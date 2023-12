Lo que 'The Crown' ha querido mostrar de la Familia Real británica y lo que no La segunda parte de la temporada final de la serie de Netflix se estrena este jueves

The Crown, la exitosa serie de Netflix sobre la Familia Real británica, toca a su fin. Este jueves se estrena la segunda parte de la sexta y última temporada de la ficción que abarcará los años posteriores a la muerte de Diana que coinciden con el mandato de Tony Blair como primer ministro. Cuando está a punto de finalizar analizamos las tramas que ha querido mostrar The Crown, en qué miembros de la realeza se ha centrado y con qué intención lo ha hecho y por qué otros personajes no han tenido casi espacio cuando han acaparado muchos titulares en la vida real.

Las seis temporadas de esta serie están centradas precisamente en la institución. No en vano, el nombre elegido por sus creadores es The Crown (La Corona, en inglés) y no se ha llamado Los Windsor, por ejemplo, lo que da una idea de que se ha querido poner el foco en la monarquía y no tanto en las personas. El reinado de Isabel II fue tan extraordinario y tan longevo que es inevitable que su figura esté tan omnipresente y todo gire en torno a ella a lo largo de los capítulos.

Los guionistas han querido reflejar algunos aspectos políticos y sociales a los que tuvo que enfrentarse la recordada Reina y otros familiares y personales, pero siempre desde el punto de vista sobre cómo afecta a Isabel II como monarca y no como mujer, es decir, cómo afecta a la Corona.

Las primeras temporadas se centran en una Reina joven que asciende al trono casi por sorpresa tras la repentina muerte de su padre y la negativa a que su querida hermana, la princesa Margarita, se case con Peter Townsend porque eso podría dañar a la institución. Margarita es una figura que acompaña durante buena parte de los episodios al personaje principal. A fin de cuentas, ella era una de las personas más cercanas a la monarca, su fiel confidente, su apoyo incondicional y una de las personas imprescindibles en su reinado. Una figura un tanto desconocida por las nuevas generaciones, pero que gracias a The Crown ha recobrado la importancia que tuvo en el día a día de Isabel II.

La segunda temporada también se centra en el primer ministro Harold Wilson y ya en la tercera aparece la reina Camilla, mientras que en la cuarta temporada es Margaret Thatcher (interpretada por una magistral Gillian Anderson) y el matrimonio de Carlos y Diana, el annus horribilis y el sonado divorcio del ahora Rey así como la relación de la recordada princesa de Gales con Dodi y su posterior muerte.

Se omiten las bodas de los hijos de Isabel II

Llama la atención que las bodas de los otros hijos de la Reina, los príncipes Ana, Andrés y Eduardo, así como los divorcios de dos de ellos no hayan tenido hueco en la ficción. Igual que el nacimiento de los nietos de la Reina. Hubo un tiempo en que el duque de York era uno de los solteros más codiciados y su boda con Sarah Ferguson, otro de los grandes personajes de las crónicas de los años ochenta y noventa, fue uno de los acontecimientos televisivos del siglo XX. Tampoco se ven imágenes del enlace del hijo pequeño de la Reina con la ahora duquesa de Edimburgo que tuvo lugar en 1999. Nada de eso se refleja en The Crown, quizá porque sus creadores consideraron que no eran tramas trascendentales que ayudaran a que el espectador captase su punto de vista sobre la monarquía.

En los últimos capítulos, que se estrenan este mismo jueves, se verá la crisis de reputación de la Corona, la enfermedad de la princesa Margarita, la boda de Carlos y Camilla y el inicio de la relación entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Es decir, nuevamente se pone el foco en los herederos y no en otras personas que han tambaleado los cimientos del Palacio de Buckingham como han sido y son el príncipe Harry y Meghan Markle.

De hecho, el príncipe Harry no tiene protagonismo ni encabeza ninguna de las tramas en toda la serie como si lo hace Carlos III quién aparece en The Crown enfrentándose a su madre o incluso hablando en la cocina del Palacio de Kensington junto a Diana, en lo que es claramente una licencia dramática. La serie comenzó poniendo el foco en Isabel II, una reina novata, y acaba centrando la historia en Carlos y en Guillermo de Reino Unido, como presente y futuro de una institución de siglos.

