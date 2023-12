Así ha inspirado la biografía del príncipe Harry alguna de las tramas de la última temporada de 'The Crown'

La segunda parte de la sexta y última temporada de The Crown aborda el presente y el futuro de la monarquía británica y unos años trascendentales que sentaron las bases para lo que es hoy en día es la monarquía del rey Carlos III de Reino Unido. Unos episodios que se centran en lo que ocurrió tras la muerte de la princesa Diana, en agosto de 1997, y que abarcan hasta 2005 cuando los ahora Reyes contrajeron matrimonio. Estas tramas finales han visto la luz después de que el pasado 10 de enero se publicara el libro En la sombra del príncipe Harry donde hacía revelaciones sobre la Familia Real británica. Algunos de los relatos del libro los hemos visto en la serie de Netflix.

Una relación de hermanos que no era tan idílica

Durante muchos años se creyó que la relación entre el príncipe Harry y su hermano el príncipe Guillermo era idílica y que el infierno vivido después de la trágica muerte de su madre les unió aún más. En el capítulo de The Crown titulado Pasión por Guillermo se ve como el actual príncipe de Gales se encuentra perdido y sin rumbo en su vida. En el episodio nueve, bautizado como La calle de la esperanza, se muestra cómo los dos hermanos discuten tras la muerte de su bisabuela la Reina Madre, durante la recepción en Palacio tras el funeral. El personaje de Harry achaca a su hermano que no pueda declarar en la investigacion por la muerte de Diana y ambos se enzarzan por los distintos roles oficiales que tienen: el rebelde simpático (Harry) y el responsable (Guillermo). En el último capítulo vuelven a aparecer esas discrepancias: el duque de Sussex es el divertido, mientras que el príncipe de Gales se muestra reflexivo y muy atento a su papel dentro de la institución como futuro heredero.

En sus memorias, Harry de Inglaterra recuerda que las peleas eran frecuentes en su infancia y adolescencia. “Cuando no había otros niños alrededor, ningún enemigo común, Willy y yo nos peleábamos entre nosotros. La mayoría de las veces ocurría en el asiento trasero del coche, mientras nuestro padre nos llevaba a alguna parte. A una casa de campo. O a pescar salmones. Una vez en Escocia, de camino al río Spey, empezamos a reñir, y pronto se desató una batalla campal en la que rodábamos de un lado a otro, intercambiando puñetazos”. Estas peleas acababan con la paciencia de Carlos que solía zanjar el asunto echando del coche a Guillermo.

Harry también cuenta que su hermano le vetó cuando decidió trabajar en África. “Nos habíamos peleado varias veces por ello; se lo conté a Teej y a Mike. Un día estuvimos a punto de emprenderla a puñetazos delante de nuestros amigos de la infancia, los hijos de Emilie y Hugh. ¿Por qué no podéis trabajar en África los dos?, preguntó uno de los hijos. Willy se puso hecho una furia y se abalanzó contra él por atreverse a sugerirlo. ¡Porque los rinocerontes y los elefantes son míos! Era todo muy obvio. No le preocupaba tanto encontrar su verdadero objetivo o su verdadera pasión como proclamarse vencedor en la eterna competición contra mí”.

En definitiva, una relación fraternal que estuvo marcada por el amor, por la muerte de su madre, pero también por la separación, los celos y la jerarquía. “Desde que éramos pequeños Willy (Guillermo) siempre había adoptado esa posición ante todo. Yo tengo que acudir a él y arrodillarme expresa, directa y oficialmente si no, el heredero no me auxilia”.

La tensa relación tuvo su punto álgido en 2019, un año antes de que los Sussex abandonaran la monarquía, cuando se pelearon en la cocina de Nottingham Cottage, la casa de Harry en el recinto del Palacio de Kensington. El motivo fue porque Guillermo acusó a Meghan, quien no estaba delante, de ser una persona, difícil, maleducada, brusca y de estar enemistada con el personal. La discusión se fue caldeando hasta que su hermano “me arrancó la cadena al agarrarme por el cuello de la camisa y me tiró al suelo. Caí sobre el bol de los perros; se partió bajo mi espalda y se me clavaron los trozos. Me quedé en el suelo unos segundos, aturdido, luego me levanté y le dije que se fuera”. Esta pelea marcó un antes y un después, según recuerda Harry. Al poco tiempo se anunció que separaban sus oficinas evidenciando la poca sintonía que ya tenían.

