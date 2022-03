Todas las fotos de Meghan y Harry como estrellas de Hollywood en su primera portada posando

Ya se han convertido en verdaderas estrellas de Hollywood después de un año viviendo en Los Ángeles, y estas fotos lo demuestran. Meghan y Harry han posado para el prestigioso fotógrafo Pari Dukovic para su primera portada juntos, que ha sido en la revista TIME como parte de su reportaje de las cien personas más influyentes de este año. Estas fotografías interiores que les muestran en la comodidad de su hogar de Montecito, con prendas en tonos verdes y fundiéndose con el jardín. En la primera, caminan de la mano entre los árboles, riéndose mientras se miran en gesto de complicidad. En la segunda aparecen frente a una ventana, con fondo amarillo que contrasta con su ropa. El Príncipe mantiene las manos en los bolsillos mientras que su esposa recoge un brazo sobre el pecho y el otro lo dirige a la cara en perpendicular.

Para esta ocasión, Meghan ha contado con la ayuda de un equipo élite de estilistas que trabajan con los rostros más prestigiosos de la industria. Nina y Claire Hallworth, que han vestido previamente a otras estrellas como Jennifer Aniston, Kirsten Dunst o Brad Pitt, han estado al cargo del vestuario. Serge Normant fue el peluquero encargado de peinar a la Duquesa el día de su boda y ahora ha vuelto a colaborar con ella para su impresionante melena ondulada.

Las imágenes forman parte del espectacular reportaje en el que ha escrito el español José Andrés, como fundador de la organización World Central Kitchen, que los Duques apoyan. "No es fácil para unos jóvenes duque y duquesa el lanzarse a la acción cuando ya has sido bendecido por nacimiento y por tu talento, después de haberte quemado con la fama. Sería mucho más seguro para ellos el disfrutar de su buena suerte y mantenerse callados. Pero eso no es lo que hacen Harry y Meghan, o lo que son... en un mundo donde todo el mundo tiene una opinión sobre gente que no conocen, los Duques tienen compasión por los desconocidos. No opinan. Corren hacia la dificultad", ha asegurado el cocinero asturiano.

No es la primera vez que los Duques ocupan la portada de TIME, pero sí la primera vez que posan específicamente para ella, ya que hace tres años protagonizaron la edición especial que publicó la revista norteamericana con motivo de su boda y se utilizaron fotos de otras ocasiones. "Los royals modernos", era el título principal de esta publicación tan especial que incluía otros artículos como "Meghan y la monarquía" o "Una combinación perfecta". Ahora la imagen de Meghan y Harry ha cambiado por completo y su salida de la Familia Real británica se completó hace unos meses después de su polémica entrevista con Oprah Winfrey, a quien aseguraron que estando embarazada del pequeño Archie hubo comentarios de algunos miembros de la Corona, cuya identidad no revelaron, sobre cómo de oscura iba a ser la piel de su bebé.

