Las discretas felicitaciones de la Familia Real británica al príncipe Harry

La Reina, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, los duques de Cambridge... todos han querido felicitar a Harry de Inglaterra por su 37 cumpleaños. A pesar de los kilómetros que les separan y la tensión que provocó la controvertida entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey, la Familia Real británica no ha pasado por alto este día tan especial. Las felicitaciones por los canales oficiales han llegado con puntualidad británica, es lo primero que han comunicado desde las distintas oficinas de la Familia Real en la mañana de este miércoles y será lo que Harry se encuentre cuando amanezca en la costa oeste de los Estados Unidos. Desde la cuenta de la oficina de Isabel II se ha enviado una felicitación con la siguiente frase: "Deseando a Harry un feliz cumpleaños". Junto a ella, varias fotos del cumpleañero, incluida una con Meghan Markle, correspondiente a la gira por Australia que hicieron en 2018. Este gesto ha sido muy significativo, ya que el año pasado la duquesa de Sussex no aparecía en la felicitación de la Reina.

El príncipe Carlos, desde la cuenta de Clarence House, ha felicitado a Harry con tres imágenes y en ninguna de ellas aparece Meghan Markle. La foto más tierna del mensaje es la primera, en la que padre e hijo aparecen en Sudáfrica en 1997. Aquel fue el primer viaje al extranjero de Carlos de Inglaterra y el príncipe Harry después de la trágica muerte de la princesa Diana.

Por último, los duques de Sussex, desde su cuenta Duke and Duchess of Cambridge, han felicitado a Harry con una foto en la que aparece él solo y muy sonriente durante un acto oficial. "Feliz cumpleaños, príncipe Harry", han escrito junto a un icono en forma de globo.

Las declaraciones de Harry sobre su familia

En la ya mítica entrevista de los Sussex, que fue muy criticada porque su emisión coincidió con el ingreso hospitalario de Felipe de Edimburgo, el matrimonio no hizo ni una sola crítica a la Reina. "He hablado más con ella en el último año de lo que lo he hecho durante muchos años. Tenemos una relación realmente buena", dijo Harry. Al mismo tiempo confesó que la relación con su padre se había deteriorado. "Siempre voy a querer a mi padre, pero me siento decepcionado porque sabe cuánto duele esto, y Archie es su nieto", lamentó. Harry también afirmó querer mucho a su hermano, el príncipe Guillermo, y recordó ese "infierno" que atravesaron juntos al perder a su madre. Pero ahora, según sus palabras, se encuentran "en caminos diferentes".

Ese distanciamiento no impide que el duque de Sussex haya manifestado "una enorme compasión" tanto por su hermano como por su padre, el príncipe Carlos, a los que considera "atrapados" en la institución, según confesó a Oprah. "Ellos no pueden irse. Yo también estaba atrapado. No veía una salida, ¿sabes? Estaba atrapado, pero no sabía que lo estaba", afirmó Harry. Algo que cambió cuando conoció a su mujer, Meghan y sus "mundos chocaron de la manera más asombrosa".

La última vez que vimos a Harry en Reino Unido fue el pasado 1 de julio cuando inauguró junto a su hermano Guillermo una estatua en honor a Diana de Gales. Durante una breve hora, los príncipes aparcaron sus diferencias para rendir homenaje a su madre con motivo de su 60 cumpleaños. Al concluir el acto, los hermanos emitieron una declaración conjunta. "Todos los días deseamos que ella todavía estuviera con nosotros, y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de su vida y su legado", dijeron.

Este es el segundo cumpleaños que Harry celebra después de que abandonara en 2020 sus compromisos institucionales y se trasladase a Estados Unidos, previo paso por Canadá, con Meghan Markle y su hijo Archie. Pero el primero que celebra con su hija Lilibet Diana, que vino al mundo el pasado 4 de junio.