Se divertían con armas de fuego de por medio

En último capítulo titulado Sleep, dearie sleep se muestra el tipo de diversión que les gustaba a los hijos de Carlos y Diana. Se les ve disparando a uno de sus amigos con escopetas de aire comprimido, algo que era habitual en sus ratos libres como adolescentes. Así lo cuenta el príncipe Harry en su libro que “con el tiempo, las peleas fueron subiendo en intensidad”. Introdujeron en su pandilla armas rudimentarias, bengalas y fabricaban lanzacohetes con los tubos de las pelotas de golf. Su diversión consistía, en ocasiones, en verdaderas batallas campales donde los puñetazos volaban.

Fiestas desenfrenadas que tuvieron sus consecuencias

En The Crown se muestran muchas de las fiestas a las que iban los hijos de Carlos. En la etapa de Guillermo en la universidad de St. Andrews, también se ve cómo eran esos eventos, donde corría el alcohol a raudales. A pesar de sus roles como miembros de la monarquía británica el príncipe de Gales y el duque de Sussex disfrutaban al límite cuando eran adolescentes. Les gustaba comenzar el fin de semana colándose en algún pub “donde tomábamos algunas copas, unas cuantas pintas de mordedura de serpiente, y luego reuníamos a un grupo de colegas y nos lo llevábamos al club H", el sótano de Highgrove, la residencia familiar de Carlos en Gloucestershire . En esas fiestas “había mucho besuqueo inocente, bastante relacionado con la ingesta de alcohol, lo cual no era tan inocente. Ron con Coca-Cola, o vodka, muchas veces servido en vasos largos rociados con Red Bull al gusto. A menudo nos poníamos piripis, y a veces íbamos colcadísimos”, reconoce Harry en su libro quien dice que en el club H “nunca nadie consumió ni trajo drogas jamás”. Fue épica la celebración de su graduación como segundo teniente Gales del Regimiento Blues and Royals. Harry recuerda que los adultos se marcharon y empezó la fiesta de verdad. Fue “una noche de mucha bebida y risas desternillantes”.

La fiesta de Halloween previa a que trascendiera la relación sentimental entre Harry y Meghan Markle, fueron a una fiesta de disfraces, tal y como ellos mismos recordaron en su docuemtnal, con varios amigos y con la princesa Eugenia y su marido Jack Brooksbank. El tema era El Apocalipsis y se vistieron casi de camuflaje con vestuario de la película Mad Max. No fue tan acertado la ropa que eligió unos años antes para otra fiesta de disfraces a la que acudió vestido de nazi.

En la velada en cuestión, a la que también acudió Kate Middleton que era novia de Guillermo, alquilaron unos disfraces para la temática Nativos y colonos, tal y como refleja el libro y se ve en The Crown. En la tienda, Harry dudaba si acudir con un uniforme de la aviación británica o con uno nazi de color arena con un brazalete de la esvástica. Pidió opinión a su hermano y cuñada quienes le dijeron que se decantara por el uniforme nazi. Harry relata en su libro que “todos los nativos y colonos estaban más preocupados de emborracharse y enrollarse entre ellos. Nadie se fijó en mí, lo que consideré una pequeña victoria. Alguien, no obstante, sacó unas fotos. Días después ese alguien lo vio como una oportunidad de ganar algún dinero, o algunos problemas, y se las vendió a un periodista”. Este suceso se cuenta tal cual en The Crown. El duque de Sussex manifestó en su documental para Netflix que fue “probablemente uno de los mayores errores de mi vida. Me sentí tan avergonzado después”. En su autobiografía Harry narra que durante semanas y meses pasó una gran vergüenza y que no pensó cuando eligió el disfraz. Asegura que protagonizó una especie de reparación pública y se le concertó una entrevista con el rabino jefe del Reino Unido. Tras esta reunión, “sentía un profundo asco hacia mí mismo” y “me absolvió. Me concedió su perdón”.

