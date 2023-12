Multitudinaria première organizada por Netflix La majestuosa despedida de 'The Crown' en Londres con todas sus estrellas sobre la alfombra roja De Elizabeth Debicki, que da vida a Diana de Gales, a la actriz Imelda Staunton que interpreta a Isabel II, el equipo al completo ha querido cerrar la exitosa serie como se merece

The Crown da sus últimos coletazos y toca decir adiós a sus millones de seguidores por todo el mundo, por eso había que organizar una despedida a la altura con el plantel entero de sus estrellas. El majestuoso Royal Festival Hall de Londres ha sido el escenario perfecto para celebrar esta multitudinaria première, la que cierra para siempre una de las producciones televisivas más aclamadas de los últimos tiempos.

Por la alfombra roja pasaban este martes los protagonistas de la serie de Netflix como son Elizabeth Debicki, que da vida a Diana de Gales en la sexta temporada, así como la veterana actriz Imelda Staunton que interpreta a Isabel II. Cabe recordar que los cuatro primeros episodios de esta tanda final se estrenaron el pasado 16 de noviembre, mientras que los seis restantes llegarán a la plataforma de 'streaming' el próximo 14 de diciembre.

Peter Morgan, creador del exitoso drama monárquico que comenzó a emitirse en 2016, ha reconocido ante la prensa que tenía "sentimientos encontrados". Por un lado "ha sido mucho trabajo, así que estoy cansado", confesaba. Pero, por otro, "hemos fomado una gran familia con la que he convivido y trabajado durante estos largos años", señaló al hablar de lo unido que estaba el equipo después de casi una década juntos en el proyecto.

Ante una nube de fotógrafos y luciendo sus mejores galas, los intérpretes desfilaban muy sonrientes y ahí veíamos a Dominic West, el actor que se mete en la piel de Carlos de Inglaterra; a Olivia Williams, que encarna a Camilla de Cornualles cuando aún no era reina; a Jonathan Pryce como el duque de Edimburgo; a Ed McVey y Meg Bellamy, que son el príncipe Guillermo y Kate Middleton respectivamente en la ficción, entre otros componentes del reparto.

Tampoco faltaban a la fiesta otras caras del elenco que han formado parte de The Crown a lo largo de estas seis temporadas, caso de Gillian Anderson, que fue la ex primera ministra Margaret Thatcher; Erin Doherty, que era la joven princesa Ana; o Emma Corrin, la anterior Lady Di de la serie, quien ha querido rendir un bonito homenaje a su personaje al lucir uno de sus looks más icónicos: el traje blanco con falda que la añorada princesa del pueblo llevó en 1985 en Florencia.

El rodaje de estos últimos episodios coincidió con el triste fallecimiento de la Reina el 8 de septiembre de 2022, algo que lógicamente les afectó. "Imelda y yo estábamos grabando juntas el día que murió y fue muy difícil. Lo sentimos de la misma manera que todo el país", cuenta Lesley Manville, que interpreta a la princesa Margarita. Por último, Peter Morgan tenía un especial reconocimiento para las otras mujeres que dieron vida a la monarca, como son Claire Foy y Olivia Colman.

