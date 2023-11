Estas son las tramas de la temporada final de 'The Crown' y esto es lo que pasó en realidad Los cuatro nuevos capítulos de la exitosa serie de Netflix se acaban de estrenar

The Crown acaba de estrenar la primera parte de su temporada final, la número seis, con la emisión de cuatro nuevos episodios que abarcan desde el verano de 1997 hasta la trágica muerte de la princesa Diana de Gales a finales de agosto de ese mismo año. Apenas dos meses que supusieron un punto de inflexión para Isabel II y para los Windsor. En esta ocasión, las tramas reproducen algunos de los recuerdos más dolorosos para la Familia Real británica y también los más recientes, con ciertos giros y recursos dramáticos.

Una charla y un 50º cumpleaños

El episodio 1 comienza con una reunión entre el entonces primer ministro Tony Blair y la princesa Diana. A pesar de estar divorciada, Diana siente que aún tiene mucho que ofrecer a su país y al mundo. Se hace mención a su trabajo en contra de las minas antipersona, una causa en la que la madre de los príncipes Guillermo y Harry sí estuvo muy implicada. El primer ministro ve el potencial de la Princesa y así se lo quiere hacer ver a la Reina. Aunque se desconoce lo que realmente se habló en esta reunión resultaría raro que la Reina accediera a que su nuera tuviera un papel institucional cuando ya no formaba parte de la Familia Real y a tenor de cómo se gestionó la salida de los duques de Sussex de la monarquía. Diana y Tony Blair sí que tenían reuniones de trabajo y ella le reveló que estaba preocupada sobre su relación con Dodi Al-Fayed.

Otra de las tramas de este capítulo se centra en el 50º cumpleaños de Camilla. En The Crown, Carlos intenta que su madre acuda a la fiesta, pero ésta lo rechaza porque considera que la situación fue la causante de la ruptura del matrimonio de los entonces príncipes de Gales. Sale la princesa Margarita como mediadora en el asunto. En la vida real, Carlos sí organizó esta fiesta para la que después sería su esposa. Isabel II no estuvo presente y no está documentado que la tía de Carlos de Inglaterra fuera al evento o de que tratara de convencer a su hermana para hacerlo.

La presencia de Dodi Al- FAyed

El episodio 2 titulado Dos fotografías comienza con la Familia Real discutiendo la relación entre Diana y Dodi Al Fayed, algo que sí sucedió pero no en términos tan preciosos y con tanto detalle como relata la ficción. En este capítulo también se aborda el interés que Mohamed tenía en que la relación de su hijo y la Princesa llegara a buen puerto. Es cierto que Diana y el padre de su entonces pareja se conocían desde hace tiempo y él habría ejercido de celestina para que ambos se conocieran y pudiera florecer una relación.

En la pantalla se habla de cómo afrontaron los príncipes Guillermo y Harry la relación de su madre don Dodi, algo sobre lo que nunca se han manifestado públicamente salvo cuando el duque de Sussex dijo en sus memorias que Dodi parecía “agradable”.

Una supuesta pedida de mano y una llamada de teléfono demasiado corta

La trama del episodio 3 titulado Dis-moi oui (dime que sí) aparece Mohamed Al-Fayed presionando a su hijo para que se comprometa con Diana, pero ella no tiene ninguna intención de volver a pasar por el altar. Tras la trágica muerte de la pareja hubo un sinfín de especulaciones sobre cómo era de intensa su relación e incluso se especuló con que se iban a casar. Mohamed Al-Fayed aseguró que la pareja se iba a casar, aunque amigos de Diana dijeron lo contrario ya que ella no tenía intención de volver a casarse tras su amarga separación de Carlos.

También se muestra a Diana hablando por teléfono con sus hijos quiénes le preguntan si se va a casar con él. Fue la última vez que Guillermo y Harry hablaron con su madre. Los príncipes hablaron en 2017, cuando se cumplió el 20º aniversario de la muerte de Diana, sobre esa llamada de teléfono. Ellos estaban en Balmoral pasando el verano y su madre en París. En un documental titulado Diana: nuestras madre el duque de Sussex dijo: “En realidad no puedo recordar lo que dije, pero lo único que recuerdo es que me lamento de lo breve que fue (los hermanos tenían prisa y colgaron pronto porque querían irse a jugar con sus primos). Si hubiera sabido que esa sería la última vez que iba a hablar con mi madre, la hubiera dicho otras cosas”.

La Reina y el espíritu de Diana

El último capítulo, el número cuatro, es el más duro de cuantos se han visto. En la ficción Carlos de Inglaterra se pregunta cómo les contará a sus hijos la muerte de Diana. El ahora Rey se lo cuenta por la mañana al poco de levantarse y los dos están presentes. En sus memorias, el príncipe Harry contó en su biografía titulada En la sombra cómo le dijeron que su madre había fallecido. Estaba solo en su habitación y su padre lo abrazó mientras su hermano estaba en el cuarto de al lado.

En otro momento del capítulo, se ve a la Reina, el duque de Edimburgo y Carlos hablando sobre cómo debía ser el funeral de Diana. Al parecer sí hubo ciertas especulaciones que apuntaban a que la Reina no quería una despedida a lo grande para Diana y ni mucho menos que fuera de Estado, pero Palacio se apresuró a salir al paso diciendo que “había habido una ola de especulaciones e historia inexactas sobre los acontecimientos que precedieron al funeral y que necesitaban ser corregidas”. Sí admitieron que había habido “algunas diferencias menores sobre algunos detalles que se resolvieron rápida y amistosamente”.

Las escenas finales de esta temporada acaban con el fantasma de Diana apareciéndose a la Reina y las dos tienen una conversación en la que la monarca le dice que ha provocado una “revolución”. Tras esta charla, la Reina decide viajar a Londres.

Lo cierto es que el silencio que mostró Isabel II la sometió a una fuerte presión por parte de la sociedad británica. Los días pasaban y la Reina seguía su veraneo en Balmoral sin hacer ninguna declaración pública de dolor ante las muchas voces que así lo exigían. El primer ministro Blair instó a la Reina a que regresara a Londres como así fue y se dirigió a la nación. Claramente, la aparición en forma de espíritu de Diana es una licencia dramática.