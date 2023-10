Haydn Gwynne, la actriz de la serie 'The Crown', muere a los 66 años

La actriz Haydn Gwynne, conocida por su papel de Lady Susan Hussey, la que fuera dama de honor de la reina Isabel II, en la temporada 5 de The Crown, ha fallecido a los 66 años a causa de un cáncer. El fallecimiento ocurrió en la madrugada del viernes 20 de octubre en Londres, “rodeada de sus queridos hijos, familiares y amigos cercanos”, según comunicaba el representante de la intérprete a la cadena BBC. “Nos gustaría agradecer al personal y a los equipos de los hospitales Royal Marsden y Brompton por su maravillosa atención durante las últimas semanas”, añadía la nota.

Protagonista de una parodia de la reina Camilla en 'The Windsors'

Nacida en Sussex, Gwynne estudio en la Universidad de Warwick y luego marchó a Italia donde trabajó de profesora de inglés durante cinco años. La enseñanza fue su ocupación previa antes de dedicarse a la interpretación, siendo su primer trabajo la comedia Nice Work, a finales de los años ochenta. Su gran oportunidad llegó con la sátira política Drop the Dead Donkey, que le valió una nominación a los BAFTA televisivos.

En años posteriores, también intervino en producciones como Roma, para HBO, y en la famosísima The Crown, donde tuvo una breve pero llamativa intervención como la dama de Isabel II y madrina del príncipe Guillermo. Sin embargo, esta no era la primera vez que se acercaba desde la ficción a la Casa Real Británica. Gwynne había interpretado a la ahora reina Camilla en las cuatro temporadas de la comedia paródica The Windsors.

En teatro, también encarnó a Margaret Thatcher en la obra The Audience, creada por Peter Morgan, creador de The Crown, y junto a Helen Mirren. A lo largo de su carrera, recibió cuatro nominaciones a los premios Oliviera de teatro y una a los Tony. Asimismo, a comienzos de año participó en The Great British Bake Off Musical, una adaptación en forma de musical teatral del programa televisivo. Gwynne tenía previsto aparecer en varios proyectos que lamentablemente tuvo que aparcar cuando, hace unos meses, le diagnosticaron la enfermedad.