con la que ha conseguido crear un ambiente más relajado y distendido. Dale al play y no te lo pierdas.

