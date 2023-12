El príncipe Harry gana el juicio por piratería contra los tabloides británicos: 'Es un gran día para la verdad'

El príncipe Harry (39) ha recibido una buena noticia este viernes. La justicia le ha dado la razón en la demanda que interpuso junto a un centenar de personalidades contra la editorial Mirror Group Newspapers (MGN) por piratería telefónica. Acusaron al citado medio de obtener detalles privados mediante engaños y escuchas y a los directivos de la empresa de permitir este modus operandi. Ahora el Tribunal Supremo ha fallado a su favor en una sentencia que indica que tienen que indemnizar con 163.000 euros al duque de Sussex, quien ha pronunciado las primeras palabras al respecto.

"Hoy es un gran día para la verdad, así como para la rendición de cuentas. El Tribunal ha dictaminado que se llevaron a cabo actividades ilegales y criminales en los tres periódicos del Grupo Mirror (The Mirror, The Sunday Mirror y The People) de manera habitual durante más de una década. Este caso no se trata solo de piratería; se trata de una práctica sistémica de comportamiento ilegal y atroz, seguida de encubrimiento y destrucción de pruebas. El Tribunal ha determinado que los directores de la junta directiva, su departamento legal, altos ejecutivos y editores como Piers Morgan, claramente conocían o estaban involucrados en estas actividades ilegales", ha comenzado a decir en su nombre su abogado, David Sherborne.

En la carta que ha leído el magistrado, escrita por Harry de Inglaterra, también ha dicho que "el camino hacia la justicia puede ser lento y doloroso, y desde que presenté mi demanda hace casi cinco años se han utilizado historias difamatorias y tácticas intimidatorias contra mí y a expensas de mi familia. [...] Estoy feliz de haber ganado el caso, especialmente teniendo en cuenta que este juicio solo analizó una cuarta parte de mi reclamo total [...]".

Mi compromiso de llevar adelante este caso se basa en mi creencia en nuestra necesidad y derecho colectivo a una prensa libre y honesta. Cualquier otra cosa es envenenar el pozo de una profesión de la que todos dependemos. Los actos enumerados en esta sentencia son excelentes ejemplos de lo que sucede cuando se abusa del poder de la prensa. [ ] El fallo de hoy es reivindicativo y afirmativo. Me han dicho que matar dragones te quemará. Pero a la luz de la victoria de hoy y de la importancia de hacer lo necesario para una prensa libre y honesta, es un precio que vale la pena pagar. La misión continúa."

El grupo de medios tiene que indemnizar al duque de Sussex, tal y como ha dictaminado el juez Fancourt, quien ha explicado los datos más relevantes de la sentencia. "He concedido al Duque una indemnización por daños y perjuicios con respecto a cada uno de los artículos y facturas en los que se demostró la obtención ilegal de información. También he concedido una suma adicional para compensarle por la angustia que sufrió como resultado de la actividad ilegal dirigida a él y a sus allegados", ha comenzado a decir.

"Reconozco que el Grupo Mirror no fue responsable de toda la actividad ilegal dirigida al Duque, y que gran parte del comportamiento opresivo de la prensa hacia el Duque a lo largo de los años no fue ilegal en absoluto. Por lo tanto, MGN solo desempeñó un pequeño papel en todo lo que sufrió el Duque y la indemnización por daños y perjuicios por este motivo es modesta".

La demanda que ha perdido

Está siendo una semana agridulce para el quinto en la línea de sucesión al trono británico. El martes se conocía que un juez del Tribunal Superior de Londres le ha ordenado pagar más de 56.000 euros al Mail on Sunday en concepto de costos legales en un caso de difamación que tiene su origen en un artículo en el que se contaba su batalla legal con el Ministerio del Interior británico por sus medidas de seguridad cuando se encuentra en Reino Unido.

