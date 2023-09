El chef José Andrés se reunirá con el príncipe Guillermo en Nueva York

El Príncipe de Gales (41 años) ha confirmado que asistirá a la próxima Cumbre de Innovación del Premio Earthshot, galardón que tiene como objetivo reconocer a quienes encuentran, desarrollan o escalan soluciones innovadoras para combatir el cambio climático. El primógenito del rey Carlos III estará acompañado por responsables políticos, líderes empresariales globales y filántropos. La lista de ponentes de esta edición incluye, además del príncipe Guillermo, al chef español José Andrés, a Bill Gates, a la actriz sudafriacana Nomzamo Mbatha, así como algunos de los finalistas y ganadores del Premio Earthshot. Una ocación única para que el cocinero asturiano y el heredero a la corona británica se encuentren.

A la cumbre, que se celebrará el próximo 19 de septiembre, también asistirán Caroline Kennedy, embajadora de Estados Unidos en Australia; Vivian Balakrishnan, ministra de Asuntos Exteriores de Singapur; Emily Chang, anfitriona y productora ejecutiva de Bloomberg Originals; Patricia Scotland, secretaria general de la Commonwealth y Maroš Šefčovič, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo.

Los finalistas del Premio Earthshot 2023 se darán a conocer durante el evento que se celebrará en el Hotel Plaza de Nueva York durante el 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será la cuenta atrás para la celebración de los Premios Earthshot 2023, que se desarrollará el 7 noviembre en Singapur.

El príncipe Guillermo, que lanzó el prestigioso premio medioambiental mundial en el año 2020, tenía previsto asistir a la cumbre del año pasado en la ciudad de Nueva York, pero finalmente no puedo asistir por el fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II. Aún así, el príncipe de Gales grabó un mensaje en video en el que explicaba que: “Aunque son las circunstancias más tristes las que hacen que no pueda unirme a ustedes en persona hoy, me complace poder hacerlo a través de videollamada".

El primogénito del rey Carlos III, en conexión con los asistentes, quiso compartir que: “En este momento de dolor, me consuela mucho su continuo entusiasmo, optimismo y compromiso con el Premio Earthshot y lo que estamos intentando lograr. La protección del medio ambiente era una causa muy cercana al corazón de mi abuela y sé que a ella le habría encantado conocer el apoyo que todos ustedes están brindando a nuestros finalistas de Earthshot, la próxima generación de pioneros ambientales”, en clara relación al compromiso de la familia Real Británica por el sostenimiento y cuidado del medioambiente.

La buena relación de José Andrés con los Sussex

José Andrés, que nació en Mieres y lleva varias décadas en Estados Unidos, hace tiempo que hizo pública la amistad que le une a los duques de Sussex. "Para mí es un placer llamarlos amigos. Toda mi vida he estado tratando de aprender qué es exactamente lo que nos falta porque ¿por qué todavía hay hambre? ¿Qué nos falta? Tenemos que aprovechar las oportunidades de bondad, y creo que con personas como Meghan y Harry podemos lograrlo”, decía en People. Además contaba que ha trabajado con ellos, son personas prácticas y están informados sobre los problemas y necesidades que existen.