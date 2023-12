El actor Dominic West ('The Crown') revela el motivo por el que ya no tiene relación con el príncipe Harry Ambos compartieron una inolvidable expedición benéfica a la Antártida en 2013

Si la última temporada de The Crown, que aterrizó en la pequeña pantalla el pasado 14 de diciembre, ha acaparado infinidad de titulares alrededor del mundo, en esta ocasión la serie de Netflix basada en la Familia Real británica vuelve a ser noticia y el motivo tiene mucho más de realidad que de ficción. Dominic West, el intérprete encargado de dar vida a Carlos de Inglaterra en las dos últimas entregas de la aclamada y exitosa serie, se ha convertido en noticia al revelar el motivo por el que ya no habla con el príncipe Harry, con quien mantuvo un vínculo estrecho en el pasado a raíz de una expedición benéfica a la Antártida, la Walking With the Wounded, que realizaron mano a mano junto a un grupo de veteranos militares heridos.

El motivo, una rueda de prensa que se le "fue de las manos"

Coincidiendo con las fiestas navideñas, Dominic ha visitado el plató del programa radiofónico Sunday Morning de Times Radio, donde ha concedido una entrevista con llamativos tintes personales. "En cierto modo, dije demasiado sobre él durante una rueda de prensa" celebrada tras la expedición, ha reconocido al hablar de las razones que llevaron a que "perdieran el contacto": "No volvimos a hablarnos", ha apuntado en tono contundente. Si bien ha preferido no dar demasiados detalles de lo ocurrido, sí ha especificado que aquello tuvo lugar "hace más de 10 años" y que la situación de le "fue de las manos". En dicha ponencia pública de bienvenida les interogaron sobre la experiencia y la posterior celebración pasadas más de diez jornadas de aventura.

Quizá las palabras que el actor pronunció no fueron las que el esposo de Meghan Markle esperaba, pues mencionó en tono humorístico algunas anécdotas que es probable que el duque de Sussex hubiera preferido que quedaran en la más estricta intimidad, como que habían ingerido champán casero en la prótesis ortopédica de un compañero o que había contado algún chiste tan desternillante como "grosero" que "para un no soldado como yo fue bastante impactante". Si bien en aquel momento Harry quiso restar peso a sus declaraciones y adoptó una postura mucho más formal y seria que la de Dominic, ahora sabemos que aquello, que en sus memorias de esa expedición aseguró no recordar, fue el punto final de su relación: "Inspirar a otros es una de las piedras angulares de esta organización benéfica", expuso.

Lo que The Crown ha querido mostrar de la Familia Real británica y lo que no

Misterio resuelto una década después

Pasada una década desde que sus caminos se cruzaran, sabemos que la unión entre Dominc y Harry no fue prolongada en el tiempo, por lo que cuando seleccionaron al intérprete para encarnar al actual Rey de Inglaterra en la serie de Netflix su vínculo ya era inexistente. Pese a que no pudo contar con esa ayuda para constituir su personaje y darle veracidad, el actor sí se apoyó en el libro que el hijo de Diana de Gales redactó tras su salida de la Familia Real británica. Sobre el formato, el hermano del príncipe Guillermo ha hecho algunas referencias, como que se siente "mucho más cómodo viendo The Crown que leyendo las historias que se escriben sobre mi familia, mi mujer o yo mismo", tal y como comentó al comediante James Corden a su paso por The late late show hace ya casi un año.

