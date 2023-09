La princesa de Gales apoya a su selección en el Mundial de Rugby tras un día muy emotivo para la familia

Están siendo días intensos y marcados por las fuertes emociones para la Familia Real británica. Este viernes se cumplía un año desde el fallecimiento de la longeva Isabel II, cuya vida se apagó el 8 de septiembre de 2022, una fecha para la que no se había organizado ningún acto público oficial, pero que el Reino Unido no olvida. Homenajes y servicios religiosos en su recuerdo se sucedieron a lo largo de dicha jornada, en la que el príncipe Guillermo y Kate Middleton quisieron honrarla desde la catedral de Saint David, en la tierra de su principado, Gales, donde la Princesa rindió su especial tributo a la soberana. Ahora, pasadas 24 horas desde entonces, Kate ha puesto rumbo a Francia, país que acoge el Mundial de Rugby y en el que la selección inglesa se ha estrenado frente a Argentina.

El esperado encuentro entre ambas selecciones, que ha dado comienzo este sábado a las 21:00 horas en el icónico Estadio Vélodrome de Marsella, sede del Olympique de Marsella, ha dejado instantáneas para el recuerdo. Si durante la mañana los príncipes de Gales sorprendían junto a la princesa Ana haciendo una intervención en el podcast The good, the bad and the rugby de Mike Tindall, exjugador de rugby de Inglaterra y esposo de la princesa Zara Tindall, para hablar de este deporte de contacto de raíces británicas, ahora su afición se materializa con nuevas fotografías.

Sin la presencia del príncipe Guillermo, quien se espera que asista al partido de este domingo en el que se medirá Gales, de cuya Unión de Rugby es patrocinador, contra Fiji en Burdeos a las 21:00 horas, y visiblemente entusiasmada con lo que ocurría en el campo, la nuera de Carlos III ha vibrado y disfrutado desde las gradas. Kate, que es una gran aficionada de esta disciplina y ejerce su rol como patrona de la selección inglesa de rugby, se ha sentado en uno de los palcos junto a Bill Beaumont, exjugador y actual presidente de la Rugby Football Union y la World Rugby.

Exultantes, cómplices, atentos y muy emocionados, Kate y Bill han intercambiado impresiones y carcajadas, han sufrido con cada choque, movimiento y golpe y han celebrado con evidente intensidad las oportunidades de sobreponerse en el marcador. La esposa del príncipe Guillermo, que en múltiples ocasiones ha rendido memorables tributos al equipo con sus estilismos en citas oficiales, tanto dentro como fuera del terreno de juego, ha optado esta vez por un look sobrio, sofisticado, cómodo y clásico que no evadiera la atención de donde debía estar: en el papel de los jugadores de las Rosas Rojas. Por ello, ha apostado todo al blanco, siendo una blazer cerrada la protagonista de su outfit, bajo la que ha agregado un top a tono y gargantilla y pendientes plateados a modo de complementos.

Este duelo, enmarcado en la fase de grupos del campeonato que reúne en el país galo a las veinte mejores selecciones del planeta, es el principio de un torneo en el que, con toda seguridad, seguiremos viendo a la Princesa en caso de óptimos marcadores para su selección, por la que siente profundo orgullo.

Por su parte, el príncipe Harry, que este jueves aterrizaba en solitario en su tierra natal con motivo de la gala de premios WellChild Awards en asociación con GSK, ONG británica infantil de la que es patrocinador desde hace 15 años, a unas horas del primer aniversario del último adiós a su abuela, ya está en Düsseldorf. El hijo menor de Carlos III y la recordada Diana de Gales, que rindió su particular, cariñoso y prácticamente secreto homenaje a Isabel II el viernes en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, puso rumbo a suelo alemán hace unas horas. ¿El motivo? Presenciar el inicio de la sexta edición de los Juegos Invictus, competición en favor de los veteranos soldados de guerra de la que es fundador y que acoge la urbe entre este día 9 y el próximo 16 de septiembre y a los que se espera que Meghan también acuda.

El duque de Sussex, que ha asistido a la cita enfundado en un elegante traje azul marino, ha ofrecido un conmovedor discurso inaugural del evento, que esta temporada tiene por lema 'Un hogar bajo el respeto', en el que ha hecho una mención especial al equipo de Ucrania. Además, ha puesto el acento en la importancia de "derribar muros" para lograr respeto y reconocimiento entre los más de 500 atletas que participan.