El repuesto

The Crown enseña como Isabel II habla de Harry como el ‘número 2’ y durante una conversación con Guillermo le intenta hacer ver que a veces ser el segundo es más complicado que ser el número 1 porque no tiene un destino. La Reina lo sabía bien. Su querida hermana Margarita también fue la número 2, siempre a la sombra de la monarca. A pesar de ello, la admiración y la lealtad de la Princesa hacia la Reina permaneció intacta y se convirtió en uno de sus grandes apoyos, a pesar de haber protagonizado algunos titulares en prensa de lo más comentados.

Esta sensación de ser el segundón es algo que se conoció gracias al libro de Harry. De hecho el propio título de En la sombra da pistas sobre cómo se ha sentido el marido de Meghan Markle dentro de la monarquía inglesa. En el ejemplar, Harry habla de que él era el Repuesto. “Aunque tampoco me hacía falta preguntarlo: dos años mayor que yo, Willy era el Heredero, mientras que yo era el Repuesto. Esos calificativos no los usaba para referirse a nosotros solo la prensa, que desde luego los utilizaba. Era una jerga empleada a menudo por mi padre, mi madre y el abuelo. Hasta por la abuela. El Heredero y el Repuesto: lo decían sin ánimo de juicio, pero también sin ambages. Yo era la sombra, el actor secundario, el plan B. Me trajeron al mundo por si a Willy le pasaba algo. Mi cometido era ofrecer una fuente de distracción, entretenimiento y, en caso de necesidad, una pieza de recambio. Un riñón, tal vez. Una transfusión de sangre, una pizca de médula”.

El Príncipe también recuerda cómo cuando tenía 20 años le contaron las supuestas palabras que su padre dijo a la princesa Diana en el día de su nacimiento: “¡Maravilloso! Ya me has dado un heredero y un repuesto; he cumplido con mi trabajo”.

El plácet a una boda que tardó en llegar

Una de las tramas de la ficción es la boda de Carlos y Camilla. En la serie, la Reina accedió al enlace previa consulta con miembros de la Iglesia anglicana y tras consultar a los hijos de Carlos, pero no todo fue tan fácil ni rápido. En la sombra, el príncipe Harry cuenta que Isabel II concedió el permiso a regañadientes y que Guillermo y él pidieron a su progenitor que no lo hiciera. A pesar de sus reticencias, Carlos siguió adelante y ellos no le guardaron ningún rencor pues “reconocimos que por fin iba a estar con la mujer a la que amaba, la mujer que siempre había amado, la mujer que el destino tenía reservada para él desde el principio. A pesar de la amargura y la tristeza que sintiéramos al cerrar otro bucle de la historia de nuestra madre, entendimos que eso era irrelevante”.

Harry también menciona que la naturaleza de la ceremonia del enlace había generado cierta polémica. Se debatió si tenía que ser una ceremonia civil en el Guildhall de Windsor, como así fue a pesar de que no acudió la Reina. Lo que sí es distinto es que Guillermo y Harry no salieron antes para poner el letrero de “recién casados” en el coche, algo que sí figura en la ficción.

El gaitero de la Reina, el homenaje más emotivo

La serie de Netflix acaba con Isabel II ensayando su funeral y eligiendo los homenajes y rituales que quería que estuvieran presentes en su despedida. Una de las más emotivas es la charla que tiene con su gaitero al que le pide consejo para que elija una pieza en su último adiós. En la vida real, esta figura rindió su particular homenaje a la monarca más longeva del Reino Unido. Según cuenta Harry, el gaitero de su abuela era alguien que siempre estaba presente como una sombra de la difunta Reina ya que “seguía a la abuela adondequiera que fuese, porque a ella le encantaba el sonido de las gaitas, como a Victoria, aunque se dice que Alberto las calificó de instrumento abominable. Mientras veraneábamos en Balmoral, la abuela pedía que el gaitero tocara para despertarla y para acompañarla a la cena”. También Harry recuerda que tras conocer la muerte de Diana de Gales se quedó en su cuarto hasta que el gaitero comenzó a tocar en el exterior sacándole de su estado de shock.