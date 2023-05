El divertido plan de Mike y Zara Tindall la noche previa a la coronación de Carlos III

Reino Unido vivía hace siete días un hecho histórico: la coronación de Carlos III. Una cita real que no se daba desde 1953 cuando la fallecida Isabel II fue ungida, bendecida y consagrada como soberana. Para honrar al nuevo monarca, el país entero se vistió de fiesta durante tres días realizando numerosas actividades, como almuerzos comunitarios y un multitudinario concierto en los jardines del Castillo de Windsor. Además de la agenda de eventos oficiales, algunos miembros de la Familia Real también decidieron organizar sus propios planes para exprimir al máximo este significativo fin de semana.

Así lo ha explicado Mike Tindall durante una entrevista en el programa de televisión Good Morning Britain. El exjugador de rugby, que se encuentra promocionando su tradicional torneo de golf benéfico en Sutton Coldfield (Birmingham), ha declarado que la noche previa a la solemne ceremonia religiosa, él y su esposa Zara disfrutaron de una animada velada en The Arts Club, un prestigioso club privado ubicado en el centro de la capital británica. "Fue muy agradable poder estar los dos solos tomando algo, porque cuando tienes hijos no siempre es fácil salir".

Esta cita se produjo a altas horas de la noche, justo después de abandonar el club Mayfair Oswald. Allí también estuvieron la princesa Ana, los nuevos Duques de Edimburgo, el príncipe Andrés, su hija Beatriz y el marido de esta, Edoardo Mapelli Mozzi, junto a otros Jefes de Estado internacionales como el príncipe Alberto y la princesa Charlene de Mónaco, los príncipes herederos de Japón y la Familia Real Griega.

Por ello, haciendo gala de su característico sentido del humor, el deportista bromeaba con los reporteros sobre la posibilidad de haberse dormido por trasnochar y no haber llegado a tiempo al gran día del soberano. "Claro que no me arrepiento. Nunca hay que preocuparse por lo que sucederá en el futuro. Hay que disfrutar del momento y luego te encargas de lo que pase el siguiente día".

La princesa Ana tomó la decisión de que sus hijos, Zara y Peter, no ostentasen ningún título real para que pudieran llevar una vida más relajada, alejada de las obligaciones de Palacio. Aunque está presente en gran parte de los actos oficiales de los Windsor, la verdadera vocación de Zara es la hípica, un deporte que la unido a la actriz española Elsa Pataky. En 2011, pasó por el altar con Mike Tindall. Desde entonces, el matrimonio ha formado una bonita familia dando la bienvenida a tres pequeños: Mia, (8), Lena (4) y Lucas (1), que llegó al mundo en el cuarto de baño de casa ya que a sus padres no les dio tiempo a ir al hospital.

