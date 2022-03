Harry y Meghan, portada de 'Time' que los incluye entre los más influyentes de 2021

No sabemos si será casualidad o no, pero el príncipe Harry ha celebrado su 37º cumpleaños convirtiéndose en una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021. El nieto de la reina Isabel II de Inglaterra ha posado en esta portada sin precedentes junto a su mujer, Meghan Markle, demostrando que forman un gran equipo. La revista TIME ha hecho público el listado en el que comparten protagonismo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las actrices Kate Winslet y Scarlett Johansson, el multimillonario Elon Musk, la deportista Simone Biles, el rapero Bad Bunny o la cantante Billie Eilish, entre otros. "Príncipe Harry y Meghan. El duque y la duquesa de Sussex", es el título que aparece en el perfil que ha escrito el chef español José Andrés, amigo de la pareja y uno de sus aliados en sus proyectos solidarios.

- Harry y Meghan cumplen el sueño de Diana de Gales

La portada está llena de detalles que no han pasado despercibidos, como que Meghan aparezca en primer plano mientras que su marido aparece por detrás, apoyándose ligeramente en su hombro derecho; que ella vaya vestida de blanco y él de negro; las piezas de joyería que llevan; sus posturas ante la cámara... La que fuera protagonista de la serie de televisión Suits ha elegido un elegante diseño de color blanco, combinando unos pantalones de talle alto con una camisa abotonada y las mangas dobladas. Meghan, que luce una supermelena espectacular, llena de brillo y mucho volumen, lleva varios anillos (entre los que destacan su alianza de boda y su anillo de compromiso), un reloj de oro y su pulsera favorita, de Cartier. Por su parte, Harry aparece con pantalones y polo de color negro y unas pulseras tribales en tonos marrones.

- El homenaje oculto de Meghan Markle a los padres del príncipe Harry

No es la primera vez que los Duques ocupan la portada de TIME, ya que hace tres años protagonizaron la edición especial que publicó la revista norteamericana con motivo de su boda. "Los royals modernos", era el título principal de esta publicación tan especial que incluía otros artículos como "Meghan y la monarquía" o "Una combinación perfecta".

Las palabras de José Andrés

El encargado de redactar el perfil de Harry y Meghan ha sido, como decíamos, José Andrés, quien escribe: "En un mundo en el que todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa demuestran compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Se implican en la lucha", escribe el prestigioso chef español. "Han convertido la compasión en hechos a través de su Fundación Archewell. Les han dado voz a quienes no la tienen a través de los medios; han colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro y han corrido riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas", puede leerse en el artículo. Además José Andrés les define como "jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, y enterrados por la fama". "Sería mucho más fácil disfrutar de su buena suerte y quedarse en silencio. Eso no es lo que hacen Harry y Meghan", asegura.

